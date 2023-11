Vezetékes vizet használ? Minden fogyasztót érintő figyelmeztetést adtak ki

A Magyar Víziközmű Szövetség, a magyarországi ivóvíz- és csatornaszolgáltatást képviselő szervezet, fontos figyelmeztetést adott ki a lakosságnak a közelgő téli hónapokra való felkészülés érdekében. A szervezet kiemeli, hogy már most érdemes gondoskodni a vízmérők, vízvezetékek és szerelvények megfelelő téliesítéséről. Különös tekintettel az éjszakai hidegek miatt: mégha napközben bőven 0 fok felett van az átlaghőmérséklet, az esti fagyok súlyos károkat okozhatnak.

Az otthonokban lakatlan területeken kiemelt jelentősége van a vízhálózat és vízmérők víztelenítésének, valamint a vízmérőaknák lefedésének és szigetelésének. A rendszeres ellenőrzés is ajánlott a potenciális károk elkerülése érdekében. De a télen lakott ingatlanoknál is van feladata a tulajdonosoknak, lakóknak: a vízmérőakna szigetelése kiemelten fontos, és a kevésbé védett helyeken található vezetékszakaszokat is szigetelőanyaggal kell védeni. Emellett a kerti csapokat vízteleníteni, valamint az öntözőberendezéseket gondosan karbantartani szükséges a fagyos időszakban – derül ki a Magyar Víziközmű Szövetség közleményéből.

Amikor az idő – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt.

Amennyiben forog a vízmérő csillagkereke akkor is ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – ezekben az esetekben valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell.

A vízdíjszámlán szereplő víziközmű szolgáltató hibabejelentő számát kell tárcsázni és érdeklődni a további feladatokra vonatkozóan.

A lakosság figyelmét felhívják arra is, hogy minden olyan vízelfolyás, ami a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli.

Ezért fontos, hogy az ingatlantulajdonosok gondoskodjanak a saját hálózatuk rendszeres karbantartásáról, és az esetleges meghibásodásokat azonnal jelentsék a szolgáltatónak.

A víziközmű szolgáltatók minden kérdésre szívesen válaszolnak, és a lakóterületen működő szolgáltató elérhetőségeit a vízdíjszámlán találhatják meg a felhasználók. Az együttműködés segíthet megelőzni a nagyobb problémákat, így mindenki érdeke, hogy odafigyeljen a vízmérők rendeltetésszerű működtetésére – derül ki a figyelmeztetésből.

Címlapkép forrása: Ashley Cooper/Construction Photography/Avalon/Getty Images