Három év múlva jön a 3 milliós négyzetméterár Budapesten?

Az elmúlt 15-20 évben komoly hullámvasutat láttunk a hazai lakáspiacon és most is sok a kérdőjel, de azért még ma is pislákol a szektor. A pandémia, a háború és az alapanyagválság csak néhány, az elmúlt évek kihívásaiból, de hogy összességében hogyan illeszkedik ma a lakáspiac az ingatlanpiaci trendekbe, hogy áll Magyarország lakáspiaca európai összehasonlításban, milyen most a piac beruházói szemmel és milyen négyzetméterárakra kell számítanunk a jövőben, arról a Property Investment Forum 2023 konferencián Nagy Gergely , az OTP Bank Nyrt. vállalati régióvezetője kérdezte a szakértőket.

Bár van egy erősen turbulens piac, de a szektort önmagában nem kell temetni. Az építőipar és az ingatlanfejlesztés nem egy gyors átfutású termék, a fejlesztők fejleszteni szeretnek, így a cél, hogy hosszú távon teremtsünk egy olyan kínálatot, ami lefedi a keresletet, és ebbe beleférnek a mostanihoz hasonló turbulenciák, ráadásul a lakópiaci árak még nominálisan is emelkednek. A Budapart egy vegyes hasznosítású projekt, ahol a tervezett fejlesztéseinket nem egyszere, hanem folyamatosan engedjük rá a piacra. Most annyi változás történt, hogy míg korábban a vevői összetétel harmada volt élethelyzet miatti vásárló, harmada elsőlakás-vásárló, harmada pedig befektetési célú vásárló, addig most a tipikus vásárlók eltűnésével

a végfelhasználók vannak túlnyomó, 80 százalékos többségben és az első lakást vásárlók, valamint a befektetők aránya egyaránt 10-10 százalék

– mondta el Kiss Ákos, a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója.

Az ingatlanpiacon ma az ipar/logisztika a legerősebb szegmens, de ezen túl a lakóingatlanok következnek. Tény, hogy mostanra egy erősen lecsökkent kereslethez igazodva a kínálat is lecsökkent, de minden lejtmenet után egy emelkedő következik, amiben a szabályozói környezet is támogatást nyújthat. A kapacitások rendelkezésre állnak, amivel bármikor egy erős bővülést el lehet érni. Jelenleg 20 ezer körül van az évente megépülő lakások száma, ami az állományhoz viszonyítva 200 éves megújulást jelent. Bár sokan az évente 40 ezres, vagyis 1 százalékos megújulást tartanák jónak, hosszú távon már a 30 ezer körüli volumen is jó lenne, de ettől is nagyon messze vagyunk – hívta fel a figyelmet Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy a lakófejlesztéseknél is voltak károgó hangok a lakásárak csökkenéséről, ami egyes használt lakásoknál meg is történt, de az újaknak idén is 5 százalékkal növekedtek nominálisan az árai.

Az áfa kérdésköre miatt az elmúlt években sok telket vásároltak a fejlesztők, de az ezekre tervezett projektek a piaci változások miatt nem indultak el.

Ha viszont lesz valami változás, azonnal startra készek a fejlesztők.

A teljes hirdetési kínálatot nézve is van egy nagy visszaesés a keresések számában, míg, ha csak a lakóparkokra nézzük, akkor 50 százalékos a keresletvisszaesés 2021-hez képest. A lakásvásárlások erősödését a legtöbben az olcsó hitelhez kötik, de emellett a GDP növekedése is fontos a jövőbeli bizalomhoz, akárcsak az állami támogatások.

2021-ben 2 ezer milliárd forintnyi forrás állt rendelkezésre lakásvásárlás finanszírozásához, aminek egy jelentős része támogatott hitel vagy támogatás volt, ma ennek a felére csökkent az összeg

– hangsúlyozta Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője.

Lengyelországban, Spanyolországban, Angliában, Romániában és Magyarországon vagyunk jelen és ezen országok közül most Magyarországon a legnehezebb a munkánk.

Varsóban például az idei első félévben 4800 eladást mértünk, a hasonló lélekszámú Budapesten 1400-at.

Krakkóban a 800 ezer lakoshoz képest is elment 2000 lakás, Spanyolországban pedig egy 100 km-es partszakaszon 1050. Az angliai Birminghamben 3 éve jelentünk meg, ahol eladási célú fejlesztési projekteket csinálunk. Akárhogy is nézzük tehát, a lakásfejlesztés most Budapesten a legnehezebb, noha a cég tevékenységének közel fele továbbra is itt van Magyarországon – foglalta össze Görög Áron Konstantin, a Cordia értékesítési igazgatója.

Kiszámítható környezet, kiszámítható lakáspiac!

2016 óta nagyon sokszor változott az 5 százalékos áfa meghatározása és most is csak 2028-ig tudjuk, hogy mi lesz, így nagyon nehéz tervezni. Eközben a vevői összetétel is változik, a befektetők nálunk is eltűntek, most csak az vesz lakást, aki tud és akinek muszáj - emelte ki Görög Áron.

A kormányzat hirtelen irányváltásai valóban nem segítenek a hosszútávú kiszámíthatóságban, de fontos megjegyezni, hogy nemcsak az új építés a fontos, hanem a meglévő állomány megújítása is, amiben szintén le vagyunk maradva - tette hozzá Kiss Ákos.

A „városi CSOK” megszűntetése keltett egy riadalmat, de azért az biztos, hogy valami konstrukcióban január 1. után is velünk lesz a program. Elképzelhető, hogy a Babaváróhoz hasonlóan, egyfajta hitelelengedés formájában. A CSOK-os vásárlók korábban a kereslet 20-30 százalékát adták, így ha a programnak egy ilyen formája megvalósul, az ismét nagy lökést adhat az újlakáspiacnak, noha egyáltalán nem mindegy, hogy például 10 millió forintos hitelösszegből néhány millió forintot engednek el, vagy 50 millió forintból 10-20 milliót - vélekedett Kiss Gábor.

Forrás: Mentimeter / Portfolio

Irány a 3 milliós budapesti négyzetméterár?

A nominális árak emelkedésében európai szinten még mindig erős Magyarország, de ez reálértéken nem tekinthető áremelkedésnek. Úgy vélem, hogy az új lakások piacán árcsökkenés nem várható, inkább enyhe emelkedés jöhet, jövőre 1,5 millió forint körüli budapesti átlagos négyzetméterárakkal - adott előrejelzést Lipták Zsuzsa.

Görög Áron szerint az új lakásoknál már ma is 1,48 millió forint az átlagos budapesti négyzetméterár, amiben az idei évben eddig 2 százalékos volt az emelkedés, de 2024-ben 4-5 százalékos további emelkedést reálisnak lát.

Kiss Gábor hosszabb távra adott becslést, szerinte ma még pesszimisták vagyunk, de ha egy év múlva elindul az új ingatlanpiaci ciklus, akkor ismét emelkedő trendben leszünk, így 3 év múlva (2026 végén) akár 3 millió forintos átlagos négyzetméterárakat is elképzelhetőnek tart a budapesti újlakáspiacon.

A Budapesti Lakáspiaci Riport szerint az idei harmadik negyedévben 1,46 millió forint volt a budapesti új lakások átlagos kínálati négyzetméterára, vagyis a 3 millió forinthoz három év alatt több mint duplájára kellene növekednie az átlagárnak. Ehhez képest 2015 óta a három év alatt mért legnagyobb áremelkedés 67 százalékos volt (2015 Q4 és 2018 Q4 között), az utóbbi években pedig 58 százalék volt a rekord (2019 Q4 és 2022 Q4 között), így ha valóban elérnénk a 105 százalékos növekedést 2026 végére, akkor mostantól kezdve éves átlagban 27 százalékos folyamatos áremelkedésnek kellene megvalósulnia.



Erre egyébként a használt piacon bizonyos kistelepülések, kerületrészek esetében volt korábban példa, de nem szabad elfelejteni, hogy 2014/2015 környékén egy rendkívül alulértékelt szintről indult el az áremelkedés. Más kérdés, hogy egy 27 százalékos éves nominális áremelkedés mit jelent reálértéken, a magas infláció hatására ugyanis egy ideje jelentősen nagyok a két érték közti különbségek, ahogy az sem mindegy, hogy a jövőben esetlegesen hirtelen megjelenő keresletet milyen gyorsan tudja majd kielégíteni a leendő kínálat. Mindezt figyelembe véve is úgy véljük azonban, hogy a 3 millió forintos négyzetméterár még három év múlva is inkább a drágább kerületek árszintje lehet és nem a budapesti átlag.

Címlapkép forrása: Mónus Márton / Portfolio