Térképen mutatjuk, hol tart a magyar ingatlanpiac Európa többi országához képest

A kelet-közép-európai régióban egyértelműen a lengyel a legnagyobb piac, de ott is sokkal kisebb most az ingatlanbefektetői érdeklődés. A tavalyi 5 milliárd euró helyett 1,7 milliárd eurónál tartanak, miközben Magyarországon 1 milliárd helyett az idei év októberéig 350 millió eurónyi ingatlanbefektetés történt. A legnagyobb visszaesést a lengyel és a román piac szenvedte el, mindkettő 60 százalék feletti zuhanással. Ennek elsősorban a külföldi tőke magas aránya az oka, ami most a régión kívül keresi a helyét. A cseh piac relatíve jól szerepelt, mindössze 9 százalékos visszaeséssel, de ott már tavaly is gyenge, 1,3 milliárd euró volt a teljesítmény.

Magyarországon idén nagyjából egy tucat tranzakciót ütöttek nyélbe, ezek egy része magyar szereplők között zajlott, így nem került reflektorfénybe. A legfőbb eladások között a Víziváros Office Center, a Roseville Irodaház és a H2Offices említhető.

Bár Magyarországon nagyon erős a belföldi tőke jelenléte, a covid kitörése óta sok magyar befektető is külföldön keresgél, miközben külföldi tőkét nagyon nehéz az országba csábítani.

Voltak olyan országok és szegmensek, ahol két év alatt 3-400 bázispontos hozamemelkedés ment végbe, amit a piac nehezen tud lekövetni. Hiába várakozik sok befektetni való pénz, az európai ingatlanpiac most kevésbé likvid, nincs eladói nyomás, mivel 2008-cal ellentétben az ingatlanok most nincsenek túlfinanszírozva.

Nyugaton-Európában korábban 3 százalék alatti hozamszinteken is történtek tranzakciók, ami egy nagyon kifeszített piacra utalt, a kelet-közép-európai 6-7 százalékos szintben viszont volt egy sokkal nagyobb puffer. Az átárazódás részben ezért, részben a magasabb tranzakciószámok miatt az olyan piacokon látványos, mint az Egyesült Királyság vagy Hollandia. A prémium irodapiaci hozamok Magyarországon nagyjából 5,5-ről mentek fel 6,5 százalékra, de tény, hogy alig látunk prémium tranzakciókat, miután a befektetési piacot a hitelezés viszi, ami most megakadt. A tranzakciók készpénzes vevők által mentek végbe és a közeljövőben is ez várható. Emellett az ingatlan most eleve kevésbé vonzó eszközosztály, például vállalati kötvényekben is lehet jobb hozamokat elérni.

Csökkenő irodafejlesztési kedv

Az irodapiaci kereslet 2019-hez képest 30 százalékot csökkent, a fejlesztési dinamika lassul. 2023-ban a kormányzati szektor költözései élénkíthetik a keresleti oldalt. Úgy tűnik, a hibrid munkavégzésnek nincs akkor a hatása a kisebb, 500-2000 négyzetmétert bérlő cégek életére, ők sok esetben tovább növelik a területeiket.

Ami hiányzik, az az SSC szektor növekedése. ott a hibrid munkavégzés hatékonysága miatti organikus fejlődés nem generált további irodaigényt.

A következő időszakban a korábbi évekhez képest jóval kevesebb átadás várható. Most mintegy 4,34 millió négyzetméter iroda van Budapesten. 2023-ban 180 ezer négyzetméter készülhet el, ami hasonló a tavalyihoz. Az alpiacok bontásában erős eltolódás látszik a déli területek felé, főként a VIII., IX. és a XI. kerületben zajlanak nagyobb fejlesztések. Az idei legnagyobb projekt a WING – Liberty átadása lesz, ahol a 40 ezer négyzetméterből 28 ezer négyzetmétert tesz ki az iroda. A második helyezett a Bem Palace, amiben a Libertyhez hasonlóan szintén helyet kap egy hotel. Ott 23 ezer négyzetméternyi irodaterület átadása várható. A belvárosban főleg régebbi épületek felújítására vannak példák, többek között a Krausz Palota, az Andrássy út 40-42., valamint a korábban a Raiffeisen székházaként szolgáló Akadémia Business Center említhető.

A következő évben viszont már csak 120 ezer négyzetméternyi fejlesztés várható, amelyek között a városligeti Dürer Park, egy Atenor-fejlesztés, a Millennium Gardens déli szárnya, az új E.ON-székház és a Corvin Palace említhető, de ezeknek 60 százalékára már most megvan a bérlő. 2025-26-ban is hasonlóan alacsony fejlesztés van a csőben, mintegy 240 ezer négyzetméter várható, ennek több mint felét egyetlen projekt, Zugló Városközpont adhatja, összesen 130-140 ezer négyzetméternyi irodaterülettel.

Az alacsony fejlesztői tevékenység a kihasználatlanság csökkenésével járhat.

Ipari ingatlanok

A fejlesztési piac az ipari ingatlanok terén egyre inkább a budapesti régión kívülre tolódik. Az iparosítás 4.0 jegyében a covid után indult meg igazán a piac: egyrészt az e-kereskedelem térnyerése, másrészt a különböző működőtőke-beruházások által, de

a piacra kerülő állomány 75 százaléka saját tulajdonként épül.

Budapesten 3,4 millió négyzetméter a bérraktár és 350 ezer négyzetméter épül, valamint további 520 ezer négyzetméter áll tervezés alatt. A régióban főleg a lengyel és a magyar piac aktív, nálunk leginkább Budapest déli agglomerációs övezetében. Az idei második negyedévben viszont már 8-9 százalékos az üresedési ráta és év végére elérhetjük a 10 százalékot, így a tervezett fejlesztések befejezését lassíthatják a fejlesztők. Mivel ez a szegmens rugalmasabb, gyorsabban reagál mint az irodapiac, nem várható jelentős túlépítés.

Vidéken viszont további fejlesztések jöhetnek, ott most 1,5 millió négyzetméter bérraktár található. Az országban egy észak-déli törésvonal látszik, ami főként az autóipari beruházások tengelyével mutat összefüggést. Vidéken összesen 140 ezer négyzetméter áll építés és 80 ezer négyzetméter tervezés alatt. A működőtőke-beruházások volumene 2023-ban abszolút csúcson van (8 milliárd euró), ami leginkább az elektronika mentén zajlik.

Kiskereskedelem: jövőre jöhet a fordulat

A kiskereskedelmi hangulatindex még mindig negatív, a fogyasztás csökken,

a régióban nálunk a legrosszabb a kiskereskedők hangulata, főleg a negatív reálbérnövekedés és a magas infláció miatt.

Itt is van azonban piaci mozgás, elsősorban a régi jó lokációkban vannak kisebb bővítések, komoly plázafejlesztés azonban nincs. A belvárosi vegyes funkciójú fejlesztésekben is egyre nagyobb a retail szerepe.

A mostani folyamatokban az infláció csökkenése hozhatja el a fordulatot, ami talán már a karácsonyi időszakban érződni fog. Erős elhalasztott fogyasztás van most a rendszerben, így 2024-ben alacsony bázisról erős felpattanás jöhet.

Címlapkép forrása: Getty Images