Marad a hibrid munka, nő az ESG imádat a munkahelyeknél

Portfolio 2023. december 20. 11:27

Bár az irodafejlesztési hullám lecsengőben van a nagyobb közép-európai piacokon, ez alól Budapest, a Baltikum és a Balkán kivételt képez. Az irodák iránti kereslet is megváltozott 2023-ban: egyre nagyobb az igény a rugalmas munkavégzést támogató, és a fenntarthatósági célokkal összhangban lévőkre - derül ki a CBRE legújabb jelentéséből. Az ingatlanpiac és a fenntarthatósági szempontok egyre komolyabb kapcsolatáról számoltak be az AmCham Workspace and Facilities Management Committee ülésén is, ahol kiemelték a szakértők, hogy nagyon fontossá váltak a zöld munkaterek. Egyre szofisztikáltabbak és tudatosabbak a bérlők e tekintetben, és nagy igény mutatkozik az ESG- és a corporate követelményeknek megfelelő létesítmények iránt.