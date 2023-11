Alacsonyabb lesz a belvárosi kaszinók építményadója, mint a helyi szórakozóhelyeké (Frissítés!)

A következő évtől a kaszinók kevesebb építményadót fognak fizetni az V. kerületben, mint a többi szórakozóhely. A kerület vezetősége azzal indokolta a döntést, hogy a kaszinók nem okoznak olyan nagy terhelést a környezetre, mint az éjfél után nyitva tartó szórakozóhelyek.

Míg az éjfél után nyitva tartó szórakozóhelyeknek továbbra is a maximálisan kiszabható, négyzetméterenkénti 2508 forintot kell fizetniük, addig a korábban ezekkel egy kategóriába sorolt kaszinókat kiemelték és önálló kategória lett belőlük, így a szerencsejáték szervezőknek csak négyzetméterenként 2244 forintot kell fizetniük évente.

Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület polgármestere szerint az emberek leginkább a szórakozóhelyekre és éttermekre panaszkodnak, kaszinóra nem.

Az ügyben két fővárosi kaszinó érintett: a Széchenyi téren található Sofitel és a Vigadó utcai Tropicana. A két kaszinó után együtt jövőre 2,9 millió forint építményadót kell fizetniük a módosítás révén. Ha a maximumot kellene fizetniük, akkor ez 3,23 millióra jönne ki, így az önkormányzat 340 ezer forintot spórolt meg a kaszinótulajdonosoknak.

A budapesti kaszinók tavaly rekordárbevételt és nyereséget könyvelhettek el. Az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft., amely az öt budapesti kaszinót (Sofitel, Corvin, Atlantis, Tropicana, Atrium) és több online szerencsejáték platformot üzemelteti koncessziós engedéllyel 2056-ig, nettó 48,1 milliárd forint árbevételt produkált tavaly. Adózás előtti eredménye 21,2 milliárd forint volt. A cég tulajdonosai idén 20,4 milliárd forint osztalékot vehettek fel a 2022-es bevételek után.

Frissítés!

Cikkünk megjelenése után, november 16-án az V. kerületi önkormányzat az alábbi reakciót küldte:

"Az építményadóban érintett ingatlanok a fizetendő adó mértéke szerinti besorolásában 2011 óta nem történt változás, tehát azóta folyamatosan ugyanabba a kategóriába tartoznak a játékkaszinók, semmilyen kedvezményt nem kaptak és jelenleg sem kapnak. Az építményadó mértékét a képviselő-testület évente felülvizsgálja, azonban a ciklus 4 évében a baloldali frakciócsoport mindezidáig soha nem nyújtott be (és szabályosan a mostani ülésen sem) módosító javaslatot a kaszinók magasabb díjkategóriába sorolására.

A 11.19. időpontú képviselőtestületi ülésen dr. Mátyus Bálint közbiztonsági tanácsnok szakmai szempontok alapján indítványozta az éjfél után nyitva tartó vendéglátóhelyek számára egy minden eddiginél magasabb összegű építményadót fizető kategória létrehozását. Ezt azzal indokolta, hogy közbiztonsági tanácsnokként és önkéntes polgárőrként is tapasztalja, hogy az éjfél után nyitva tartó vendéglátóhelyek közbiztonsági, köztisztasági szempontból is több feladatot adnak a rendőrségnek, a polgárőröknek, a Városüzemeltető Kft.-nek, mint az egyéb építmények. (A kaszinók esetében ilyen mértékű környezetterhelés nem tapasztalható.) Ezeknek a feladatoknak az ellátása kiadást jelent az önkormányzatnak, hiszen az V. kerület a rendőrség és a polgárőrség munkáját anyagilag is támogatja, a Városüzemeltető Kft. a fenntartásunkban működik. Mindezen kiadások kompenzálására szükséges a magasabb építményadó kiszabása. Ezt a módosító javaslatot a képviselő-testület többsége támogatta.

A képviselő-testület többsége azt az elvet támogatta, hogy az V. kerületi lakosság érdekeit szem előtt tartva az építményadó díjkategóriáinak meghatározásakor az adott ingatlan környezetterhelését tartsák szem előtt, valamint a lakosság számára fontos szolgáltatások (pl.: abc) mérsékelt díjkategóriában maradjanak."

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba