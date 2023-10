Forradalmi újdonságokkal teszi egyszerűbbé az építkezéseket egy magyar vállalat

Bemutatta a Graphisoft az építészet, illetve a multidiszciplináris tervezés területén megújult termékkínálatát. A vállalat nemzetközi rendezvényén debütált az Archicad legújabb, 27-es verziója, valamint bemutatták a BIMcloud, a BIMx, valamint DDScad frissítéseit. A bemutató egy olyan több hónapos Technológiai Előnézeti programot követett, amelyben a felhasználók közreműködését kérték a Graphisoft zászlóshajója, az Archicad fejlesztésében. A legújabb verzió új, tervváltozatok elkészítését lehetővé tevő funkciót, vizualizációs eszközöket, fejlett projektmenedzsment megoldásokat, valamint új lehetőségeket kínál a nyílt, multidiszciplináris tervezési együttműködéshez.

“A Graphisoft a tervezési és csapategyüttműködési megoldások egymásra épülő fejlesztéseit a BIM szemlélet alapján végzi. Évről évre egyaránt bővítjük termékeink képességeit, illetve újdonságokkal is jelentkezünk. Ezáltal olyan aktuális termékökoszisztémát kínálunk a magyar építőipari tervező- kivitelező és beruházó vállalatoknak, amely biztosítja számukra, hogy mielőbb megfelelhessenek az új építési törvény BIM kritériumainak, illetve nemzetközi versenyképességük is javuljon.” – mondta Reicher Péter, a Graphisoft országigazgatója.

Archicad

A kulcsrakész tervdokumentációt, egy kattintással történő közzétételt, fotórealisztikus megjelenítést és a kategóriájában legjobb elemzést kínáló Archicad lehetővé teszi az építészek számára, hogy arra összpontosítsanak, amihez a legjobban értenek: nagyszerű épületek tervezésére.

A végpontok közötti akadálytalan munkafolyamatra épülő integrált Tervopció-menedzsment biztosítja az építészek és a multidiszciplináris csapatok számára, hogy a korábbinál hatékonyabban egyeztessék a tervváltozatokat a megrendelőkkel, azaz a legrövidebb időn belül megtalálják a legjobb alternatívákat.

A projektmenedzsment támogatása a fejlesztések egyik fókusza, ezért az Archicad most az attribútumkezelési munkafolyamat felhasználók által kért kiegészítéseit kínálja. Ez a fejlesztés jelentősen megnöveli a tervezési csapatok hatékonyságát, mivel a felhasználók a korábbinál több attribútumot tudnak mappákba rendezni.

BIMcloud

A BIMcloud használatával a felhasználók biztonságos, valós idejű együttműködést tudnak megvalósítani a projektcsapatok tagjai között, amely független a projekt méretétől, az irodák földrajzi elhelyezkedésétől vagy az internetkapcsolat sebességétől. A hagyományos hardver és szoftverkörnyezetben működő privát, illetve nyilvános felhőkonfiguráció szolgáltatásként (SaaS) még kisebb irodaigényt tesz lehetővé, kihasználva a gyors, hatékony és biztonságos valós idejű hozzáférést a megosztott projektekhez. A legújabb fejlesztések elsősorban a biztonságot – minden tervezőiroda egyik legnagyobb félelmét – állítják most a középpontba, a nemrég bemutatott többfaktoros hitelesítésnek köszönhetően.

BIMx

A BIMx prezentációs és koordinációs applikáció asztali számítógépeken, iPaden, iPhone-on, továbbá Android telefonokon és tableteken egyaránt futtatható. A program áthidalja a távolságot a tervezőirodák, az ügyfelek irodái, valamint az építkezés helyszíne között. A BIMx sokkal több, mint egy 3D-nézegető: ez egy olyan hatékony munkahelyi és mobil együttműködési megoldás, amelynek új, beépített hibajelentő képeségei lerövidítik az építkezés helyszínén vagy a projekt koordinációs megbeszéléseken felfedezett problémák megoldásához szükséges időt.

Archicad Collaborate

Az előfizetés-alapon működő Archicad Collaborate kedvezményes áron együtt kínál hozzáférést az Archicad, a BIMx és a BIMcloud SaaS használatához. Ellentétben más BIM szoftver gyártókkal, amelyek külön díjat számítanak fel a felhőszolgáltatásokért, az Archicad Collaborate vonzó alternatívát kínál azáltal, hogy a díjnyertes BIMcloud SaaS szolgáltatása részét képezi az Archicad előfizetési díjának. Az előfizetéses konstrukciók könnyen elérhetők a Graphisoft Store-ban.

DDScad

A DDScad jól egyesíti a kiemelkedő építészetet, köszönhetően az intelligens gépészeti, elektromos, és épületgépészeti (MEP) tervező eszközöknek, valamint az integrált számítási és átfogó dokumentációs megoldásoknak, amelyek minden építőipari rendszerhez egyaránt illeszkednek. A felhasználóknak lehetővé válik magas minőségű MEP projektek tervezése és megvalósítása mind határidőn, mind költségkereten belül úgy, hogy közben zavartalanul együtt tudnak dolgozni a BIM projekt érintett résztvevőivel.

A mérnökök több időt tudnak megtakarítani azáltal, hogy a DDScad hatékony megoldásán keresztül modellezik az építési rendszereket. A gyártói adatokhoz való hozzáférés, amely alapvető része a MEP terveknek, most dobozos megoldásként is elérhető. Ráadásul az új termék adat technológia a megnövelt OPEN BIM kapacitással együtt nagyobb szabadságot és rugalmasságot is biztosít a mérnököknek.

A DDScad egyre több országban már havi és éves előfizetéses konstrukcióban is elérhető a Graphisoft Store-ból. Az előfizetésbe bevont országok száma fokozatosan bővül, a DDScad azonban örökös licencként is megvásárolható.

Multidiszciplináris munkafolyamat fejlesztések

Az Archicad folyamatosan erősíti a multidiszciplináris csapatokban dolgozó építészek és a szakági mérnökök közötti együttműködést. A MEP Modeler legújabb verziója jelentős előrelépést jelent a beépített MEP modellezési munkafolyamatban, miközben a szerkezetelemzési modell új fejlesztése lerövidíti a strukturális tervezés idejét a nagy és komplex projektek esetében.

Címlapkép forrása: Getty Images