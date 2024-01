Három apró változás emelheti tovább a lakásépítési költségeket

Portfolio 2024. január 10. 13:41

Január elsejétől emelkedtek az útdíjak, új szakaszok kerültek be a tehergépjárművek fizetős rendszerébe, és nőtt a gázolaj jövedéki adója Magyarországon. Mindez nem hagyja érintetlenül az építőanyagárakat, mivel a szállítási díj legalább 5, de akár 25 százalékot is kitehet az építkezés helyszínére szállított építőanyag árából. Ez pedig a lakásépítési költségeket is emelheti.