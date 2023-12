Mi várható 2024-ben az ingatlanpiacon?

Portfolio 2023. december 18. 11:30

Ezúttal nem a filmes, hanem a kereskedelmi ingatlanpiac nagyjai találkoztak Cannes-ban, hogy bemutassák a szektor fő trendjeit. A várakozások szerint az idén nem a legjobb évét záró ingatlanszektor kilátásai 2024-re kedvezők a bérbeadottságot és az új befektetéseket tekintve is. Emellett azonban olyan komoly kihívásokra, trendekre kell felkészülni a jövőben, mint a valós és e-kereskedelem összefonódása, valamint a márkák aktivitásának támogatása, miközben az ESG elvárásoknak való megfelelés is elérte a szektort. Mindez határozott változásokat igényel a bérlők és a bérbeadók közötti kapcsolat szintjén is.