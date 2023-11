Padlóféket nyomtak a lakásépítők - Elárulták a szakértők, mi hozhatná el a változást

Ahogy reggel megírtuk , nagyot zuhant mind a lakásépítések, mind a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma. Előbbi az idei év első három negyedévét nézve 21, utóbbi 43 százalékkal csökkent, de ha csak a harmadik negyedévet nézzük, akkor éves alapon 23 és 51 százalékos volt a csökkenés. A számok vonatkozásában több lakáspiaci szakértő is elmondta véleményét.

Közzétette legfrissebb, lakásépítésekre vonatkozó számait a KSH, ami szerint 2023 I–III. negyedévében 10 808 új lakás épült, a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma pedig 14 894 volt. Így értékelik a számokat a piac szereplői.

Újház

"Folytatódott a lakásépítések és a kiadott építési engedélyek számának drasztikus csökkenése. Ez alátámasztja azt a várakozásunkat, hogy az építőiparnak ebben a szegmensében nem 2023, hanem 2024 lesz a mélypont. A kiadott lakásépítési engedélyek számának harmadik negyedéves 43 százalékos csökkenése mellett pesszimizmusra ad okot az is, hogy a szerkezetépítési anyagok értékesítése szeptemberben 40-50 százalékkal, a tetőfedő anyagoké 35-40 százalékkal esett vissza a megelőző év azonos időszakához képest, vagyis alig indulnak újlakás-építési projektek az országban" - mondta el Juhász Attila, az Újház építőanyag kereskedelmi hálózatnak és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

A szakember szerint a lakásépítések visszaesése miatt az építőanyag-kereskedők már 2023-ban 20-30 százalékos forgalom visszaesést szenvednek el az előző évhez képest, és a szakma 2024-re is inkább további csökkenéssel, mint a forgalom felfutásával számol.

"Jelenlegi tudásunk szerint az anyag- és munkaerő költségeket tekintve lakásépítési és lakásfelújítási árak elérték a mélypontjukat, ezért további árcsökkenésre számítva kivárni már nem érdemes. Az építőanyagokat illetően 2024 végéig az általános infláció mértékével megegyező áremelkedésre számítunk, de a fuvardíjak emelkedése miatt ennek felfelé mutató kockázatai vannak. A közel-keleti háborús konfliktus kiterjedése tovább emelheti az üzemanyag árat, amit a Mol tájékoztatása szerint további, literenként 45 forinttal fejel meg a jövedéki adó emelése. Mivel az építőanyagok jellemzően nagyon szállításigényes termékek, egy ilyen összetett hatás termékkörtől függően, önmagában 2 és 5 százalék közötti áremelkedést vetít előre.

A csökkenő infláció és a csökkenő kamatok biztosan segítik majd a lakáshitelezés újbóli beindulását, de a kormányzati élénkítés elkerülhetetlen.

A CSOK Plusz feltételrendszere bizakodásra ad okot, ám az építőipar tehetetlenségéből adódóan ennek hatása csak a jövő év második felétől lesz érezhető." - tette hozzá.

Ingatlan.com

“A visszaesésről tanúskodó adatokra számítani lehetett. Az új lakások iránti kereslet jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest a bizonytalan környezet miatt, ezen belül például a magas kamatok miatt” - értékelte a friss statisztikát Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A saját adatokat idézve azt is elmondta: “Nagyon felemás képet mutat az új lakások piaca. Az érdeklődések 10 százalékkal mérséklődtek az idei év első 10 hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. Mindeközben viszont az eladó új lakások és házak kínálata 24 százalékkal bővült tavaly novemberhez képest és már közel 9000 új építésű lakóingatlanból válogathatnak a vevők. Ez egyébként a járvány előtti szinthez képest 55 százalékos növekedésnek felel meg.”

A kínálat bővülése az árakban is megmutatkozik. Véget ért a drasztikus drágulás, az elmúlt fél évben már csak stagnáltak az árak. A fővárosi eladó új lakások és házak átlagos négyzetméterára 1,3 millió forint volt 2023 novemberében, ami májushoz képest egy százalékkal alacsonyabb érték - tette hozzá. A szakember szerint

idén még élénkíthetik a piacot azok a CSOK-os vevők, akik szeretnék kihasználni az év végéig elérhető magasabb összegű újlakás-vásárlást támogató kedvezményeket.

Nagy kérdés ugyanakkor, hogy mit hoz a jövő az eladó új lakások tekintetében, mert a CSOK Plusz keretében használt és új lakások vásárlására ugyanakkora összeg igényelhető. Ez pedig versenyhelyzetet teremt az új lakások és a használt lakások eladói között, ami vélhetőleg továbbra is fékezni fogja az új lakások drágulását. Ez a helyzet egészen addig kitarthat, amíg a befektetők nagyobb számban vissza nem térnek a lakáspiacra.

Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület

Erős visszaesést mutat a lakásépítések és a lakásépítési engedélyek száma 2023-ban a korábbi évekhez képest. Ebben a helyzetben minden lehetséges ösztönző intézkedésre szükség van, ami segíti a családokat az otthonteremtésben és támogatja az elmúlt években létrejött építőipari kapacitások megtartását.

A jövő évtől életbe lépő átalakított családtámogatási rendszer – CSOK Plusz, falusi CSOK, babaváró – akkor tudja mérsékelni a lakáspiaci visszaesést, ha kiszámítható módon, hosszú távon fennmarad.

Mára körvonalazódott a CSOK támogatások új rendszere, amely segítséget jelenthet mind a kistelepüléseken, mind a városokban a gyermeket nevelő, vállaló családok számára. Ezek az intézkedések várhatóan valamennyire képesek lesznek ellensúlyozni a lakásépítések drasztikus visszaesését, csökkentve ezzel az építőipari munkahelyek megszűnését, a vállalkozások bedőlését, a gyártói kapacitások leépülését, a szakképzésbe készülők elbizonytalanodását.

A kormány hosszú távú építésgazdasági stratégiájának véleményünk szerint része kellene, hogy legyen egy állami / vállalkozói bérlakásépítési program intézményrendszerének kiépítése akár pilot bérlakásépítési projektekkel Budapesten és a nagy ipari centrumokban.

Egy, a tulajdonszerzést is lehetővé tevő állami/közhasznú, megfizethető bérlakásrendszer felállítása segíthetne abban, hogy a lakásállomány minőségi megújulásához szükséges lakásszám megépüljön Magyarországon. Ez az intézmény olyan eszköz lehetne, amely alkalmas a lakásépítési hullámvölgy mérséklésére, a fiatal szakemberek, a fiatal családok itthon tartására, a népesedési célok támogatására is. Fontos, hogy ebben érvényesüljenek a fenntarthatósági és „zöld” építészeti szempontok, és jelenjen meg a családok gyermekvállalásának támogatása is. A lakásépítési, lakásfelújítási program elemei mint konjunktúrakiegyenlítő eszközök tudnának működni a válságból való kilábalás idején.

