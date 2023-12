Korlátmagasításokat hajtottak végre a Mammut legfelső emeletén

Korlátmagasításokat hajtottak végre a budapesti Mammut II. bevásárlóközpont legfelső, negyedik szintjén, miután az utóbbi években többen is öngyilkosságot követtek el a bevásárlóközpontban - írja a Telex

Szinte végig elkészültek a magasabb korlátok a Mammut II. bevásárlóközpont negyedik szintjén. Az elmúlt 13 évben nyolcan vetettek véget az életüknek a plázában, legutóbb novemberben ugrott le onnan egy 36 éves férfi.

A Mammut az esetek megakadályozására több megoldást is bevezetett, segítőpontot nyitott a házban, valamint egy külön csoportot felállítva minden pénteken 11:00 és 19:00 között ingyenes mentálhigiénés, áldozatsegítő és szociális tanácsadással várja a rászorulókat. A lap kérdésére a bevásárlóközpont közölte, hogy a megnyitása óta már több mint 30 fő kereste fel a SegítőPontot és vannak köztük visszatérő kliensek is, így az igények függvényében a jövőben akár bővíthetik is a szolgáltatást.

A bevásárlóközpontban emellett már korábban eltávolítottak minden olyan tárgyat (padokat, virágládákat) a folyosókról, amely megkönnyítheti vagy bátoríthatja a magasabb szinteken a korláton való átmászást, miközben az ott dolgozó biztonsági őröknek is rendszeres képzést tartanak az intő jelek kiszűrésére és gyakoribb járőrözést vezettek be.

