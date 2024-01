Fizetésképtelenséget jelentett az egyik vezető német áruházlánc

Fizetésképtelenséget jelentett a Galeria Karstadt Kaufhof. Az egyik vezető német áruházlánc aktívan keresi új tulajdonosát a Signa pénzügyi instabilitása miatt, amely korábban ígéretet tett arra, hogy 200 millió eurót biztosít számára, ez a kötelezettségvállalás azonban most bizonytalanná vált.

Működése során a mostani a Galeria harmadik fizetésképtelenségi eljárása, amely mintegy 15 000 alkalmazottat foglalkoztat. A kiskereskedő korábban 2020-ban a COVID-19 járvány miatt, majd 2022-ben az ukrajnai konfliktus miatt megnövekedett infláció és az energiaköltségek miatt kényszerült fizetésképtelenséget jelenteni.

A Signa holding társaság, amely mintegy 1000 céget foglal magában különböző vállalkozásokkal Németországban, Ausztriában és Svájcban - beleértve a New York-i Chrysler Buildingben való tulajdoni részesedést is -, tavaly év végén jelentett csődeljárást nagyjából 5 milliárd eurós adóssággal. Ezt követően a Signán belül más részlegek is fizetésképtelenségbe kerültek.

A Galeria 2020 óta tett erőfeszítései ellenére - amelyek üzletbezárásokkal és létszámcsökkentéssel jártak - a Signa nehézségei túl soknak bizonyultak, veszélyeztetve a vállalat létét. A Galeria emiatt tárgyalásokat kezdeményezett potenciális befektetőkkel, törekedve a tulajdonosváltásra, hogy így vészelje át a mostani nehéz időket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images