Itt a lehetőség, hogy saját szigeted legyen Horvátországban

A 21 677 négyzetméteres szigetet fenyőerdő borítja és egy 1968 előtt épült kőház is megtalálható rajta, valamint saját ivóvízforrással is rendelkezik. Bár a szigeten új építkezések nem engedélyezettek, van egy olyan rendelkezés, hogy ha valaki bejegyeztet rá egy családi gazdaságot (OPG), akkor újabb épületet is elhelyezhet, vagy olajfaligetet és más növényeket telepíthet.

A horvátországi szigetvásárlást fontolgatóknak fontos tudni, hogy a legtöbb sziget esetében tilos bármilyen építkezés, mivel erdős vagy mezőgazdasági területnek minősülnek. Ez alól az egyetlen kivételt az jelenti, ha vállalkozást kíván létrehozni, de akkor is csak mezőgazdasági építmények, például pincék, gyümölcs- és zöldségtárolók, üvegházak és pajták építése engedélyezett.

A potenciális vásárlóknak továbbá tisztában kell lenniük azzal is, hogy egy sziget birtoklása nem biztosít kizárólagos jogot a strandok használatára. A Morski.hr szerint a tulajdonosok nem tilthatják meg másoknak, hogy a sziget strandjain fürödjenek, vagy hogy a partvonalához és a közeli vizekhez hozzáférjenek. A szóban forgó sziget hirdetési ára 3,25 millió euró.

Címlapkép forrása: Getty Images