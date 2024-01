Gigantikus ingatlanfejlesztés indul a Puskás Ferenc Stadion mellett

Évek óta követjük , hogy mi történik a Puskás Ferenc Stadion metrómegállóra tervezett projekt fejlesztésével, ami eddig csak ötlet szintjén volt jelen, most viszont úgy tűnik, valóban elindulhat a beruházás. A Centrale többfunkciós épületkomplexum a Puskás Ferenc Stadion metrómegállójára épül, közvetlenül a stadion és a Papp László Sportaréna szomszédságában. A 29 ezer négyzetméteres épületben kereskedelmi és szolgáltató tér, ételudvar, irodák és hotel is helyet kap, a fejlesztő pedig most azt is elárulta, mikorra várható az átadás.