Elérték az 50 millió forintot a pesti oldal lakásárai

Emelkedő négyzetméterárak mellett egyre kisebb alapterületű ingatlanok választásával tartják kordában az ingatlanvásárlásra fordított összeget a főváros pesti oldalán szerződő ügyfelek a Duna House értékesítési adatai szerint. A fővárosi ingatlantranzakciók 76%-a zárult eddig a pesti kerületekben idén, ahol többségében 35,6 és 99 millió forint között költöttek ingatlanra a vevők. Az átlagos négyzetméterárak területtől és ingatlantípustól függően 245 ezertől egészen a 2,9 millió forintig húzódtak 2023 első három negyedévének eladásai alapján.

„Bár a kerületek közötti népszerűséget vizsgáló felmérés szerint az elmúlt hónapokban egyre inkább előtérbe kerültek a vevői preferenciák tekintetében a budai kerületek, a szeptemberi adatok alapján azonban a korábbi rekorder, a XIII. kerület még mindig nem engedett az első helyből, holtversenyben osztozott Újbudával. A pesti kerületek dobogósai között nagy visszatérőnek számít Zugló is, amelyet ezúttal az új vevők 16,3%-a jelölt meg előnyben részesített lokációként az ingatlankeresés során.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.



Ahogy az érdeklődők által preferált kerületek listáján egyre inkább előtérbe kerültek a budai kerületek és ezáltal háttérbe szorult a befektetők által kedvelt, pesti belvárosi lokáció, úgy a megvalósult szerződéskötéseken is érezhető a változás. Míg a tavalyi év során az összes fővárosi tranzakció 81%-a pesti kerületekben található ingatlanokra vonatkozott, addig a 2023 első három negyedévében aláírt adásvételik 76%-ban szerepeltek pesti lakások és házak. A kerületek közül a pesti oldalon a legtöbb ingatlanra a XIII. kerületben szerződtek végül az ügyfelek, de Zugló, a XVIII. kerület, valamint Erzsébetváros, Teréz- és Józsefváros is számos lezárt ingatlantranzakcióval büszkélkedhet.

Az idei évben eladott pesti ingatlanok adatai alapján 8%-kal, 821 ezer forintra emelkedett az otthonteremtés költsége négyzetméterenként. A magasabb áraknak köszönhetően a tavalyinál 5%-kal csekélyebb, 62 négyzetméter alapterületű ingatlanok vásárlása mellett döntöttek az ügyfelek, így az ingatlanszerzésre fordított összeg is mindössze 3%-kal, 50,7 millió forintra nőtt.



Négyzetméterár szempontjából Pesterzsébet jelenti a leginkább pénztárcakímélő alternatívát, itt ugyanis 574 ezer forintos átlagos négyzetméteráron is megoldható az ingatlanvásárlás, míg a legmagasabb, 1,2 millió forintot meghaladó négyzetméterárral az V. kerületben találkozhatnak az ügyfelek, de Terézvárosban és a népszerű XIII. kerületben is 1 millió forint felett van az átlag.

A legtöbbet, átlagosan 99 millió forintot az V. kerületi ingatlanokért kellett fizetni, míg a legolcsóbban, átlagosan 36-37 millió forintért Soroksáron, Pesterzsébeten, a XIX. kerületben, Csepelen, a XV. kerületben, Kőbányán, valamint Újpesten vásároltak a vevők.

"A változó ingatlanpiacon a gazdasági helyzet, az infláció és a hitelezési nehézségek következtében főként azok vágtak bele az ingatlanvásárlásba, akiknek változó élethelyzetük miatt mindenképpen költözniük kellett, ez pedig jelentősen befolyásolta a választott ingatlanok méretét is. A 2023-as eladások adatai alapján 12 kerület esetében vásároltak az ügyfelek a tavalyinál 2-20 négyzetméterrel kisebb élettérrel rendelkező ingatlanokat.” – tette hozzá a szakértő.

Címlapkép forrása: Shutterstock