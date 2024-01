Elképesztő állapotban a hazai lakásállomány - Vége az olcsó rezsi illúziójának

Az elmúlt években kialakult energiaválság a megfizethető lakhatás központi tényezőjévé vált Európa-szerte, ami a fosszilisenergia-függőség és klímaválság problémáit is előtérbe helyezte. Magyarországon ez amellett, hogy megingatta a rezsicsökkentés intézményét, rávilágított arra is, hogy a hazai lakóépületek jelentős része rossz állapotban van. A lakásállomány nagy része sok energiát fogyaszt, így a lakosság többsége ki van szolgáltatva az energiaár-változásoknak, és nincs felkészülve arra, hogy ellenálljon vagy alkalmazkodjon egy hasonló energiaválsághoz. Hogy az energiaválság milyen hatással volt a lakhatás megfizethetőségére, milyen állapotban van a hazai lakásállomány, és mik lennének a legfontosabb teendők, azt a Habitat for Humanity Magyarország erre vonatkozó tanulmánya alapján mutatjuk be.

"A lakáskörülmények alapvetően befolyásolják az életminőséget, ezért a leromlott épületek szakszerű korszerűsítése átfogó segítséget jelentene rengeteg háztartás számára. Emellett nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő jelentősége van a minőségi lakhatásnak, többek között egészségügyi, munkaerő-piaci, környezetvédelmi vonatkozásai miatt. A lakóépületek energiahatékonyságának növelése nemcsak a klímavédelmi törekvéseknek és az energiafüggőség csökkentésének, hanem az energiaszegénység valós felszámolásának is záloga" - kezdte a tanulmány ismertetését Koritár Zsuzsanna, a Habitat for Humanity Magyarország energiahatékonysági szakértője.

A hazai lakóingatlanok kétharmada 1980 előtt épült, több mint 100 ezer lakásban nincs fürdőszoba és melegvíz, 67 ezer lakásban nincs vezetékes víz, és sokan élnek beázott, vizesedő lakásban.

"Ezen a téren az unióban az 5. legrosszabb helyen ál Magyarország. Épületeink azonban energetikai szempontból is nagyon rossz állapotban vannak: fajlagosan több mint másfélszer annyi energiát használnak fűtésre, mint az uniós átlag, ezzel a második legrosszabbul teljesítő ország vagyunk. A teljes lakóépület-állomány 56%-a GG vagy annál rosszabb energiaosztályba tartozik, ezek a korszerű ingatlanoknál több mint két és fél-háromszor annyi energiát használnak. Az épületekben óriási az energiamegtakarítási potenciál, megfelelő felújításukkal akár 60%-kal kevesebb energiát fogyaszthatnánk" - tette hozzá.

A magyarországi házak és lakások becsült energetikai besorolási megoszlása (Forrás: MNB, Habitat for Humanity Magyarország)

Az alacsony jövedelmű háztartások nagyobb része régebben épült, szilárd tüzelőanyaggal fűtött családi házakban él, amelyek környezeti és egészségügyi kockázatokat is jelentenek. A tanulmány arra hívta fel a figyelmet, hogy az állami lakáscélú támogatások nem célozzák az energiahatékonyságot, és nem érik el a rászoruló háztartásokat. Az EU-s források (pl. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, KEHOP Plusz) nincsenek kellő mértékben és módon lakáskorszerűsítésre fordítva, pedig egy felújítási program az állam számára nemcsak kiadást, hanem közvetlen bevételt is jelent adók és járulékok formájában.

A 2050-es dekarbonizációs célok eléréséhez évente 130 000 lakóingatlan mélyfelújítására lenne szükség, de a jelenlegi tervek szerint csak néhány tízezerre jut támogatás.

A stratégiai megalapozás, a hosszú távú vízió és elköteleződés hiányzik a szakpolitikában, ami akadályozza az energiaszegénység felszámolását és a klímavédelmi célok elérését.

Lakossági energiaárak és rezsicsökkentés

Az épületek energiahatékonysága mellett az energiaszegénység másik fő tényezőjét a lakossági energiaárak jelentik. Az átlagos lakhatási költségek legnagyobb részét az energiakiadások teszik ki.

A rezsicsökkentés 2013 és 2014 között három lépésben csökkentette a földgáz, az elektromos áram és a távhő árát, összességében 20-25%-kal. A 2014-ben rögzített árak 2022 augusztusáig változatlanok maradtak és minden fogyasztóra egyformán vonatkoztak, függetlenül a jövedelmi vagy egyéb élethelyzettől.

A rezsicsökkentés egyik legfontosabb negatív következménye, hogy egyáltalán nem ösztönöz a fosszilis tüzelőanyagok tudatos és takarékos használatára, sőt, nem kevés esetben akár túlzott fogyasztásra is sarkall. Ennélfogva a lakossági végső energiafogyasztás 2014 óta szinte folyamatosan nőtt, a rezsicsökkentésben érintett villamosenergia, földgáz és távhő felhasználása 2014 és 2021 között összesen 34%-kal emelkedett, a földgázhasználat pedig 43%-kal. Utóbbi részben abból fakad, hogy a tűzifahasználatról sokan áttértek vezetékes energiára, ugyanakkor a növekedés nagy részét azt tette ki, hogy az emberek kevésbé takarékoskodtak. A megnövekedett fogyasztás miatt azonban klímavédelmi szempontból teljesen fenntarthatatlanná vált a rezsicsökkentés.

A rezsicsökkentés általános energiaszegénység-csökkentő hatása vitathatatlan, hiszen ennek eredményeként a közüzemi számlákkal hátralékos lakosság aránya a rendszer 9 éve alatt folyamatosan és nagyot csökkent. Azonban a legszegényebb, leginkább rászoruló háztartásokat csak minimálisan vagy egyáltalán nem segítette. Ez egyrészt a visszafogott fogyasztásuk, másrészt pedig a tűzifahasználat miatt van így, amely kimaradt az ártámogatásból, és aminek az ára a vezetékes energiával ellentétben – folyamatosan növekedett.

A rezsicsökkentés szabályait 2022. augusztus elsejétől jelentősen átalakították, miután az energiaárak világpiaci ára már hosszú hónapok óta óriásira emelkedett. A rezsicsökkentés részleges kivezetésével a fogyasztók különböző módokon kezdek el alkalmazkodni az új helyzethez. A háztartások lehetőségeikhez mérten elsősorban gázfogyasztásukat, másodsorban áramfogyasztásukat igyekeztek csökkenteni. A MEKH adatai szerint az árszabályozás bejelentése utáni 12 hónapban a lakosság gázfogyasztása negyedével (kb. 1 milliárd köbméterrel), az áramfogyasztása 7%-kal esett vissza az előző évhez képest.

"A kedvezmény részleges kivezetése nem meglepő módon az alacsonyabb jövedelműeknél és egyben a szilárd tüzelésű anyagot használóknál jelentett problémát, akik közül a korábbi 60 százalékkal szemben a döntés után 80-90 százalék érezte megterhelőnek a rezsi kifizetését" - hangsúlyozta Feldmár Nóra, a Habitat for Humanity Magyarország szakpolitikai munkatársa és szakmai vezetője. A változás következtében 600 ezer háztartás a korábban elsődlegesen használt fűtőanyagról áttért más fűtési formákra és sok helyen megnőtt az illegális tűzifagyűjtés, mivel a legszegényebb rétegnél az energiakiadások kétszer nagyobb arányban növekedtek, mint a jövedelmek - tette hozzá.

Országos lakossági gázfogyasztás 2021 augusztustól 2023 júliusing (ezer m³) Forrás: MEKH, Habitat for Humanity Magyarország

A gázfogyasztás jelentős visszaesése mögött egyrészt az igények visszafogása, másrészt az egyéb fűtési módokra való áttérés húzódik. Az ukrajnai háború és az energiaválság a gázon kívül a szilárd tüzelőanyagok árának drasztikus emelkedését is előidézte, ami szintén hatással volt a lakossági energiafogyasztás mintázatára.

Az elmúlt időszak világszerte és Magyarországon is rávilágított arra, hogy az erősen központosított, nagymértékben fosszilis energiahordozókon alapuló energiaellátás nemcsak a környezeti fenntarthatóság szempontjából tesz minket sérülékennyé, hanem gazdaságilag és társadalmilag is. Magyarországon a 2022. júliusi rezsicsökkentés-átalakítás hatásai azt mutatják, hogy a háztartások nagyon gyorsan képesek reagálni és alkalmazkodni az új feltételekhez. Az is biztos, hogy a lakosság jelentősen jobban tájékozott lett mind saját energiafogyasztása, mind pedig a különböző alternatív technológiák és korszerűsítési megoldások területén, azonban vannak csoportok (pl. alacsony jövedelműek, családi házban élők, tűzifával vagy árammal fűtők), akiknek sokkal több nehézséggel kellett szembenézniük, mint másoknak (pl. magasabb jövedelmű, modern társasházban élőknek).

Fűtési mód jövedelmi szint szerint és a szilárd tüzelőanyagokat használó háztartások aránya településtípus szerint (Forrás: KSH, HKÉF 2020, Habitat számítás)

A 2023-as és a 2024-es központi költségvetés lakhatási célú kiadásainak kétharmadát a "lakossági rezsivédelem" finanszírozása teszi ki, így a rezsicsökkentés – még annak hirtelen korlátozása után is – hatalmas terhet jelent a költségvetésnek, ami hosszú távon nem fenntartható - emelték ki a szakértők, rávilágítva, hogy a szociális védőhálón egyre több ember hullik ki és válik bizonytalanná a lakhatása.

Kiutak a válságból

Ahhoz, hogy a lakosság kevésbé legyen kitéve a (sokkszerű) energiaár-változásoknak és rugalmasabban tudja azokat kezelni, mind egyéni, mind közigazgatási szinteken jelentős lépésekre van szükség.

Az energiaárak differenciálatlan alacsonyan tartása nem oldja meg az energiaszegénység problémáját, ha az épületek energiahatékonysága nem javul.

A megfizethető energiának nem kell feltétlenül fosszilis vagy egyéb súlyosan környezetterhelő forrásokból származnia, az épületek energiaigénye is jócskán csökkenthető, valamint az energiapazarlás mérséklésével és az energiaárazás átalakításával egy sokkal igazságosabb és környezetkímélő jövő is elérhető.

Az európai energiaválság, az egekbe szökő energiaárak nagyon világosan rámutattak a rendszer gyenge pontjaira. Ezért a 2050-ig elérendő klímasemlegesség mellett a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése Európa még sürgetőbb prioritásává vált.

Uniós irányelvek

Az unió épületenergetikai irányelvét nagyon frissen fogadták el, aminek egyik fontos részlete a minimum energetikai szabvány bevezetése: minden típusú épületnél (köz, kereskedelmi és lakóépületeknél is) a primer energiafogyasztás, vagyis a nem megújulók arányának mérséklése a cél. A mostanihoz képest 2030-ra 16%-kal, 2035-re 20-22%-kal és 2050-re nullára, azaz 100 százalékkal kell ezt csökkenteni, amit felújításokon keresztül lehet elérni. A megtakarítások 55 százalékát a legrosszabbul teljesítő épületeknél kell elérni, ami a teljes épületállomány legrosszabbul fogyasztó 43 százaléka. Magyarországon ez a GG alatti besorolást jelenti.

A fenti célokat szolgálja a "Fit for 55" elnevezésű jogszabályalkotási csomag és folyamat, amelynek keretében 2022 óta több uniós jogszabály módosult, illetve jött létre azért, hogy 2030-ra Európa elérje az 55%-os CO2-kibocsátás csökkentést, és 2050-re a karbonsemlegességet. A csomag egyik legfontosabb fókuszterülete az épületszektor, amely a legnagyobb energiafogyasztó. Az új, illetve módosult jogszabályok egy része komoly előírásokat tartalmaz az épületek energetikai teljesítményének javítására, és a karbonsemlegesség elérésére.

A jogszabályokba foglalt néhány új követelmény teljesítése azonban akár az energiaszegénység növekedésével is járhat, ezért az EU azt is elvárja, hogy a tagállamok megfelelően kezeljék ezt a kockázatot. Ehhez viszont nemcsak követelményeket támasztanak, hanem számos segítséget is nyújtanak a tagállamok számára: intézkedési javaslatokat, technikai támogatást a szükséges jog- és intézményrendszer felállításához, és legfőképpen pénzügyi forrásokat.

"Az EU-s források és a karbonkvóta bevételek lehetőséget adnak az épületfelújítások finanszírozására, de a hazai szakpolitika egyelőre nem használja ki megfelelően ezt a potenciált. Az Európai Unió a háztartások növekvő energiakiadásait a jövőben az úgynevezett Szociális Klímaalap létrehozásával kívánja ellensúlyozni, amelyet a kibocsátáskereskedelmi rendszer bevételeiből fog finanszírozni. Az Alap pénzügyi forrásait konkrét energiaszegénységi intézkedésekre kell a tagállamoknak fordítani, és fontos kritériuma, hogy szociálisan célzottan kell felhasználni, azaz kizárólag olyan háztartásoknak nyújtható támogatás belőle, akik erre szociálisan rászorulnak. Az Alap pénzügyi kerete felhasználható mind rövid, mind hosszabb távú célokra, a közvetlen rezsitámogatástól kezdve az épületkorszerűsítésig. Magyarországon a rendelet szerint 2026-tól 2032-ig megközelítőleg 1000 milliárd forint állna rendelkezésre erre a célra, ami nagyságrendekkel meghaladja az elmúlt évek ilyen célú támogatási formáit." - emelte ki a szakértő.

Az energiahatékonyság és a megújulók támogatása – egy jól célzott, normatív lakásfenntartási támogatás mellett – hosszú távon gazdaságosabb és fenntarthatóbb, mint az energiaár-kompenzáció, és számos járulékos haszonnal is jár. Az otthontámogatási rendszert pedig úgy kell átalakítani, hogy az elsősorban az energiahatékonyságot és a rászoruló háztartásokat célozza - összegezték a tanulmány szakértői.

