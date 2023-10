Itt vannak Budapest legolcsóbb és legdrágább új lakásai

Futó Péter 2023. október 15. 07:00

Az ingatlanpiaci lassulás az új lakásoknál is látszik, de ez sokkal inkább az épülő lakások számának csökkenésében és kevésbé az árak alakulásában jelenik meg. Bár a korábbi évek drasztikus áremelkedése jelentősen lassult, kis mértékben továbbra is felfelé kúsznak az árak. A kereslet visszaesése sem volt egységes, bizonyos kerületekben még erősödni is tudott a korábbi negyedévekhez képest. Az ELTINGA legfrissebb Budapesti Lakáspici Riportja alapján az újlakáspiac folyamatai mellett az aktuális kínálat legérdekesebb lakásait is bemutatjuk.