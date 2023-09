Berobbanthatja az összeomló lakáspiacot a legújabb csodafegyver?

Egyre többen várják a partvonalon állva, hogy mikor indul be ismét a lakáspiac, mikor érdemes meghozni a döntést a tervezett ingatlan megvásárlásáról. Milyen gazdasági változásokra és/vagy állami intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy ismét növekedni tudjon az adásvételek és a lakásépítések száma? Mik azok a folyamatok, amik a jövőben meghatározhatják a piaci irányokat? Többek között ezeket a kérdéseket tekintettük át a lakáspiac egyik szakértőjével, mielőtt a szeptember 28-i Property Investment Forum 2023 konferencián részletesen is beszélnének róla a meghívott előadók.

Az adásvételek számának és a lakásépítési volumen növekedésének feltételeiről Lipták Zsuzsát, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetőjét kérdeztük, aki szerint a makrogazdasági környezet változására - infláció csökkenése, bérek növekedése - lenne szükség ahhoz, hogy érdemben növekedni tudjon a lakáspiaci forgalom. Emellett a családtámogatások fontosságáról is beszélt a szakértő, amelyek továbbra is jelentős szerepet töltenek be a lakáshoz jutásban. A CSOK idén is meghatározó (volt) a lakásvásárlásoknál, de egyelőre bizonytalan, hogy mi fogja helyettesíteni, így mivel a hitelpiac mozgatja a lakáspiacot is, kedvezőbb kamatozású hitelekre lenne szükség a piac érdemi élénküléséhez.

A szeptember 28-i Property Investment Forum 2023 konferencia lakáspiacról szóló panelbeszélgetésén az alábbi témák várhatók:



- Milyen a lakóingatlan-piac helyzete az ingatlanpiacon belül?

- Hogy érdemes tervezni egy nagyobb projektet jelenleg?

- Érdemes egyáltalán új projektet indítani?

- Hogy látjátok a magyar lakópiacot nemzetközi összehasonlításban?

- Mi kell a piac élénküléséhez? Kormányzati támogatás vagy elég csak a kivárás?

- Mi motiválhatja a fejlesztőket? Mi motiválhatja a vevőket?

- Mitől jó ma egy lakóprojekt, egy új építésű lakás?

- Mit jelent a gyakorlatban a zöld irány?

- Mi várható a lakásáraktól rövid- és középtávon?

- Mennyire van még finanszírozás?

- Mi a helyzet a vidéki lakáspiacon?

Mi lesz az árakkal? Mikor folytatódhat a növekedés?

Az OTP szakértője szerint lakásárak terén a fő irány várhatóan stagnálás vagy korrekció lehet. Valószínűleg 2024-ben is ezek lesznek jellemzők, illetve a megnövekedett alkupozíció, kifejezetten a magas rezsivel rendelkező ingatlanok körében.

A családtámogatások változásával (várható csökkenésével) szűkülhet azoknak a köre, akik igénybe vehetik a kedvező hiteleket/támogatásokat, eltűnhet a kereslet egy része, így nehezebben eladhatóvá válnak bizonyos típusú ingatlanok. Ennek következményeként megindulhatna egy árcsökkentő tendencia az új lakások piacán, amit ellensúlyoz az, hogy kevesebb projektet adnak át.

A kevesebb prokjektindítás főleg a nagyberuházásoknál figyelhető meg, de ezen túl az értékesítést is gyakran késleltetik a beruházók.

Mindez nem véletlen, ugyanis a hazai befektetők egy része átvándorolt az ingatlanpiacról más befektetési lehetőségek, például a magasabb hozamot ígérő állampapír felé, így a csökkenő tranzakciószám miatt a külföldi vásárlók aránya növekedett.

Az OTP Csoport tapasztalatai azt mutatják, hogy 6%-os kamatszint jelentené azt a csodafegyvert, aminél már érdemben növekedne a hitelfelvételi kedv, ennek eléréséhez a forrásköltségek jelentős, mintegy további 400 bázispontos csökkenésére lenne szükség. A hitelpiacot keresleti oldalon erősen visszafogja a háztartásokat érintő inflációs nyomás, illetve a magas hozamszintek miatt keletkező adósságszolgálat megnövekedett mértéke. Ahhoz, hogy a korábbi növekedési dinamika visszatérjen, értéktartó bérekre, és 2-4% körüli hozamkörnyezetre lenne szükség.

A fenti témákat a Property Investment Forum 2023 konferencia lakáspiaci panelbeszélgetésén Nagy Gergely, az OTP Bank Nyrt. vállalati régióvezetőjének moderálásában olyan szakértők vitatják meg, mint Görög Áron Konstantin, a Cordia értékesítési Igazgatója, Kiss Ákos, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója és Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője.

