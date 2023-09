Továbbra is erős a kereslet a luxuslakások piacán

Változatlan érdeklődés övezi az ingatlanpiaci kínálat legdrágább otthonait. Egyre nő a valódi luxus iránti igény, amelyet a fővárosi új építésű, prémium minőségű házak és lakások, penthouse-ok terén egyre nehezebben szolgál ki a piac. Zömében 200 millió forint feletti kiadást jelent ma egy korszerű, magas minőséget képviselő ingatlan, a felső határ azonban a csillagos ég. Aki kevesebbet szánna a nívóra, annak jó hír, hogy elvétve, de akadnak még prémium ajánlatok 100-150 millió forint körül is a Duna House cégcsoport kínálatában.

A változó ingatlanpiaci folyamatok és átrendeződés szinte kivétel nélkül a szegmens összes területén érezhető nyomott hagyott idén. Az előző évekhez képest mind a használt, mind az új építésű ingatlanok iránt enyhült az érdeklődés, aminek köszönhetően a keresleti piac ismét kínálativá vált. „Más trend rajzolódik ki ugyanakkor a luxusingatlanok tekintetében. Bár a prémium ingatlanok csak a piac néhány százalékát teszik ki, a változások ellenére mégis kiemelt jelentőséggel bírnak az idei évben is, hiszen a vásárlói aktivitás változatlanul erős. A valódi luxus iránti igény azonban fokozottan jelentkezik a vevők részéről, amelyet egyre nehezebben tud kiszolgálni az aktuálisan elérhető kínálat.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.



A luxusingatlanok piacán továbbra is elérhetők az 5 éven belül épült, korszerű technológiákkal, napelemmel, hőszivattyúval ellátott, használt ingatlanok, valamint a régebbi, kevésbé energiahatékony műszaki felszereltségű otthonok is, amelyek kiváló elhelyezkedésük és tekintélyes méretük miatt tartoznak az exkluzív ingatlanok közé. Az igazán modern, valódi luxust képviselő, új építésű házakból és a népszerű penthouse lakásokból azonban a legkeresettebb fővárosi területeken, a II. és a XII. kerületben a kereslethez képest kifejezetten szűk kínálattal találkozhatnak az ügyfelek. A prémiumot kereső vásárlók igényszintje és elvárásai egyre magasabbak, amit a piac érezhetően egyre kevésbé tud lekövetni. Továbbra is kiemelten fontos, már önmagában magas presztízsértéket képvisel a lokáció, alap elvárás a korszerű, hőszivattyús gépészet. Előnyben részesítik a vásárlók a házon belüliekkel szemben a szabad téren található medencével rendelkező otthonokat, és természetesen elengedhetetlen a gyönyörű panoráma. Az ingatlanokkal szemben támasztott vevői igények növekedése miatt zömében a modern, új építésű okosotthonok a legkelendőbbek, de a tavalyi évvel ellentétben az energetika és a fenntarthatóság már nem fő szempont, így szívesen veszik a régebben épült, de korszerűsíthető luxusházakat és -lakásokat is. „Luxusingatlanok esetében ritka, hogy szerkezetkész, vagy berendezés nélküli állapotban, csak látványtervek segítségével találnak tulajdonosra. Egyre nő azon vásárlók aránya, akik vágynak a „készre” és már csak az alaposan megtervezett, gépesített és berendezett, életre kelt ingatlan megtekintését követően szerződnek.” – tette hozzá a szakértő.

A bizonytalan gazdasági helyzet a keresletet ugyan nem befolyásolta, azonban a vevői döntéseket és a piac forgási sebességét igen. Lassabban, megfontoltabban döntenek az ügyfelek, sokkal alaposabban vizsgálják a kiszemelt ingatlanok adottságait, így jóval tovább tart mire megállapodnak és leszerződnek.



Míg korábban a 100 millió forintos értékhatárt átlépve már akár vidéken, akár Budapesten elérhetők voltak a valóban prémium minőségű otthonok, addig az idei évben bármely lokációban is keres luxusotthont az ügyfél, a minőség ára akár a fenti összeg sokszorosa is lehet. A prémium kínálat csekély része, mindössze 4%-a tartozik a 100 millió forintos vagy az alatti árkategóriába, aki a dupláját szánná ingatlanvásárlásra és 200 millió forintos értékhatárig keres, az a prémium kínálat 27%-ból választhat. Négyzetméterár tekintetében a budapesti luxuspiac lakásai körülbelül másfél millió forintnál kezdődnek, de a hárommilliós vagy afölötti négyzetméterár sem ritka például a kiemelkedően magas minőséget képviselő, budai új építésűek tekintetében.

„A főváros mellett a Balaton környékén, főként az északi parton tartott ki az idei évben is a nagyértékű ingatlanok iránti érdeklődés, ahol javában a 200 millió forint feletti házakat és lakásokat keresték az ügyfelek. Az igények viszont formálódtak, a panoráma háttérbe szorult a keresés során, helyette azonban egyre fontosabbá váltak az ingatlanok energetikai jellemzői, a korszerűség és a partközeli lokáció.” - tette hozzá a szakértő.

Címlapkép forrása: Getty Images