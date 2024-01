Három nap alatt az összes luxuslakást eladták egy több mint ezerlakásos indiai projektben

Az értékesítés elindítását követően mindössze három nap alatt, még az építkezés megkezdése előtt eladta mind az 1113 luxuslakást egy Újdelhi melletti projektben a DLF Ltd. ingatlanfejlesztő. A teljes beruházás költsége eléri a 865 millió dollárt - jelentette a Bloomberg

A DLF Ltd., India legnagyobb ingatlanfejlesztője sikeresen eladta egy 72 milliárd rúpia (865 millió dollár) értékű projekt összes luxuslakását Újdelhi közelében, még az építkezés megkezdése előtt.

A vállalatnak három nap alatt 1113 luxuslakást sikerült értékesítenie

az Újdelhi elővárosának számító Gurugramban. Az ingatlanok negyedét nem helyi indiaiak vásárolták meg.

A DLF Privana South projekt, amely hét toronyban főként nappali + 4 hálószobás lakásokat tartalmaz egy 47 hektáros területen helyezkedik el. A településen olyan multinacionális vállalatok működnek, mint a Google vagy az American Express.

A DLF részvényárfolyama az elmúlt egy évben több mint kétszeresére emelkedett, 2008 óta a legmagasabb szintjüket érték el, ami tükrözi a luxuslakások iránti kereslet megugrását Indiában. Ennek következtében a fejlesztők egyre több luxusprojektet indítanak olyan nagyvárosokban, mint Delhi, Mumbai, Bengaluru és Hyderabad.

A Knight Frank helyi ügyvezetője szerint a luxuslakások iránti kereslet növekedése a következő években is folytatódni fog, mivel már nemcsak a leggazdagabbak, de a felső középosztály is előszeretettel fektet be ezekbe a projektekbe.

Címlapkép forrása: Getty Images