Technológiaváltás az építőiparban: nehéz befogadni, hogy a szakmunkás a telefonja nyomkodásával valójában dolgozik

"2023-ban hozta meg a kormány azt a törvénytervezetet, ami most a parlament előtt van, de még nincs elfogadva. A Graphisoft részéről azt várjuk, hogy az elfogadás jelentős előrehaladást fog jelenteni a hazai digitalizációban. A magyar piac 92%-a a mi szoftvereinket használja. Ami nincs benne a szoftverben, az nem tudja segíteni a magyar piaci szereplőket. Ha időben megtudjuk az előírásokat, elvárásokat, riportokat, akkor beépítve a szoftverekbe, ki tudjuk szolgálni a magyar tervezőmérnököket egy olyan megoldással, amely gyors eredményt hoz a magyar ipar számára. Az építőipar digitalizációjának elősegítésére a legjobb válasz egyrészt az adatok integrált gyűjtése - minden szakágban -, másrészt a felhő alapú tárolás, gyűjtés, harmadrészt az adatok bizonyos szabványok szerinti megosztása. Az építőiparban a technológiaváltás a legnehezebb. A kivitelezőknél segédmunkások is dolgoznak, nehéz azt látni, hogy egy építkezésen nyomkodják a telefonjaikat, készülékeiket, csakhogy ezt munkavégzésre is használhatják - ez az, ami nincs benne a köztudatban. A digitalizáció összehozza a szereplőket, a folyamatokat, ezt a szemléletváltást kell megtanítani a szakmunkásoktól egészen a különböző mérnökökig, és később az üzemeltetőknek is, hiszen ezt az adathalmazt az üzemeltetők kapják majd meg. Magyarországon a törvény általi kötelezőség fogja indikálni a digitalizációs folyamatot, de ezt követően magától is felgyorsul" - mondta el Reicher Péter , a Graphisoft SE ország igazgatója egy videóinterjúban a Property Investment Forumon. Címlapkép forrása: Mónus Márton/Portfolio