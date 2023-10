Számos előnye van, mégis kevesen keresik ezt a lakástípust Magyarországon

Kevesen keresik itthon, holott a sztereotípiával ellentétben időtálló, környezettudatos és gyors megoldás az otthonteremtésre a könnyűszerkezetes ház. Az országos ingatlankínálat családi házainak zöme, 71%-a téglaépítésű, alig 4% tartozik a könnyűszerkezetesek közé. A hétvégi házaktól kezdve a fenntartható és luxuskivitelben készült ökoházakig, a pármilliótól közel 400 millió forintos értékhatárig, a 170 ezer forintostól a 2,3 millió forintos négyzetméterárig választhatnak közülük a vevők a Duna House adatai szerint.

A könnyűszerkezetes házak kapcsán a magyar piacon az egyik leggyakoribb tévhit a gyenge struktúrával, valamint az épület tartósságával kapcsolatos, pedig a Nyugat-Európában jóval elfogadottabbnak tartott és ezáltal elterjedtebb építési forma mára olyannyira kedvelt lett, hogy az északi országokban a középületek (óvodák, iskolák, kultúrházak) egy része is masszív, tömör faszerkezetből épül.

„Értékesítőink tapasztalatai alapján Magyarországon még mindig sokan gondolják úgy, hogy ezek az ingatlanok nem rendelkeznek 20-30 évnél hosszabb élettartammal, ezért az ingatlankeresés során számításba sem veszik őket. Holott, ha az aktuális szabályozásoknak megfelelően, precíz munkával, hozzáértéssel és minőségi alapanyagok felhasználásával épülnek, akár több száz évig is képesek megőrizni eredeti formájukat.” – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A könnyűszerkezetes házak egyik legfontosabb előnye a téglaépítésűekkel szemben a könnyű alakíthatóság. A fő, terhet tartó falak kívülre esnek, ezáltal a lakás belső felosztása akár utólag is az egyedi igények alapján személyre szabható. A különálló konyha és nappali összevonása amerikai stílusú nappalivá, vagy például a gyerekszoba méretének növelése ezeknél a házszerkezeteknél rugalmasan megoldható, ezáltal kiválóan alkalmazkodik a családok változó élethelyzeteihez.

Több generáció együttélésére is alkalmasak ezek az ingatlanok, hiszen – bár nincsenek a régi idők téglaépítésű házainál megszokott robusztus válaszfalak – egy jó minőségű, megfelelő alapanyagból kivitelezett burkolással a hő-, valamint hangszigetelés is könnyen javítható, ráadásul a vékony keresztmetszetű falszerkezetnek köszönhetően az ingatlan nettó alapterülete is nagyobb.

Energetikai szempontból is jól teljesítenek a könnyűszerkezetes házak, hiszen a szakértelemmel kiválasztott szigetelőanyagoknak köszönhetően jóval alacsonyabb fenntartási költségekkel számolhatnak a tulajdonosok. Az alacsony rezsi, valamint a gyors felfűtési idő a környezettudatos működtetést is lehetővé teszi, hiszen ezáltal jelentős energiamennyiség takarítható meg.

Az érdeklődők viszont szűk palettáról választhatnak. Az ingatlanközvetítő aktuális lakóingatlan-kínálatának többsége, 66%-a családi ház kategóriába tartozik, azon belül zömében, 71%-ban tégla építésű ingatlanok közül válogathatnak az ügyfelek. Az elérhető otthonok csekély, mindössze 4%-a tartozik a könnyűszerkezetes falazattal rendelkező házak közé.

Ezek között az ingatlanok között megtalálhatók országszerte a zártkertes övezetekben épült, kisebb-nagyobb alapterületű hétvégi házaktól kezdve a használt vagy éppen új építésű, városi családi házakon át, egészen a luxusminőségben készült balatoni nyaralókig vagy a panorámás, természetközeli és ultramodern ökoházakig.

Négyzetméterárak tekintetében a jó, illetve afeletti minőségi besorolást kapott házak között 200 ezer forintos négyzetméterár alatt, már 170 ezer forinttól kapható belterületi, könnyűszerkezetes ház például Debrecenben. Az ingatlanközvetítő adatbázisában szereplő legmagasabb négyzetméteráron kínált könnyűszerkezetes ház pedig egy, a főváros agglomerációs szektorának egyik csendes, természetközeli településén épült ökoház, amelyért 2,3 millió forintnál is többet kér négyzetméterenként a jelenlegi tulajdonosa.

„A téglaépítésűek esetében főként a lokáció, a méret és az állapot befolyásolja az ingatlanárakat, azonban a könnyűszerkezetes épületek esetében nem mindegy az sem, hogy milyen technológia alkalmazásával építették fel a szerkezetet.” – hívta fel a figyelmet a szakértő. Időtálló megoldás lehet például a szibériai vörösfenyő párosítása a rétegelt-ragasztott tetővel, hiszen a vörösfenyő tömör jellegéből adódóan magas stabilitást biztosít és könnyen megmunkálható.

