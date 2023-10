Ők a német ingatlanválság első áldozatai

Ahogy korábbi cikkünkben már írtuk, súlyos problémák jelentek meg a német gazdaságban és ezzel együtt az ingatlanpiacon is. Miközben a többség a bérbeadók és a tulajdonosok problémáira figyel, egyre több ingatlanfejlesztő jelent csődöt - írja a Bloomberg

Júliusban Nürnberg polgármestere még a bokrétaavatót ünnepelte a 2024-es átadással tervezett, vegyes hasznosítású, újjáépített Quelle épület tetején, az elmúlt hetekben azonban a fejlesztő fizetésképtelenségi eljárást nyújtott be. A Gerch Groupnak 4 milliárd eurónyi projektje van folyamatban, melyek befejezése hirtelen kérdésessé vált. Az olcsó pénz és a folyamatos áremelkedés korszakának végével ismét felszínre került, hogy kik a legsebezhetőbb szereplői a piacnak.

Míg az aggódó szemek a bérbeadókra szegeződtek, úgy tűnik, a legnagyobb bajban a fejlesztők vannak, akiket a megnövekedett építési költségek, a magas kamatok és az ingatlanárak csökkenése is sújt.

Az elmúlt hetekben többen fizetésképtelenséget jelentettek be, és ez a következő hetekben tovább folytatódhat. A Savills mérése szerint a német irodai ingatlantranzakciók tíz éve nem voltak ilyen alacsony szinten. A Vonovia, Európa legnagyobb kibocsátott kötvényállományával rendelkező cége arra figyelmeztet, hogy az új fejlesztések nem életképesek.

A kamatlábak megugrásával a befektetők magasabb bérleti hozamokat követelnek, ami viszont lenyomja az új fejlesztések árait. Eközben az építési költségek is emelkednek és a fejlesztőknek több pénzt kell félretenniük váratlan kiadásokra is. Mindezek együttesen felborítják az ingatlanfejlesztések megtérülésére vonatkozó számításokat.

A fejlesztők már azon is sokat bukhatnak, ha befejezik a korábban indított projektjeiket.

Graphisoft - Portfolio Construction Technology & Innovation 2023 A hazai építőipar legfrissebb folyamataival és technológiai megoldásaival kiemelten foglalkozunk az október 18-i Graphisoft - Portfolio Construction Technology & Innovation 2023 konferencián. Részletekért kattints!

A német ingatlanpiac recessziója másfél éve kezdődött, de az elmúlt 2-3 hónapban vált egyre súlyosabbá, amikor több fejlesztő is hirtelen csődöt jelentett. A hitelezők egyelőre kívülről figyelik a folyamatot. Egy német bankár azt mondta, hogy bankjuk megpróbál kapcsolatba lépni az ország néhány nagyobb fejlesztőjével, hogy szükség esetén átvegyék tőlük az irányítást.

A túl sok befejezetlen óriásfejlesztés politikai problémává is válhat. A Quelle épület kapcsán Nürnberg polgármestere is megszólalt, aki elmondta, hogy biztos a projekt befejezésében.

A folyamat a befektetési alapokon keresztül a lakosságot is érinti, akik a kisebb nyugdíjalapokkal együtt a konjunktúra idején ingatlanokat halmoztak fel, melyeknek most csökken a likviditása. A lakásfejlesztők sincsenek jobb helyzetben, akik hirtelen munka nélkül maradtak. Az Ifo Intézet által megkérdezett építőipari cégek több mint 20 százaléka számolt be leállított projektekről, ami a legnagyobb arány a felmérés 1991-es indulása óta.

Az ingatlanfejlesztők világszerte hasonló gondokkal küzdenek.

Ausztráliában egy nagy lakásfejlesztő került felszámolás alá a magas költségek és a kereslet csökkenése miatt, de Svédországban is egyre több a csődeljárás, míg Finnországban idén az 1940-es évek óta nem látott szintre süllyedhet a lakásépítések száma.

Címlapkép forrása: Getty Images