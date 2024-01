Lázár János: az ország- és vármegyebérleteken kívül minden más bérlet megszűnik

Új ajánlatot tett Lázár János a közösségi közlekedés kapcsán Budapestnek, miközben a várható tarifarendszer-váltásról egy Debrecenben tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az ajánlat lényege, hogy ha Budapest elfogadja a vármegyebérletet, akkor a Volán és a MÁV is elfogadja a Budapest-bérletet. Emellett megszűnnek a jelenlegi bérlettípusok, kizárólag az ország- és vármegyebérlet marad és a kedvezmények rendszerét is átalakítják - tudósított a helyszínről a Telex

Az építési és közlekedési miniszter a tarifarendszerről és a közlekedésről elmondta, hogy két részre bontották a tarifareformot, illetve a fenntartást. Eddig a fővárosra vártak, hogy aláírják a megállapodást, de ez nem történt meg. Első lépésként megvalósítják majd a bérletreformot: ez azt jelenti, hogy

az ország- és vármegyebérleten kívül minden más bérletet megszüntetnek március 1-től.

Két új jegy is bevezetésre kerül: a vármegye 24, ami 990 forint lesz és a Magyarország 24, amit 4990 forintért kínálnak majd, azaz a magyar állam által működtett összes Volán-MÁV közlekedési eszközön naponta 990 forintért lehet egy vármegyében közlekedni, az országban pedig 4990 forintért.

Emellett átalakítják a kedvezményezési rendszert is: 65 kedvezménytípusból 22 marad, ezek közül az 50 százalékos kedvezmények maradnak majd életben. Megszűnnek az igazolványok, például a közalkalmazottaké is, ez azt jelenti, hogy akik az oktatásban és egészségügyben dolgoznak, azok számára korlátlan utazást biztosítanak 50 százalékos kedvezménnyel, ha regisztrálnak. A 65 év felettiek és a 14 év alattiak is kedvezményesen utazhatnak majd, a 14 és 25 év közöttiek pedig 50 százalékos kedvezményt kapnak. A 90 százalékos kedvezmény kategóriában utazóknak pedig ingyenessé teszik a tömegközlekedést Magyarországon.

Ősztől lehetővé válik a bankkártyás fizetés az összes sárga Volánbuszon, a készpénzes fizetést pedig 200 forint plusszal terhelik majd.

A miniszter elmondta, hogy látják az agglomeráció és Budapest közlekedési problémáit. Véleménye szerint a budapestiek a vidékhez képest többlettámogatást kaptak a kormánytól, de ez a megállapodás 2023-mal véget ért, a fővárosnak fizetnie kell, jelenleg tartoznak, így nem tudtak megállapodni.

A miniszter új ajánlata, hogy a minisztérium elfogadja azt, hogy a MÁV és a Volán járatain lehet használni a Budapest-bérletet, cserébe fogadja el a BKK is az ország- és vármegyebérleteket.

