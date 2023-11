Ezek a lakások lesznek jövőre a vásárlók kedvencei

Véleményed szerint az ország mely részein, milyen típusú lakások lehetnek az átlagnál keresettebbek az előttünk álló évben és miért ezek? Többek között erre a kérdésre kerestük a választ lakáspiac szakértők segítségével, akik emellett azt is kifejtették, hogy minek kellene teljesülnie ahhoz, hogy az alacsony kereslet érdemi növekedésnek induljon és mire számítanak 2024-ben az adásvételek száma terén.

2022-ben az előző évinél 14 százalékkal kevesebb, összesen 138 ezer lakás eladását regisztrálta a KSH, miközben a Duna House csak 125 ezret. Bármelyik értéket is vesszük alapul kijelenthető, hogy a forgalom csökkenése 2023 I. és II. negyedévében is folytatódott, sőt az idei évben elképzelhető, hogy a 100 ezret sem fogja elérni az országos tranzakciószám, amire utoljára 2013-ban láttunk példát.

Az adásvételek számának csökkenése a használt és az új lakások piacán egyaránt felerősödött, 2023 első negyedévében 36, a második negyedévben 20 százalékkal kevesebb lakás cserélt gazdát, mint az előző év azonos időszakában.

A lakáspiaci forgalom csökkenése azonban jelentős területi különbségekkel zajlott le. Budapesten 9-10 százalékkal kevesebb adásvétel valósult meg, és hasonló mértékben csökkent a községek forgalma is, ugyanakkor a megyeszékhelyeken és a kisebb városokban erőteljesebb visszaesés volt megfigyelhető. A legnagyobb zuhanás az agglomerációs településeket sújtotta.

Mi kellene a kereslet érdemi növekedéséhez?

Az általunk megkérdezett szakértők az alábbi feltételek teljesülése esetén számítanának az adásvételek érdemi emelkedésével:

Bár a CSOK Plusz javíthat az idei számokon, de fontos lenne, hogy az ebből kiszorulók számára is legyen valamennyire kedvező a vevőfinanszírozás.

A tartósan 5 százalék alatti infláció (ezen belül defláció élelmiszereknél), valamint a fogyasztói bizalom emelkedése járulhatna hozzá a lakáspiac élénküléséhez.

A legnagyobb lökést a reálbér-növekedés, a hitelkamatok és az infláció csökkenése adná, de az új támogatási formák, például a CSOK Plusz bevezetése is hozzájárulhat ehhez.

A reáljövedelmek növekedése, megfizethetőbb hitelek, utóbbi akár a csökkenő infláció miatt szintén csökkenő kamatoknak, vagy egy állami kamattámogatott hitelprogramnak köszönhetően.

A bérlakáspiac modern törvényi szabályozása élénkíthetné a keresletet, melynek köszönhetően a piac szereplői nagyobb üzleti lehetőséget láthatnának ebben. A professzionális szereplők által alakított bérlakáspiac adhatna lendületet a piacnak.

A hitelkamatok 6 százalékos vagy annál alacsonyabb szintet elérő mértéke jelentősen élénkíteni tudná a lakáspiaci keresletet, az elmúlt 2 évben ugyanis jelentős számú adásvételt halasztottak el Magyarországon, ami időzített bombaként ketyeg a lakáspiac keresleti oldalán.

Az alacsony hitelkamatok (6-7 százalék alatt), az ismét érezhető reálbér-emelkedés és a CSOK Plusz a legfontosabb, valamint az, hogy jó hírek érkezzenek a gazdaságról, pozitív jövőképet adva a leendő vásárlóknak. Az igazi lökést azonban az alacsonyabb lakásárak jelentenék.

Egyértelműen a hitelkamatok további csökkenése és az otthonteremtési támogatások járulnak hozzá leginkább a kereslet élénküléséhez. A legfőbb gát ebben a bizonytalanság. Amennyiben egyértelműen látható, hogy merre indul a gazdaság és a piac, úgy a kereslet is növekedhet.

A hitelezés beindulása, a 6 százalék alatti THM számítana a leginkább. Nem valószínű, hogy a CSOK Plusz bevezetése pár ezernél több tranzakciót eredményez 2024-ben, viszont idén mintegy 30-50 000 hitellel finanszírozott tranzakció hiányozni fog a piacról, ennek köszönhető az idei, évtizedes mélypont.

Milyen típusú lakások lehetnek a legkeresettebbek?

Kiss Gábor (IFK): A városi használt lakások lehetnek keresettebbek a CSOK Plusz hatására.

Krakker Ádám (Otthon Centrum): A központi helyeken lévő és jó állapotú ingatlanok, mert ez a legkisebb kockázattal járó döntés.

Sápi Zoltán (ELTINGA - Budapesti Lakáspiaci Riport): A felújított lakások olyan lokációkban, ahol van befektetői érdeklődés (pl. Budapest, Debrecen).

Vincze Edit (OC Solutions): Budapesten a felújított kislakások, míg vidéken sajnos csak az olcsó, energetikailag korszerűtlen lakásokat tudja megvenni a többség.

Csorba Dániel (Dandan Realty): Budapest reneszánszát éli, a Balaton viszont teljes lejtmenetben van. Debrecen a fekete ló, ha még több állami beruházást visznek oda, akkor az ottani piac szépen fel fog lángolni.

Benedikt Károly (Duna House): Egy erősödő piacon hasonló mértékben fog nőni az ingatlanok iránti kereslet, talán az átlagos nagyságú városi lakások lesznek a következő időszak nyertesei, míg a nyaralópiacokon továbbra is enyhébb élénküléssel számolunk.

Balla Ákos (Balla Ingatlan): A kisebb értékű, jó lokációjú (fontos szempontok: tömegközlekedés, munkahelyek közelsége, jó infrastruktúra) ingatlanok iránt van a legnagyobb kereslet gazdasági nehézségek esetében. A befektetők és a végfelhasználók is ezeket keresik, ami a panellakások sokadik tündöklését is jelentheti.

Valkó Dávid (OTP): Egyediségük és szűk kínálat miatt a megbízható beruházó által épített kis lakásszámú, átadáshoz közeli projektek, drágább (de nem a legdrágább!) környékeken. Balatontól 2.-3. (tehát nem közvetlen vízparti, így olcsóbb, de nyaralásra is alkalmas) települések jó állapotú kisebb házai, valamint az 1-1,5 szobás panelprogramos panelek jó közlekedéssel lesznek keresettek.

Balogh László (ingatlan.com): 2024 elején a kistelepülések lakáspiaci tranzakciói élénkülhetnek leginkább, a magasabb összegű falusi CSOK-os támogatásoknak köszönhetően. Mivel ez a hír már idén nyáron napvilágot látott, ezért jelentős számban halasztottak el kistelepülési adásvételeket a vevők. Természetesen ez az élénkülés a szegmens saját magához viszonyított teljesítményéhez lesz csak kimutatható, mert a tranzakciók túlnyomó többségére továbbra is a városokban és az agglomerációs településeken számíthatunk.

Mi lesz az adásvételek számával?

A szakértők az idei évinél több, 110-120 ezer közötti tranzakcióval számolnak jövőre, ugyanakkor a befektetési célú vásárlások csak lassan térhetnek majd vissza a piacra. Ahogy több szakértő is kifejtette, a magasabb tranzakciószámokhoz alacsonyabb kamatokra lenne szükség, de a hitelfelvételi hajlandóságban már enyhe növekedésre számít a többség. Emellett a CSOK Plusz is hatással lesz az adásvételek számára, melynek lakáspiaci hatásaival korábban az alábbi cikkekben kiemelten is foglalkoztunk:

