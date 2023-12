Nagyot emelkedtek a telekárak - Ennyibe kerül egy négyzetméter az ország különböző részein

Budapest az országos árrekorder a családi ház építésére alkalmas telkek átlagos négyzetméterárában, ugyanakkor vidéken a fővárosinál nagyságrendekkel olcsóbb árakat mutatott ki az Otthon Centrum országos felmérése. Eközben az egy évvel ezelőtti vevőszám majdnem a felére csökkent.

„A tavalyi év azonos időszakához képest 20 százalékkal emelkedett az átlagos telekár, ugyanakkor a vevők az előző évinél 40 százalékkal kevesebb építési telket vásároltak idén. Ennek egyik oka lehet a CSOK körüli bizonytalanság, hiszen sokáig nem lehetett tudni, hogy lesz-e folytatása az állami támogatásnak, és ha igen, miként alakul át a támogatási rendszer” – mondta el az Otthon Centrum (OC) építési telkekrevonatkozó országos összegzésének legfontosabb megállapításait Soóki-Tóth Gábor.

Az elemzési vezető kiemelte, hogy a telekárak tekintetében a főváros megingathatatlanul őrzi vezető helyét, továbbra is itt lehet a legdrágábban építési telekhez jutni. A családi ház, ikerház építésre alkalmas telekért a XIV. kerületben idén már 125 ezer forintot kértek négyzetméterenként, de a városszéli, budafok-tétényiXXII. kerületben is 80 ezer forint az átlagos négyzetméterár. A Budapesthez közeli településeken is több tízezer forintos négyzetméterár az irányadó: az idei rekorder Nagykovácsi 70 ezer forinttal, míg Csömörön és Diósdon 60 ezer, Törökbálinton 57 ezer forint a fajlagos ár.

A Budapesttől való távolság perdöntő az árképzésben, így a fővárosi ár töredékéért lehet telket vásárolniCegléden és Esztergomban. A két településen a négyzetméterár átlagértéke 5 ezer forint.

A nagyvárosok esetében jelentős szórást mért az OC: a legdrágábban Székesfehérváron lehet telket vásárolni, ahol négyzetméterenként 51 ezer forintot kértek, míg Debrecenben 28 ezer forintot, Sopronban pedig 15 ezer forintot. A sor végén (a már említett Esztergomon kívül) Szekszárd végzett a megyei jogú városok között, ahol mindössze 10 ezer forintba kerül a családi házak építésére alkalmas telkek négyzetmétere. A Székesfehérvárral szembeni több mint ötszörös árkülönbség csak részben magyarázható a két város közötti különbséggel, ugyanis a Tolna vármegyei megyeszékhelyen jellemzően a város külső részein, az infrastruktúra szempontjából kedvezőtlenebb telkeket értékesítették.

A kisebb települések relatíve még mindig olcsók, négyzetméterenként néhány ezer forintért lehet telekhez jutni. Hajdúsámsonon átlagosan 7 ezer, Ajkán 3 ezer forint egy négyzetméternyi építési telek. „Az országos összesítés szerint a családi- és ikerházak építésére alkalmas telkek átlagos négyzetméterára 20,4 százalékkal, 12,9 ezer forintra drágult idén.

Címlapkép forrása: Getty Images