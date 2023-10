Az ingatlanválság megoldását követelik a német kancellártól

Egy teljes generáció legsúlyosabb ingatlanválságával néz szembe Németország, ami több százezer ember munkáját fenyegeti. Az ország egyik vezető építőipari csoportja támogatást kér a tömeges elbocsátások megelőzése és az építési tevékenység ösztönzése érdekben. Wolfgang Schubert-Raab, a 35 000 építőipari céget képviselő ZDB ipari szövetség elnöke a Reutersnek elmondta, hogy a javaslatokat a kancellárnak és pénzügy-, gazdaság- és lakásügy minisztereinek tervezi elküldeni.

Az iparág követelései alapján aggodalomra ad okot, hogy a globális ingatlanpiaci romlás Németországot is egyre jobban beszippantja. „Nem engedhetjük meg magunknak, hogy több időt veszítsünk” – mondta Schubert-Raab.

Az ingatlanszektor évekig a német gazdaság alapköve volt, a termelés nagyjából egyötödét és minden tizedik munkahelyet adta.

Az alacsony kamatlábak hatására több milliárd eurót helyeztek a stabilnak és biztonságosnak tekintett ingatlanszektorba. Most viszont a kamatok meredek emelkedése véget vetett a szárnyalásnak, fizetésképtelenségbe sodorva a fejlesztőket. Erről korábban mi is többször írtunk:

A folyamat hatására az építőiparban foglalkoztatottak száma egy évtized után először kezdett csökkenni, ráadásul úgy tűnik, Németország gazdasága lesz az egyetlen nagy ország, amely idén visszaesést szenvedhet el. "Az építkezés pénzügyi szempontból ma lehetetlen" - mondta el egy politikus, aki amiatt bírálta a kormányt, hogy hamarabb jelent be intézkedéseket, mint ahogy azt megvitatnák.

A ZDB intézkedései között szerepel egy kiterjesztett, államilag támogatott "Kurzarbeit", ami egy időre kényszerszabadságot vezetne be annál a több százezer munkavállalónál, akiknek a munkája az építőipari visszaesés miatt veszélybe került. A gazdasági társaság emellett a családok államilag támogatott lakáshiteleinek is bőkezűbb feltételeit szorgalmazza, és azt követeli, hogy a kancellár decemberben tartsa meg a kormánytisztviselők és az ipar újabb találkozóját. A megoldás azért is sürgető, mert az ország nem tudja teljesíteni évi 400 ezer lakás felépítését, ami hamarosan lakhatási problémákhoz és társadalmi elégedetlenséghez vezethet.

Címlapkép forrása: Getty Images