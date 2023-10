Ezt kellene tennünk, hogy a nemzetközi ingatlanbefektetők újra megtalálják Magyarországot

Az, hogy ma is teltházas rendezvényen vagyunk, sokat elmond az ilyen események fontosságáról - utalt a konferencia közönségére a beszélgetés moderátora, Gyulai-Seres Judit. De milyen ma Magyarország megítélése a nemzetközi ingatlanbefektetők szemében?

"Bár a magyar ingatlanpiaci termékek sok esetben ugyanazt tudják, mint a nyugat-európai társaik, mégis nagyobb kockázattal tekintenek rájuk. Nemzetközi rendezvények alkalmával jobban el lehet magyarázni a külföldi befektetőknek ezeket az országspecifikus kockázatokat. Ráadásul Magyarországon ma nagyon kevés a tranzakció, nehéz az eszközértékek meghatározása, így ebből a szempontból is fontos lenne a nemzetközi rendezvényeken tenni azért, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Érdemben nem vagyunk elmaradva a régiós átlaghoz képest és ezt az üzenetet nagyon fontos lenne eljuttatni a nemzetközi piacra is, mert a politikai hangulat miatt ma indokolatlanul rossz Magyarország megítélése. Úgy vélem,

2026-ra elérhetjük a 4 százalékos »exit yield-eket« Budapesten, ami egy olyan felértékelődést jelent, amiért megéri ide jönni befektetni

– mondta el Berényi Zsolt, a GTC Magyarország Zrt. Group Development Directora.

"2014-ben nagyon más volt a hazai ingatlanpiac mint most, érthetetlenül alul voltunk értékelve. 2015-re sikerült elkészíteni egy IFK-HIPA Budapest stand konstellációt. A befektetői környezetnek fontos része az ingatlanpiac működése, az irodai ellátottság vagy a logisztikát kiszolgáló infrastruktúra.

Az ilyen nemzetközi konferenciákon nagyon sok a valós befektető,

ezért is fontos ez a HIPA-nak" - emelte ki Heffner Róbert, a HIPA vezető befektetésösztönzési szakértője.

"A magyar ingatlanszakma nemzetközi vásárokon való megjelenése méltatlanul gyenge, noha a hazai rendezvényekben erősek vagyunk. A Budapest- és Magyarország-standot eddig 6 MIPIM-en és 5 Expo Real-on tudtuk létrehozni, összesen közel 1 milliárd forintból, ez azonban messze elmaradt a versenytárs ingatlanbefektetési desztinációk (pl. Csehország, Lengyelország, Szlovákia) reprezentációjától. Részben emiatt a nemzetközi érdeklődők mára eltűntek a magyar kereskedelmi ingatlanpiacról, így a magyar ingatlanpiacnak szükséges évi 2 milliárd euró értékű tranzakciós volumen - amit utoljára 2019-ben láttunk - nem tud teljesülni. Külföldi ingatlanbefektetők nélkül pedig a magyar ingatlanfejlesztési piac nem jut elegendő forráshoz, kiszárad. Éppen ezért érthetetlen, hogy Magyarországról jellemzően csak 4-5 fejlesztő vesz részt ezeken a standokon, és az idei Expo Real-on több vidéki projekt lesz kint, mint budapesti. Mindezek mellett

Magyarországon 2008 óta a spekulatív ingatlanfejlesztés nem jellemző, nálunk minden fejlesztés kulcsbérlővel indul.

Ha viszont ekkora figyelmet fordítunk a bérlőkre, miért nem fordítunk ekkora figyelmet a befektetőkre is, arra, hogy az elkészült épületeket kinek fogjuk majd eladni?" - hangsúlyozta Takács Ernő, az IFK elnöke, a WING Zrt. szállodák és kiskereskedelmi projektekért felelős vezérigazgató-helyettese.

A szakértő szerint Prága és Berlin példája alapján érdemes lenne az ilyen rendezvényeken a gazdasági kormányzat képviselői mellett Budapest polgármesterének is részt vennie, de eddig az ezzel kapcsolatos törekvéseik is meghiúsultak.

"Meggyőződésem, hogy a mára kialakult potyautas szemlélet és az ennek is köszönhető kedvezőtlen helyzet csak az eddigieknél jóval nagyobb léptékű megjelenésekkel (reprezentációval) változtatható meg, amely egy rövid távú befektetésként is értelmezhető a magyar ingatlanpiaci szereplők számára. Eljött tehát az idő, hogy a hazai ingatlanpiac sikerében érdekelt vállalatok, piaci szereplők „zsebbe nyúljanak” és átvegyék a kezdeményezést. Az IFK ehhez a jövőben is minden szakmai támogatást biztosítani fog" - tette hozzá Takács Ernő.

Címlapkép forrása: Mónus Márton / Portfolio