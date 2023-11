Szívfacsaróak a magyar lakhatási körülmények: több mint 7000 gyermek él átmeneti otthonban

Reggel jelent meg a cikkünk a magyar háztartások életszínvonalát összefoglaló 2022-es KSH jelentésről. Mint ahogy meg is írtuk, nőtt a szegénység az országban, 1,2 százalékponttal magasabb lett a szegénységi mutató és a súlyos anyagi és szociális deprivációban való érintettség is 9,1%-ról 10,4%-re nőtt 2022-ben. A KSH számain túl, a Habitat for Humanity még több információt gyűjtött össze arról, hogy valójában mennyire megfizethető az élet Magyarországon, milyen lakhatási válsággal küzdenek a szegényebb csoportokba tartozók, illetve, hogy a reáljövedelmek csökkenése 2023-ban és a fogyasztói árak növekedése milyen válságos helyzeteket okozott sok-sok magyar családnál, háztartásnál. Kilakoltatások, borzasztó állapotban lévő lakások, átmeneti otthonok és eladósodás. Nézzük, mit lát egy civil szervezet, amely lakhatási ügyekkel foglalkozik.