MNB: olyan dolog történt a lakásárakkal, amire 9 éve nem volt példa

Megjelent az MNB legújabb Lakáspiaci Jelentése, amiből kiderül, hogy a magas infláció okozta reálbércsökkenés és az alacsony fogyasztói bizalom érdemben visszavetette a keresletet a lakáspiacon, de a foglalkoztatottság historikusan erős maradt, a munkanélküliség az elmúlt negyedévek recessziója ellenére sem haladja meg a 4 százalékot. A folytatódó dezinfláció 2024-től a lakosság reáljövedelmének emelkedésével, a várhatóan kedvezőbb hitelkondíciókkal és az újonnan bejelentett otthonteremtési támogatások segítségével fokozatosan növekvő pályára állíthatja a lakáspiaci aktivitást. A lakásárak alakulásában viszont a második negyedévben olyan számok jöttek, amire 9 éve nem volt példa.

Az eseményen Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság igazgatója az alábbi tematika mentén ismertette a számokat:

Keresleti környezet és lakásárak

Finanszírozási oldal és hitelezés

Kínálati oldal és építőipari helyzetkép

Visszaeső kereslet, stagnáló árak

A lakásárak 2023 második negyedévében éves szinten 0,8 százalékkal mérséklődtek.

Az árak év/év csökkenésére 9 év óta nem volt példa, ugyanakkor a harmadik negyedévben kismértékben újra emelkedhettek a lakásárak.

Településtípus szerint a második negyedévben a községekben volt megfigyelhető érdemi, 8,1 százalékos nominális éves csökkenés, míg Budapesten és a vidéki városokban átlagosan 4,9 és 1,1 százalékkal nőttek az árak.

Nagy Tamás kiemelte, hogy 2022 második felétől országosan érdemben enyhült a lakásárak makrogazdasági fundamentumokhoz viszonyított felülértékeltsége, szintje azonban a korábbi évekkel összevetve továbbra is magasnak számít.

A 2023 harmadik negyedévében megvalósult lakáspiaci tranzakciók száma 11 százalékkal csökkent éves összevetésben, de az előző negyedévhez képest már 10 százalékos növekedés volt megfigyelhető.

"Az év első 9 hónapját nézve még harmadával csökkent a tranzakciószám, ez főleg a falusi CSOK településeinek átlag feletti visszaesése miatt következett be. Ez viszont nem magyar sajátosság, az EU-ban is átlagban negyedével csökkentek a tranzakciószámok. A befektetési célú vásárlások száma Budapesten és vidéken is csökkent, de úgy tűnik,

a korábbi befektetők tartják lakásaikat, nem akarnak kiszállni a piacról

- emelte ki a szakértő.

A továbbra is alacsony aktivitás hozzájárult a kínálati árak csökkentéséhez és a piaci alku növekedéséhez. A kiadó lakások kínálata éves összevetésben stagnált. A lakásárakkal ellentétben a bérleti díjak tovább emelkedtek, ugyanakkor már alacsonyabb, 13 százalékos éves ütemben.

Javuló kilátások a hitelezésben

A bankok 2023 harmadik negyedévében már élénkülő keresletet tapasztaltak a lakáshitelek iránt, előretekintve pedig döntő többségük az élénkülés folytatódásával számol, ugyanakkor az új hitelszerződések volumene még 41 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakától. A városi CSOK kivezetése és a babaváró kölcsön igénybe vevői körének szűkítése 2024-től a lakáshitel-kereslet csökkenése irányába hat, ugyanakkor e hatást tompíthatja az október végén bejelentett CSOK Plusz program, amely 2024-től a gyermeket vállaló házaspárok számára teszi lehetővé kedvezményes kamatozású hitel felvételét.

A CSOK Plusz során évente 13 ezer hitelfelvétellel és 380 milliárd forint hitelkibocsátással számolunk, ami 30 százalékkal emelheti az alap hitelkibocsátást - tette hozzá a szakértő.

Az idei év hátralevő részében a CSOK Plusz 2024-es indulása és a falusi CSOK támogatási összegének jövő évi emelése kivárásra ösztönözhet a programokra jogosultak körében. Budapesten a kétgyermekes háztartások számára 2023 folyamán javult, vidéken viszont kedvezőbb szintről ugyan, de romlott az új lakások hitelből történő megvásárlásának elérhetősége. A szakértő elmondta, hogy

a gyermeket nem vállaló háztartások számára az új lakások elérhetősége alacsony szinten tartózkodott a fővárosban és vidéken is.

A kereslet hiányától szenved az építőipar

A hazai építőipar számára a termelés legfőbb korlátja továbbra is az elégtelen kereslet.

Az állami építések 55 százalékos, a lakásépítések 39 százalékos, a kereskedelmi ingatlanok építése 17 százalékos éves visszaesést mutat.

Az építőiparban foglalkoztatottak száma változatlanul történelmi csúcson van, melynek fenntartása komoly kihívást jelent a szektor számára. A 2023 első három negyedévében használatbavételi engedélyt kapott lakások száma éves összevetésben ötödével csökkent, a fővárosi újlakásátadások száma pedig ugyanezen időtávon 29 százalékkal esett vissza. Budapesten továbbra is alacsony számban adtak el új lakásokat a harmadik negyedévben, az előző év azonos negyedévi eladásokhoz képest 41 százalékkal kevesebbet. A fővárosi újlakás-fejlesztéseken belül bővült azon építési engedélyt szerzett projektek lakásszáma, ahol a kivitelezés és értékesítés még nem kezdődött el, ami növekedési tartalékot jelenthet a kereslet élénkülése esetén.

