Csökkenni kezdett az új lakások ára - Ennyiért vásárolhatunk most Budapest kerületeiben

Kiadta legújabb Budapesti Lakáspiaci Riportját az Eltinga, amiből kiderül, hogy az idei utolsó negyedévben minimálisan csökkenni kezdtek a fővárosi újlakásárak. Az 1,456 millió forintos négyzetméterár ugyanakkor mindössze 1 százalékos visszaesés a harmadik negyedévhez képest. Az aktuális felmérés jelenleg 19 277 lakást tartalmaz. Ezek olyan fejlesztésekben találhatók, ahol 2023 augusztus és november között legalább egy lakást kínáltak eladásra. A listázott projektek száma 5 százalékkal nőtt az előző negyedévhez viszonyítva. Ezt a növekedést az okozza, hogy az értékesítések lassulása miatt egyre több olyan projekt lezárása csúszik, ahol már csak néhány maradéklakást nem sikerült értékesíteni. A felmérésben szereplő lakások száma viszont minimálisan csökkent, mivel döntően kisebb fejlesztések jelentek meg a piacon.

Az eladott lakások számában újra növekedés látszódik, bár a 2021-2022-es számokhoz képest még mindig kevés lakást adtak el a fejlesztők év végén. Összesen 852 újlakás-adásvételt azonosítottak, így ez az első negyedév, ami idén átlépte a 700-as határt. A visszaesés még látványosabb, ha az éves értékesítéseket hasonlítjuk össze: 2023-ban alig több mint 2800 lakást adtak el a fejlesztők, ami 60%-kal kevesebb, mint 2021-ben, és fele a 2022-es eladásoknak.

Az év végi élénküléshez hozzájárult, hogy a kifutó városi CSOK-ot (a velejáró illetékmentességgel és áfavisszaigényléssel) még azok is igénybe vehették, akik nem terveznek a későbbiekben további gyermeket vállalni, míg a jövő évtől életbe lépő CSOK Pluszban csak vállalt gyermekre érvényesíthetők a kedvezmények. Emellett a jelzáloghitelek kamatlábai is csökkentek, bár még mindig magasabbak a néhány évvel ezelőtti szinteknél.

Az előző negyedévhez hasonlóan ismét kismértékben (+3%) nőtt a szabad lakások száma, az év végén így 6800 lakás közül választhattak az érdeklődők. Mindössze három olyan projekt értékesítése kezdődött el, amelyben legalább 50 lakás épül, és mindegyik a XIII. kerületben található.

Egy időre vége az áremelkedésnek

Hosszú idő után először állt meg az árak emelkedése, legutóbb 2020 elején, a 27%-os áfa visszavezetése és a pandémia kitörése idején csökkent az új lakások átlagos négyzetméterára. Jelenleg az átlagos fajlagos árak 1,456 millió Ft/m2 szinten állnak, ami kevesebb, mint 1 százalékos visszaesést jelent a harmadik negyedévhez képest, tehát inkább az árak stagnálásáról beszélhetünk. Kerületi bontásban az alábbiak szerint alakulnak a négyzetméterárak.

Az éves árváltozás mértéke 2,2% volt, ami csak a negyede az idei inflációnak. A szabad lakások kínálati árszintje fél millió forinttal csökkent, de még így is eléri a 105 millió forintot.

Év végén a lakások negyedét árazták át a fejlesztők, de a harmadik negyedévvel ellentétben most több lakásnál történt árcsökkentés, mint amennyinél emelés. Emellett az árat emelőknél a korrekció mértéke is jellemzően kisebb, 5 millió forint alatti volt, az árakat csökkentőknél viszont a nagyobb, legalább 5 millió forintos változtatások voltak többségben. Az idei évi gyengébb kereslet tehát az év végére több projektnél is árengedményeket eredményezett.

