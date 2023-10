Az internet megjelenésénél is nagyobb változásokat tartogat az építőipar számára a mesterséges intelligencia

Már 1970-ben megszületett az alapgondolat egy rendszerre, ami minden információt egy helyen tartalmaz a tervezéshez kapcsolódóan, de a nagy áttörés a 2000-es években, a számítástechnika fejlődésével jött csak el. 2019-ben viszont már megjelent a BIM-re vonatkozóan az ISO szabvány, 2023-ban pedig már az építésügyi törvénybe is bekerült a BIM-szabályozás.

A BIM lényege, hogy a 3D-s tervhez csatolva valamiféle többletinformációt tartalmaz, amivel a tervezők és a megrendelők is sokkal könnyebben tudnak eligazodni a térben. Mindez a kivitelezésben is nagyon hasznos lenne, ahol az építőanyag 30 százaléka ma veszendőbe megy. Egy 4D-s, 5D-s BIM-mel sokkal pontosabban lehetne tervezni a beruházásokat, alacsonyabb költségek és kevesebb hulladék mellett - világított rá előadásában Szij Csaba, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A szakértő szerint az épületek üzemeltetésében is sokat segítene a rendszer. A BIM segítségével fel lehetne mérni a tervezéshez képesti változásokat, megfelelő célszoftveren keresztül hatékony üzemeltetést valósítva meg. A legnagyobb akadályt a magas költségek jelentik. Az üzemeltetők gyakran csak egy évre kötnek szerződést az épület tulajdonosával, ami túl rövid idő a kezdeti kiadások megtérüléséhez. Az üzemeltetésen túl viszont hibabejelentésre, munkaállomások foglalására és navigációra is használható a BIM, sőt az épület digitális ikertestvérét is létre lehet hozni vele különböző szimulációk készítése céljából.

Az épületek üvegházhatású gázkibocsátásának 15 százaléka a beruházás során keletkezik, 85 százalék pedig az épület 50-100 éves működése során. A BIM-mel történő üzemeltetési költség azonban ebből a 85 százalékból csak 3 százalékot tesz ki, vagyis egy tökéletes BIM-modell elkészítése elenyésző ahhoz képest, amennyit az épület élettartama alatt megspórolunk vele - tette hozzá.

Jön a kötelező BIM

A BIM-et eddig az építészek, a generálkivitelezők, és a külföldi beruházások használták, idéntől kezdve viszont az építésügyi törvény kötelezővé szeretné tenni annak használatát. Az elvárások szerint január elsejétől a közbeszerzési kiírás meg fogja követelni ennek használatát, de ettől a gyakorlatban még messze vagyunk - mondta el Reicher Péter, a Graphisoft SE ország igazgatója.

Az állam az 1 milliárd forint feletti állami építési beruházásoknál jogszabályban határozná meg a beruházás módját, a résztvevők feladatait és erősítené a beruházások átláthatóságát a végrehajtás hatékonyságának növelése céljából. Az Állami Beruházási Érdekegyeztető Tanács feladata lesz, hogy előkészítse a BIM kézikönyvét, jóllehet ezt január elsejéig megvalósítani meglehetősen nagy kihívás.

A BIM előírások érintettjei között a magas- és mélyépítésben érdekelt cégek, fő és alvállalkozók, szakágak, tervezők, kivitelezők és üzemeltetők egyaránt szerepelnek.

Az átállás menete két fronton fog megtörténni. Egyrész a digitális technológiák adaptálásával, másrészt a munkafolyamatok fejlesztésével.

A munkafolyamatok továbbfejlesztése azonban nehézkes, mert digitális képességek kellenek hozzá, amihez nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az oktatásra.

Valószínű tehát, hogy az állam által létrehozni kívánt teljes struktúraváltás nem január 1-re lesz meg, hanem jóval hosszabb távon, de minél előbb kezdik el, annál jobb. Egy 1 milliárd forintos fejlesztés esetén a BIM mintegy 3%-os költséget jelent, ami az eszközök, szoftverek beszerzését, az ahhoz kapcsolódó oktatást, pilot projekteket és a szabályzatokat fedi le. Ennek eredményeként viszont pontos tervek és mennyiségek, valamint kevesebb hulladék, munkaerő, szállítmányozás és szén-dioxid-kibocsátás mellett valósulhatnak meg a projektek, ami egy kivitelezés során összességében 15% megtakarítást is eredményezhet - tette hozzá a szakember.

Kell félnünk a mesterséges intelligenciától?

Mennyire fogja áthatni az életünket a mesterséges intelligencia (AI)? Indokolt az AI kapcsán a félelem, hogy a túlzott felügyelet mellett sérül az egyéni szabadság? Hol segítheti a digitalizáció a karbonsemlegességet? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettek a konferencia szakértői Tatár Tibor MRICS, a Calyx Investment ügyvezető igazgatójának moderálásában.

"Izgalmas kérdés, hogy a Chat GPT, aminek – ha nem is mindig komolyan – már ma is kérdéseket teszünk fel, mikor jelenik meg az építőiparban.

A mesterséges intelligencia várhatóan az építészirodák tervezőinek a munkáját fogja leghamarabb kiváltani, a fejlődés gyorsasága kapcsán viszont talán túl optimisták a várakozások.

Biztosan kell egy kis idő ahhoz, hogy megtaláljuk, pontosan hol jelenthet előnyt a szektorban az AI. A Városligetben is vannak AI-szerű rendszerek, amik például a játszótérre belépők számát életkor és mozgás alapján továbbítják egy központba, de ez inkább még sima proptech, mint AI. Természetesen a félelem most is megvan, ahogy a történelem során a korábbi technológiai újdonságoknál is megvolt, így mindenképpen szükség van valamilyen szabályozásra és gondolkodásbeli átalakulásra. Az AI-jal először feltehetően a meglévő eszközeinkben fogunk találkozni, így nem lesz annyira drasztikus a változás" - osztotta meg várakozásait Jelinek Balázs, a Városliget Zrt. működési vezérigazgató-helyettese.

"Ma még csak levelezéseknél, fordításoknál használjuk az AI-t, de hosszabb távon annyira meg fogja változtatni az életünket, mint az internet.

Gondoljunk bele, mire használtuk a 90-es években az internetet és mire használjuk ma! Ez várhatóan az AI-jal is így lesz, csak sokkal gyorsabban megy majd végbe.

Az irodaüzemeltetés egyik legfontosabb kérdése, hogy mit tud kiváltani az adott technológia és mikor tudunk olyan alkalmazásokat elindítani, amelyeket korábban meg sem próbáltunk volna. Az épületen belüli levegőminőség vagy szén-dioxid-kibocsátás mérése, akárcsak az ott dolgozók térbeli mozgásának figyelése az ingatlan egész gépészetére és az épületüzemeltetésre is hatással lesz. Mindig érzünk félelmet az új technológiák iránt, és ha ma még nem is tud felelősséget vállalni az AI, a jövőben eljuthat oda, de ezen nem aggódni kell, hanem kihasználni a lehetőségeit. Az építőiparban a digitalizáció hatalmas lehetőségeket nyit meg, amire a hatékonyság növelése miatt különös figyelmet kell fordítani" - hangsúlyozta Kászonyi Péter, a Streamnet Zrt. Senior Partnere.

"Az építőiparban az AI először a kamerák kihelyezését jelentette, ami azonnal megmutatta például, hogy melyik munkáson nincs sisak. Ma viszont már ennél komolyabb eredményeken dolgozunk. Két egyetemmel működünk együtt, a BME-n a hatékonyabb kommunikáció lehetőségét kutatjuk, melynek egyik eredménye lehet, hogy

a jövőben egérklikkelés helyett akár testbeszéddel is irányíthatjuk az Archicad-et.

A másik terület a dokumentáció, valamint a látványtervek azonnali elkészítése, amit október végétől meg is valósítunk. Az európai építőipar megreformálását novemberig kell véleményezni, ugyanakkor az értékelési rendszerhez szükséges technológia, például az épületek szén-dioxid-kibocsátásának mérése még korántsem tökéletes - emelte ki Reicher Péter, a Graphisoft SE ország igazgatója.

Címlapkép forrása: Mónus Márton / Portfolio