Az év egyik legnagyobb megállapodása született meg az ipari-logisztikai piacon

A Panattoni Hungaryt bízta meg egy országos kiskereskedelmi hálózat, új logisztikai központjának felépítésére. A főváros közelében megvalósuló BTS-fejlesztés során a megszokott logisztikaiközpont-funkciók (raktár, irodák, kamionparkoló és szociális helyiségek) mellett egy Pick-Tower-rendszert is kialakítanak, amely a termékek hatékony mozgatását biztosítja majd a raktáron belül.

„Az együttműködés nemcsak a harmadik és egyben legnagyobb built-to-suit projektünk, de egyúttal a piac egyik legnagyobb logisztikai BTS-megállapodása is idén. A törökbálinti és gyáli saját projektjeinkkel és több BTS-megállapodással vágunk neki a 2024-es évnek” – mutatott rá Kemenes László, a Panattoni Hungary vezetője.

A fejlesztés során a Panattoni mintegy 120 ezer négyzetméteres telekterületen 28 ezer négyzetméter raktárat és 4000 négyzetméter irodát épít. A BREEAM Very Good minősítést megcélzó fejlesztés összhangban áll a Panattoni környezettudatossági koncepciójával és fenntarthatósági elveivel. A projekt beruházója az OTP Ingatlanbefektetési Alap – összhangban diverzifikációs politikájával – a Panattoni BTS-fejlesztésének finanszírozásával növeli portfóliójában a logisztikai típusú ingatlanok arányát. A tervek szerint a logisztikai központ építése hamarosan elkezdődik, a végső átadást pedig 2025 szeptemberére tervezik a partnerek.

Piaci várakozások

A Portfolio megkeresésére Kemenes László elmondta, hogy a bérleti díjakban a tavalyi év során indult emelkedést követően jövőre inkább stagnálásra, vagy lassuló növekedésre számíthatunk. A kereslet 2023 harmadik negyedévére némileg visszaesett, a kínálat ugyanakkor kevésbé, így

az elmúlt 12-18 hónapban tapasztalt bérletidíj-emelkedés előre láthatóan lassulni fog 2024-ben.

Az ipari és logisztikai ingatlanok kapcsán azonban érdemes megjegyezni, hogy egyre nagyobb a kereslet a speciális kialakítású, emelt műszaki tartalommal rendelkező épületek iránt, amelyek bérleti díjai a sztenderd raktáraktól sokszor jelentősen eltérnek. Az úgynevezett „sztenderd raktárakkal” kapcsolatos elvárások átalakulóban vannak.

A hozamszint valószínűsíthetően a jelenlegi szinten stabilizálódik 2024 első felében. Innen az év második felében mozdulhat el pozitív irányba, amennyiben a külföldi befektetők aktivitása megnő. Ezt számos, Magyarországgal kapcsolatos pozitív gazdasági esemény is elősegítheti, pl. a csökkenő infláció, vagy az uniós források igénybevételének lehetősége - tette hozzá.

Stabil kereslet

Az autóiparhoz és akkumulátor-gyártáshoz kapcsolódó beruházások kapcsán a magyar ipari ingatlanpiac fokozottabb figyelmet kap mind a külföldi, régióban is aktív, mind pedig a hazai befektetők részéről. Az ilyen típusú beruházások, az ezek által generált igények, valamint a kereskedelmi ingatlanok más szektoraiban tapasztalt megtorpanás eredményeként az ipari ingatlan, mint befektetési termék, egyértelműen előlépett az elmúlt években. A pandémiát követő időszakban jellemzően az e-kereskedelemhez kapcsolódó igények táplálták a keresletet, az utóbbi két évben pedig már ezek a beruházások növelték azt tovább.

Magyarországon ez azt eredményezte, hogy olyan stabil másodlagos piacok alakultak ki, mint Győr, Komárom, Tatabánya, Kecskemét, vagy a jelenleg legnagyobb „slágerpiac”, Debrecen. Azt tapasztaljuk, hogy az említett beruházásokat kiszolgáló új fejlesztésekről egyelőre könnyebb a hazai befektetőket meggyőzni. A külföldi befektetőknél a jelen gazdasági környezetben még nehéz áttörni az országkockázathoz kapcsolódó fenntartásokat, de az érdeklődés az ő részükről is megvan. Ők jellemzően kivárnak és csak akkor mozdulnak, ha „betonbiztos” terméket tudnak vásárolni - hangsúlyozta a szakértő.

Pozitív fordulat a projektfinanszírozásban

A projektfinanszírozás terén kifejezetten pozitív a tapasztalatunk.

Eddig bármely bankkal vettük fel a kapcsolatot, mindegyikkel érdemi beszélgetést tudtunk folytatni az induló projektjeink finanszírozása kapcsán, legyen az spekulatív, vagy BTS fejlesztés.

Az ipari szektorban továbbra is magas a megkezdett, vagy induló projektek száma, így az érdeklődés maximálisan megvan a részükről, az általuk kínált feltételek pedig a jelen gazdasági környezethez igazodnak. A magas kamatok időszakát éljük, de a jó projektekre van finanszírozás - mondta el Kemenes László.

Fordulat a kivitelezésben

Az állami beruházások visszaszorítása egyértelműen nyomás alá helyezte a kivitelezési piacot az idei évben. Már az év első felében lehetett érzékelni, hogy megfordul a trend, jelentős szabad kapacitás mutatkozott mind tervezői, mind kivitelezői oldalon.

Az év második felére már kézzelfoghatóvá vált a kivitelezési költségek csökkenése – átlagosan 20-30%-os, néha még e fölötti visszaesést is tapasztaltunk.

Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a 12-18 hónappal ezelőtti árszintek nagyon magasan voltak, így ez a csökkenés egy magas bázishoz mért változás - emelte ki a cégvezető.

Berobbant az ESG

A Panattoninál már a tervezési fázisban meghatározó az energiamodellezés és a körforgásos gazdaság eszméjének követése. Az épületeinknél prioritásnak számít az energiahatékonyság javítása és az energiafogyasztás csökkentése – nemzetközi szinten a napelemek használata hangsúlyos, melynek kiépítésére a törökbálinti fejlesztésünk esetében is lehetőség van a bérlői igények szerint. E projekt kapcsán kiemelt figyelmet fordítottunk az ökoszisztémára: úgy optimalizáltuk a föld kitermelést és töltést – mintegy 70-80 ezer m3 földről van szó –, hogy minimalizáljuk a ki- és beszállítást, csökkentve az ezzel járó károsanyag kibocsátást. A telek felét fák és cserjék borítják, a növények és vadvirágok locsolását automata öntözőrendszer biztosítja, a területen cél a biodiverzitás megteremtése és megőrzése. Ennek érdekében denevérodúkat is telepítettünk a park területére. A bérlők közlekedését is elősegítve több elektromos töltőállomást és autómegosztó-parkolóhelyet építettünk ki, természetesen a kerékpár és roller-tárolók sem maradtak el. Az épületek a vízgazdálkodásnak és energiahatékonyságnak megfelelően csökkentett vízfogyasztású szaniterekkel és csaptelepekkel, szivárgásérzékelő rendszerrel, valamint intelligens energiagazdálkodási rendszerekkel lettek felszerelve. Az utak és épületek alá részben újrahasznosított darált beton került bedolgozásra. A park irodaterületein dolgozók egészségére és a gondtalan munkavégzésre ügyelve törekedtünk a természetes megvilágítás növelésére, az irodákba hatalmas ablakokat illesztettünk be és a BREEAM-irányelvek mentén alakítottuk ki az irodahelyiségek akusztikáját is. Minden új fejlesztésünk esetében minimális célkitűzés a BREEAM Excellent minősítés elérése - mondta el Kemenes László.

