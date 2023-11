Eltelt egy év, de még mindig siralmas képet fest a Nagykörút

Éppen egy éve mutattuk be a G7 gyűjtése alapján a nagykörúti kiskereskedelmi egységek körképét, ami az üresen álló üzletek magas száma miatt meglehetősen siralmas képet festett a főváros egyik legforgalmasabb útjáról. A lap az évforduló alkalmából ismét végigjárta a Nagykörutat, de úgy tűnik, a helyzet azóta sem javult sokat.

Tavaly év végén a Nagykörút üzleteinek közel 20 százaléka üresen állt, messze ez volt a leggyakoribb kategória a különböző üzlettípusok közül. Akkor a 662 üzletből 129 egység volt bezárva, számos közülük romos, elhagyatott állapotban. A helyzet mostanra minimálisan javult csak, az üzletek száma 673-ra nőtt, míg az üresen álló egységek száma 100-ra csökkent.

Az üzletprofilokat tekintve viszont nagy mozgások voltak, az összes üzlethelyiség mintegy 20 százaléka más, mint egy évvel ezelőtt. Vannak akik azóta bezártak, mások új üzletet nyitottak és olyan is előfordul, hogy a korábbi profil megmaradt, de azóta más néven üzemel.

Míg tavaly az üzletek 19,5 százaléka állt üresen, idén novemberben már csak 14,9 százaléka, de még most is ez a legnagyobb kategória.

Az egyes profilokat tekintve úgy tűnik, a vállalkozók az étel/ital kategóriában látnak potenciált, az éttermek és a kocsmák/kávézók száma is nőtt, akárcsak a mobiltelefon/műszaki cikkekkel foglalkozó üzleteké, de például pékségből kevesebb van, mint egy évvel ezelőtt.

Vannak viszont üzlethelyiségek, amik a tavalyihoz hasonlóan idén is üresen állnak, de már más elnevezés van rajtuk, ami arra utalhat, hogy a korábbi üzlet utódja is végleg lehúzta a rolót.

A lap kiemelte, hogy jellemzően a kisvállalkozások azok, amik nehezen találják meg a számításaikat: míg a nagyobb franchise-ok közül szinte idén is mindegyik működik, addig a bezárt üzletek között leginkább kisboltok vannak.

Összességében a felmérés arra a következtetésre jut, hogy a körútnak sem a profilja, sem a kihasználtsága nem fejlődött egy év alatt, és a közállapotok is változatlanok. A járdák nagyrészt foltosak, kátyúsak és a szeméthelyzetet tekintve is csak kismértékű javulás látható. Hogy mi történt a Nagykörúttal az elmúlt tíz évben, arról egy korábbi cikkünkben részletesen is írtunk:

