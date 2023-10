Ezek most az ország legélhetőbb térségei - A te lakhelyed hányadik a listán?

Budapesten, valamint Pilisvörösvár és Pécs környékén a legjobb élni 2023-ban Magyarországon – derült ki az MBH Jelzálogbank élhetőségi rangsorából, amelynek élmezőnyébe idén hat olyan terület is bekerült, amely tavaly még nem szerepelt az első tízben. A szakértők ezúttal is az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a bűnözés, a munkaerőpiac, a vásárlási lehetőségek és a lakóingatlanok megfizethetősége alapján vizsgálták, hogy milyen lehetőségeket biztosít az ország 174 járása és Budapest az ott élőknek, alapvetően befolyásolva ezzel az adott területen a lakáspiaci keresletet. Nyugat-Magyarországon és a nagyobb városok környékén jobbak az oktatási, a munkaerőpiaci és a vásárlási lehetőségek, a keleti területeken viszont könnyebb lakáshoz jutni, annak ellenére is, hogy jellemzően alacsonyabbak a fizetések.

A főváros pontszámai ezúttal is jelentősen meghaladták a második helyezettét, az élmezőny további szereplőit azonban csak tizedpontok választották el egymástól. Pécs és környéke tavaly még nem szerepelt az első tízben, idén azonban már a harmadik. Megőrizte negyedik helyét Debrecen és környéke, amelyet a tavalyi harmadik Veszprém és körzete követ az ötödik helyen. Az élmezőnyben szerepel még Szeged, Budakeszi, Győr és Dunakeszi környéke és a középmezőnyből előreugró Bácsalmási járás, amelyek szintén most kerültek be az első tízbe. Kikerült viszont a legjobbak közül Érd, Bóly, Kisbér, Pécsvárad, Tata és Mórahalom környéke.

Az első tízbe jutó területek egy-két mutatót tekintve kiemelkedő pontszámmal rendelkeznek, más szempontból viszont akár a mezőny vége felé foglalnak helyet. Bácsalmás és környéke például az alacsony bűnözés és az ingatlanok megfizethetősége, míg Budakeszi és környéke a munkaerőpiaci feltételek tekintetében erős. Összességében

a nagyvárosok az infrastrukturális lehetőségekben és az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a munkaerőpiaci jellemzők terén jobbak, de pontszámaikat visszahúzza a bűnözési és megfizethetőségi mutató.

Graphisoft - Portfolio Construction Technology & Innovation 2023 A hazai építőipar legfrissebb folyamataival és technológiai megoldásaival kiemelten foglalkozunk az október 18-i Graphisoft - Portfolio Construction Technology & Innovation 2023 konferencián. Részletekért kattints!

A vizsgált szempontok alapján az ország északkeleti részei rendelkeznek a legalacsonyabb értékekkel, és kevésbé kedvező a helyzete több dél-dunántúli járásnak, köztük a Balaton déli partján lévőknek is, amelyek a magas lakásárak miatt elsősorban a megfizethetőség tekintetében állnak rosszul, de nem teljesítettek jól az oktatás, a bűnözés és a munkaerőpiaci lehetőségeket nézve sem. Bár az élhetőség szempontjából kiemelkedik Budapest és agglomerációja, valamint a vármegyeszékhelyek környékének jelentős része, vannak kivételek, mint a Kecskeméti, a Zalaegerszegi, az Egri, a Nyíregyházi és a Szolnoki járás.

A vármegyeszékhelyek között (Budapesttel együtt) a főváros vezet, amelyet tavalyhoz hasonlóan Veszprém követ a második helyen.

A hetedik helyről a harmadikra lépett előre Pécs, Győr pedig visszacsúszott a negyedik helyre. Visszaesett a rangsorban a tavalyi negyedik Debrecen, amely idén a 11. helyet szerezte meg, a város szinte minden mutató esetében vesztett pontot. Szeged a korábbi 12. helyről a hatodikra jött fel 2023-ban, miután kiemelkedően javult a bűnözési pontszáma. Szintén sokat javult Eger helyezése, a 2022-es 14. helyett idén a nyolcadik lett, szintén a csökkenő bűnözésnek köszönhetően. A listát ezúttal is Kecskemét zárja, előtte azonban most Békéscsaba áll, amelyet Nyíregyháza előz meg. Budapest továbbra is jelentősen magasabb pontszámmal rendelkezik, mint a vármegyeszékhelyek, a harmadik helyezettől azonban hajszálnyit csökkent a relatív különbség, és Kecskemét is 46 pontot szerzett a tavalyi kevesebb mint 40-nel szemben.

Íme a járási lista

Magyarország járásainak élhetőség szerinti rangsora Járás Összesített pontszám Pontszám végleges 1 Budapest 77,3 100,0 2 Pilisvörösvári járás 45,4 58,7 3 Pécsi járás 45,1 58,4 4 Debreceni járás 44,8 58,0 5 Veszprémi járás 44,4 57,5 6 Szegedi járás 44,0 57,0 7 Budakeszi járás 44,0 56,9 8 Győri járás 43,5 56,3 9 Dunakeszi járás 43,3 56,1 10 Bácsalmási járás 42,8 55,4 11 Érdi járás 42,7 55,2 12 Téti járás 42,6 55,2 13 Szentendrei járás 42,6 55,1 14 Bélapátfalvai járás 42,4 54,9 15 Pannonhalmi járás 42,3 54,7 16 Bólyi járás 41,9 54,2 17 Sellyei járás 41,9 54,2 18 Jánoshalmai járás 41,8 54,1 19 Esztergomi járás 41,3 53,4 20 Gyulai járás 41,1 53,2 21 Csurgói járás 40,8 52,9 22 Kapuvári járás 40,7 52,6 23 Székesfehérvári járás 40,5 52,4 24 Hódmezővásárhelyi járás 40,4 52,3 25 Tatabányai járás 40,2 52,0 26 Csornai járás 40,1 51,9 27 Szombathelyi járás 40,0 51,7 28 Letenyei járás 40,0 51,7 29 Gödöllői járás 39,7 51,4 30 Komáromi járás 39,5 51,1 31 Szentesi járás 39,4 51,0 32 Kisbéri járás 39,2 50,8 33 Pécsváradi járás 39,1 50,6 34 Tatai járás 39,1 50,6 35 Makói járás 39,0 50,5 36 Bonyhádi járás 38,9 50,4 37 Orosházi járás 38,9 50,4 38 Paksi járás 38,9 50,4 39 Ajkai járás 38,9 50,4 40 Békéscsabai járás 38,9 50,3 41 Miskolci járás 38,8 50,2 42 Móri járás 38,7 50,1 43 Kunszentmártoni járás 38,7 50,1 44 Szekszárdi járás 38,6 49,9 45 Nyíregyházai járás 38,4 49,7 46 Egri járás 38,4 49,6 47 Gárdonyi járás 38,4 49,6 48 Zirci járás 38,3 49,6 49 Tiszaújvárosi járás 38,2 49,5 50 Mezőkovácsházai járás 38,1 49,4 51 Szobi járás 38,1 49,3 52 Tokaji járás 37,9 49,0 53 Rétsági járás 37,8 48,9 54 Csongrádi járás 37,7 48,8 55 Szarvasi járás 37,7 48,7 56 Körmendi járás 37,7 48,7 57 Kőszegi járás 37,5 48,6 58 Váci járás 37,5 48,5 59 Soproni járás 37,4 48,3 60 Bajai járás 37,2 48,1 61 Hegyháti járás 37,1 48,0 62 Zalaszentgróti járás 37,0 47,9 63 Komlói járás 36,9 47,8 64 Zalaegerszegi járás 36,9 47,8 65 Kecskeméti járás 36,8 47,6 66 Keszthelyi járás 36,8 47,6 67 Várpalotai járás 36,7 47,5 68 Tabi járás 36,5 47,3 69 Balassagyarmati járás 36,3 46,9 70 Kiskunmajsai járás 36,2 46,9 71 Oroszlányi járás 36,2 46,9 72 Szentgotthárdi járás 36,1 46,7 73 Tapolcai járás 36,1 46,7 74 Csengeri járás 36,0 46,6 75 Pásztói járás 35,9 46,5 76 Dunaújvárosi járás 35,9 46,5 77 Vasvári járás 35,9 46,4 78 Salgótarjáni járás 35,8 46,3 79 Sátoraljaújhelyi járás 35,8 46,3 80 Mezőtúri járás 35,5 46,0 81 Kaposvári járás 35,5 45,9 82 Szolnoki járás 35,4 45,8 83 Bátonyterenyei járás 35,2 45,6 84 Gyomaendrődi járás 35,2 45,6 85 Szigetszentmiklósi járás 35,0 45,3 86 Kiskunfélegyházi járás 35,0 45,3 87 Sárvári járás 34,9 45,2 88 Pétervásárai járás 34,9 45,1 89 Kazincbarcikai járás 34,9 45,1 90 Kalocsai járás 34,7 44,9 91 Gyöngyösi járás 34,7 44,9 92 Enyingi járás 34,6 44,8 93 Gyáli járás 34,6 44,8 94 Lenti járás 34,3 44,4 95 Sümegi járás 34,3 44,4 96 Békési járás 34,2 44,3 97 Pápai járás 34,2 44,3 98 Hatvani járás 34,1 44,2 99 Jászberényi járás 34,1 44,2 100 Vecsési járás 34,1 44,1 101 Tiszafüredi járás 34,1 44,1 102 Sarkadi járás 34,0 43,9 103 Tolnai járás 33,9 43,9 104 Bicskei járás 33,2 43,0 105 Hajdúböszörményi járás 33,1 42,8 106 Nagykanizsai járás 33,1 42,8 107 Aszódi járás 33,0 42,8 108 Hajdúnánási járás 33,0 42,7 109 Dombóvári járás 33,0 42,7 110 Tiszakécskei járás 32,7 42,3 111 Hajdúszoboszlói járás 32,7 42,3 112 Kisteleki járás 32,6 42,2 113 Martonvásári járás 32,6 42,1 114 Mosonmagyaróvári járás 32,4 41,9 115 Kiskunhalasi járás 32,4 41,9 116 Mohácsi járás 32,3 41,9 117 Szerencsi járás 32,2 41,7 118 Kiskőrösi járás 32,1 41,5 119 Ceglédi járás 32,0 41,4 120 Monori járás 31,9 41,2 121 Sárospataki járás 31,8 41,2 122 Nagyatádi járás 31,8 41,2 123 Törökszentmiklósi járás 31,8 41,1 124 Szeghalmi járás 31,6 40,8 125 Balatonalmádi járás 31,4 40,7 126 Kisvárdai járás 31,3 40,5 127 Siklósi járás 31,3 40,5 128 Celldömölki járás 31,2 40,4 129 Füzesabonyi járás 31,2 40,3 130 Kunszentmiklósi járás 31,2 40,3 131 Szécsényi járás 31,1 40,3 132 Mezőkövesdi járás 30,9 40,0 133 Mezőcsáti járás 30,8 39,9 134 Mórahalmi járás 30,8 39,8 135 Nyíradonyi járás 30,7 39,8 136 Karcagi járás 30,6 39,6 137 Ibrányi járás 30,6 39,6 138 Ráckevei járás 30,4 39,3 139 Balatonfüredi járás 30,3 39,3 140 Baktalórántházai járás 30,3 39,2 141 Nagykőrösi járás 30,2 39,0 142 Sárbogárdi járás 30,2 39,0 143 Devecseri járás 30,0 38,9 144 Berettyóújfalui járás 29,9 38,7 145 Balmazújvárosi járás 29,9 38,7 146 Püspökladányi járás 29,8 38,6 147 Derecskei járás 29,6 38,3 148 Nagykátai járás 29,1 37,7 149 Szentlőrinci járás 29,0 37,6 150 Nagykállói járás 28,7 37,1 151 Dabasi járás 28,2 36,5 152 Kunhegyesi járás 28,2 36,4 153 Vásárosnaményi járás 28,1 36,4 154 Szigetvári járás 28,1 36,4 155 Edelényi járás 27,7 35,9 156 Kemecsei járás 27,7 35,9 157 Fehérgyarmati járás 27,5 35,6 158 Encsi járás 27,0 34,9 159 Barcsi járás 27,0 34,9 160 Tamási járás 26,9 34,8 161 Gönci járás 26,7 34,5 162 Siófoki járás 26,5 34,3 163 Mátészalkai járás 26,3 34,1 164 Putnoki járás 25,9 33,5 165 Fonyódi járás 25,9 33,5 166 Marcali járás 25,1 32,5 167 Záhonyi járás 24,9 32,3 168 Jászapáti járás 24,6 31,9 169 Cigándi járás 24,3 31,4 170 Ózdi járás 23,5 30,4 171 Szikszói járás 23,2 30,0 172 Hevesi járás 22,7 29,4 173 Hajdúhadházi járás 21,9 28,3 174 Nyírbátori járás 20,7 26,8 175 Tiszavasvári járás 18,3 23,7 Forrás: MBH Index-számítás

Címlapkép forrása: Getty Images