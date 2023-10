Elképesztő magasságba szöktek a lakásárak egy tengerentúli városban

Florida legdrágább területein, Palm Beach-től Miami Beach-ig, példátlanul megugrottak a luxuslakások árai. A trendet az ingatlanokat vásárló milliomosok és milliárdosok folyamatos beáramlása hajtja. Chris Leavitt, a Palm Beach-i Douglas Elliman egyik vezető brókerének véleménye szerint az emelkedő árak a korlátozott kínálatnak köszönhetők, különösen a legdrágább ingatlanoknál. Az ügyfelek a prémium minőségű, óceánparti ingatlanokért szinte versengenek.

A dél-floridai ingatlanboomot az olyan magas adókkal terhelt államokból, mint New York, New Jersey és Kalifornia, elvándorló tehetős magánszemélyek táplálják. Emellett Florida növekvő gazdasága is vonzza az ultragazdag vásárlókat, akik jellemzően készpénzzel fizetnek ingatlanvásárlásaikért, így kevésbé érintik őket az emelkedő jelzáloghitel-kamatok.

A kínálat szűkössége, különösen a keresett vízparti helyszíneken, újabb áremelkedési hullámot indított el.

Július végén egy legutóbb 7,4 millió dollárért eladott vízparti ingatlant Harvey Jones kockázati befektető mintegy 50 millió dollárért vásárolt meg a néhai James Tigani Jr. szeszesital-forgalmazó hagyatékából. Hasonlóképpen a divatmogul Tommy Hilfiger is eladta Palm Beach-i villáját 41,4 millió dollárért, miután hat hónapja 36,9 millió dollárért megvásárolta. A Palm Beachen eladott legdrágább ház rekordját azonban áprilisban állították fel, amikor Michael Cantanucci luxusautó-kereskedő 170 millió dollárért vásárolt egy 1,6 hektáros, óceánparti villát.

Emellett Miami Beachen is árrobbanás tapasztalható a tehetős vevők, különösen a milliárdosok miatt. Annak ellenére, hogy a harmadik negyedévben 3%-kal csökkent az egylakásos házak eladásának száma, az eladások értéke 62%-kal emelkedett különösen a 10 millió dollár feletti értékesítések növekvő számának köszönhetően. A luxusingatlanok átlagára Miami Beachen elérte 25 millió dollárt.

A techmilliárdos Eric Schmidt és felesége állítólag több mint fél tucat házat vásárolt a Sunset-szigeteken, több mint 140 millió dollárt költve. Ken Griffin fedezetialap-milliárdos nemrég vásárolt vissza egy ingatlant 45,5 millió dollárért a Star Islanden, tavaly pedig 107 millió dollárt fizetett egy történelmi vízparti ingatlanért Miamiban. Az Amazon alapítója, Jeff Bezos szintén 150 millió dollárt fektetett be két szomszédos ingatlanba Indian Creek Village-ben.

