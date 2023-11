Meg kell menteni a csőd szélén álló kínai ingatlanfejlesztőket?

A kínai hatóságok állítólag arra kérték a Ping An Insurance Groupot, hogy vásároljon ellenőrző részesedést a csőd szélén álló Country Garden ingatlanfejlesztő vállalatban a cég megmentése érdekében. A biztosító cáfolta a hírt, miközben szakértők a vállalat megmentésével járó hosszútávú következményekről vitáznak.

Kínai tisztviselők állítólag azzal a javaslattal keresték meg a Ping An Insurance Groupot, hogy szerezzenek többségi részesedést a Country Gardenben, az ország legnagyobb magán ingatlanfejlesztőjében. A Ping An határozottan cáfolta ezeket az állításokat, de a kialakult helyzetről több szakértő is elmondta a véleményét.

Lu Wenxi, a Centaline ingatlanügynökség elemzője úgy véli, hogy a kormányhivatalok és az állami tulajdonú vállalatok beavatkozása jó megoldást adhat a nagy magáningatlancégek rossz eszközeinek kezelésére. Ez egyben megnyugtatná a piacot az adósságkockázatok ellenőrizhetőségét illetően.

Ma Hong, a Zhixin Investment Research vezető elemzője azonban azzal érvel, hogy egy fejlesztő megmentése nem enyhíti a kockázatokat az egész ingatlaniparban. Azt javasolja, hogy a hatóságoknak szisztematikusabb adósságkönnyítési stratégiákat kellene kidolgozniuk az egész ágazatra vonatkozóan, ahelyett, hogy az egyes csoportokra vagy helyi önkormányzatokra hagyatkoznának a mentőakciók végrehajtásában.

Eugene Law, a China Galaxy International igazgatója úgy látja, hogy bár a kormányzati beavatkozás segíthet enyhíteni a Country Garden adósságválságán és megakadályozhatja, hogy az hatással legyen a pénzintézetekre, nem feltétlenül fogja fellendíteni a kínai ingatlanpiacot, mivel ez olyan tényezőktől függ, mint a foglalkoztatás és a fogyasztói bizalom.

Michael Wong, a PC Securities igazgatója szerint bár az ilyen hírek átmenetileg feldobhatják a Country Garden részvényeinek árfolyamát és a piaci hangulatot, a vállalat túlélése és az otthonok átadásának képessége az, ami igazán számít a szélesebb ingatlanpiac számára.

Xu Tianchen, az Economist Intelligence Unit munkatársa arra figyelmeztet, hogy ha a válság továbbterjed és a bizalom összeomlik, Kína azt kockáztatja, hogy az adósság és a defláció negatív spiráljába kerül, ami a növekedés szempontjából egy elveszett évtizedhez vezethet. Lehetséges megoldásként tőkeinjekciókat javasol, például vállalati felvásárlásokat vagy államosításokat.

Yao Yu a RatingDog-tól úgy véli, hogy ez a lépés jelentősen helyreállíthatja a piaci hangulatot és a Ping An beavatkozásának engedélyezése összhangban lenne a szabályozó hatóságok szándékaival, és potenciálisan csökkenthetné a lakásvásárlók aggályait a befejezetlen lakások miatt, ezáltal helyreállítaná a lakásvásárlási bizalmat az egész piacon.

Gary Ng, a hongkongi Natixis munkatársa pedig úgy gondolja, hogy az adósságtörlesztés helyett inkább a meglévő projektek befejezésére kellene összpontosítani. Véleménye szerint a cég elérhette azt a pontot, ahol több likviditásra van szüksége és úgy látja, hogy ez egy olyan pillanat, amikor a kínai kormánynak mozgósítania kell az állami forrásokat a továbbterjedési kockázatok korlátozása érdekében.

Property Awards 2023 December 5-én a Property Awards 2023 díjátadón kiderül, melyek voltak az elmúlt egy év legfontosabb ingatlanpiaci teljesítményei, ahol többek között az Év Lakóprojektjét is díjazzuk. Részletekért kattints!

A kínai ingatlanpiac válságával korábban az alábbi cikkekben foglalkoztunk:

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images