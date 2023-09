Irodából lakás? Nem elképzelhetetlen, hogy régi ingatlanokat fognak átépíteni Magyarországon

Portfolio 2023. szeptember 28. 15:07

Rengeteg régi, kihasználatlan iroda van a világon, vannak olyan területek azonban, ahol a hatalmas kereslet miatt ezeket már lakásokká kezdték átalakítani. Ez a trend már Magyarországon is elindult, így lehet, hogy a közeljövőben egyre több ilyen beruházás jöhet létre - derült ki a Portfolio Property Investment Forum 2023 panelbeszélgetéséből. A szakértők többek között megbeszélték azt is, hogy mi az oka az ingatlanpiaci visszaesés, mikor jöhet a fellendülés, de ESG-ről és azok költségeiről is szó volt.