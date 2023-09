Új követelményrendszer jön az építőiparban - Így érinti az építkezéseket

A faépítészet népszerűsége folyamatosan növekszik, de nagyon sok edukációs munka vár még az iparágra, mert sokan nincsenek tisztában a faházak előnyeivel, alkalmazási lehetőségeikkel – hangzott el az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ), valamint a Magyar Környezettudatos és Szerelt Technológiás vállalatok Szövetsége (MAKÉSZ) és partnereik szervezésében megrendezett eseményen, ahol kiemelték, hogy kidolgozás alatt áll egy, a készházakkal szemben tanúsított követelményrendszer.

„A jövő faépítészete” című szakmai napokon Koji László ÉVOSZ elnök még erősebb összetartást kért a készházépítő vállalkozások részéről a következő nehéz hónapokban, és az edukáció fontosságát emelte ki.

A Green Deal értelmében 2030-ra 40%-kal kell csökkenteni CO2 kibocsátásunkat, 2050-ig pedig az építőiparnak el kell érni a teljes CO2 semlegességet. Ebben a favázas szerkezetek és a fa, valamint a természetes alapú hőszigetelések jelentős szerepet töltenek be. A kétnapos rendezvényen résztvevő Európai Készház Szövetség ügyvezetője szerint hazai és európai szinten is szükséges a piaci szereplők, kormányzati döntéshozók és a magánszemély építtetők részére ismertetni a faépítészet előnyeit és technológiai lehetőségeit. Annak érdekében, hogy az építőipari szereplők és a lakosság is jobban megismerhesse a készházépítést, az Európai Készház Szövetség egy memorandumot adott ki, melyben összefoglalja a technológia előnyeit és lehetőségeit. A különböző európai országokban eddig nem létezett egységes standard a készházakat illetően, ennek pótlására jelenleg

kidolgozás alatt áll egy, a készházakkal szemben tanúsított követelményrendszer, melynek várható megjelenése 2023. vége.

A karbonsemlegesség eléréséhez szükséges célkitűzéseket a magyar kormány is kiemelten előtérbe helyezi – hangsúlyozta Osváth Gábor Dezső, az ÉKM Építésgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkárságának Építésinnovációs főosztályvezetője. A környezeti kihívások miatt lényeges cél a körforgásos gazdaság előtérbe helyezése, az energiahatékonyság és a hulladékgazdálkodás minél komplexebb elősegítése, amelyek közép- és hosszútávon átalakítják a termelésünket, a környezetünket és helyünket a gazdaságban. A Nemzeti Építésgazdasági Stratégiában is előtérbe kerül a vályog, a fa és a kender alapú anyagok használata.

További lényeges feladat az építési termékrendelet, mely jelenleg az Európai Unió részéről kidolgozás alatt áll, és amely esetén ugyancsak cél a természetes alapanyagok használata, a körforgásos gazdaság előtérbe helyezése. A jövőben küszöbértékek kerülnek majd harmonizált szabványként meghatározásra, amelyeket az egyes termékeknek teljesíteniük kell. Ezentúl nem teljesítménynyilatkozat lesz a kiadandó dokumentum elnevezése, helyette bevezetésre kerül a „Teljesítmény és megfelelősség értékelési nyilatkozat”.

Borka Árpád MAKÉSZ elnökségi tag sürgette, hogy a döntéshozók mihamarabb definiálják a moduláris házak, a mobilházak, a konténer házak fogalmát, mert ennek hiánya az építtetők és az engedélyező hatóságok részéről is probléma az eligazodásban, és az egyes gyártók termékei nem összemérhetők. Sok olyan gyártó létezik a hazai és nemzetközi modul és mobilházas piacon, melyek termékei semmilyen követelményt nem teljesítenek, emiatt alkalmasak a megrendelők félrevezetésére és a piac torzítására.

A rendezvényen a banki finanszírozás kérdése is felmerült, mivel ezek a házak gyorsabban átadásra kerülnek, a jelenlegi banki rendszer viszont több hónapon át elhúzódó, több szemlét igénylő, szakaszos finanszírozásra van berendezkedve.

