CSOK Plusszal vennél családi házat? - Ezekben a kerületekben esélytelen

A megújult otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően fokozódhat a fővárosi új és használt családi házak iránti kereslet, ugyanakkor az elvárt minimum alapterület és a magas négyzetméterárak a 80 milliós és a 150 milliós értékhatár miatt korlátozhatják egyes kerületekben a CSOK Plusz lehetőségét. A Duna House számításai és az Ingatlan.com kínálata alapján megnéztük, az egyes kerületekben mik a vásárlói lehetőségek.

A CSOK Plusz támogatás igénylése csak az előírásoknak megfelelő ingatlanok esetében lehetséges. A támogatás igénybevételéhez az ingatlan vételára vagy bekerülési költsége – vásárlással egybekötött bővítés esetén a vételár és a bekerülési költség együttesen – nem haladhatja meg első közös otthon vásárlása esetén a 80 millió forintot, vagy egyéb esetben a 150 millió forintot. Használt és új lakás, illetve ház esetén fontos feltételek vonatkoznak a hasznos alapterületre is, amelynek vizsgálatánál a meglévő és vállalt gyermekek számát is figyelembe kell venni. Lakás esetében kisebb alapterület is elegendő, míg az egylakásos lakóingatlanok,

lakóházak esetében egy gyermeknél a 70, két gyermek esetén a 80, három vagy több gyermek esetén pedig a 90 négyzetméter a minimum.

A fentiek alapján a CSOK Plusszal házat vásárlók között a gyermekszám és az elvárt alapterület tekintetében a nagyobba költözőké a legnagyobb szabadság, ők legfeljebb 2,1 millió forintos négyzetméterárig nézelődhetnek, míg az egy gyermekes első lakást szerzőknek 1,1 millió forintos négyzetméterárú ingatlanok jelentik a maximumot. A Duna House adatai alapján budapesti új építésű házat átlagosan 946 ezer forintos, használtat 665 ezer forintos átlagos négyzetméteráron vásárolhattak az ügyfelek tavaly.



„Visszafogott évet zárt 2023-ban a hazai ingatlanpiac, ami nem csak a vidéki, de a fővárosi területeken is érezhető volt. Bár a tranzakciók terén a 2022-es számoknál összességében enyhébb eredményt produkált a szegmens, az otthonteremtési céllal vásárlók körében közkedvelt ingatlantípus, a családi ház mégis 1 százalékponttal erősebb, 12%-os arányban volt jelen a 2023-as budapesti adásvételek között.” – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Az ingatlantípus népszerűsége a 2024-es év új támogatási rendszerének, azon belül is a CSOK Plusznak köszönhetően vélhetően tovább fokozódik majd, ami az árakra is hatással lehet.



A KSH Ingatlanadattár információi szerint 2022-ben az összes, Budapesten értékesített, használt és új családi házat figyelembe véve átlagosan 750 ezer Ft/m2-t fizettek a vevők az önálló házakért, ehhez képest a Duna House értékesítési adatai szerint 2023-ban mindössze 694 ezer forintnál állt meg az átlagos négyzetméterár. A tavalyi év során új tulajdonoshoz került fővárosi családi házak között viszonylag magas arányban, 10%-ban jelentkeztek az új építésű ingatlanok, amelyeknél az átlagos ingatlanérték 110 millió forint felett volt, ami 117 négyzetméteres alapterületet és 946 ezer forintos négyzetméterárat jelentett.

Négyzetméterárak tekintetében ez a 2022-es átlaghoz képest 21%-os emelkedést takar, az ingatlanra költött összeg esetében pedig 8%-kal nőtt a ráfordítás az ingatlanközvetítő statisztikája alapján. A szélesebb kör számára is elérhető használt családi házak 2023-ban 13%-os növekedést követően 665 ezer forintos átlagos négyzetméteráron keltek el Budapesten. „A négyzetméterárak emelkedése azonban nem tántorította el azokat a családokat, akik ragaszkodtak a fővárosi lokációhoz, de szabadabb és tágasabb élettérre vágytak, mint amit egy lakás adhat. 2022-ben a használt, körülbelül 150 négyzetméteres budapesti házakért közel 90 millió forintot adtak a vásárlók, 2023-ban pedig az áremelkedés ellensúlyozása érdekében az alapterület terén hoztak kompromisszumot a vevők, 112 négyzetméteres átlagos ingatlanmérettel ugyanis mindössze 74 millió forintos kiadást jelentett számukra a tranzakció.” – hangsúlyozta a szakértő.

Potenciális helyszínek

Az ingatlanközvetítő tavalyi értékesítési adatai alapján – részben a főváros kerületeinek és ingatlanállományának jellegzetessége miatt – megállapítható, hogy a budai I., illetve a pesti oldal V., VI., VII., VIII., IX. kerülete teljesen kiesik a családi házat keresők preferenciái közül. Azonban azokban a kerületekben, ahol jellemzően több családi ház is található, az adott ingatlan négyzetméterára, a vállalt és nevelt gyermekek összlétszáma és így az elvárt alapterület nagysága, valamint az ingatlanvásárlók típusa (első közös lakást vásárlók vagy nagyobba költözők) is befolyásolja, hogy van-e számukra elérhető CSOK Plusz képes ingatlan.

Összességében elmondható, hogy a nagyobb ingatlanba költözők nyújtózkodhatnak leginkább, hiszen a számukra megszabott maximum értékhatár (150 millió Ft) nagyobb szabadságot hagy. A megfelelő ingatlan megtalálása az első közös lakásukat szerzők számára, köztük az összesen három vagy több gyermeket nevelők/vállalók számára lesz a legnehezebb, ugyanis a maximum 80 millió forintos értékhatárt és az esetükben elvárt 90 négyzetméteres minimum alapterületet csak alacsonyabb négyzetméterárak esetén tudják teljesíteni. Sőt,

bizonyos kerületekben - II., XII. - a 80 milliós értékhatár alatt szinte egyáltalán nincs kínálat, az eladó házak mindössze 1 százaléka esik ebbe a kategóriába és ott sem feltétlenül teljesül a minimálisan elvárt alapterület.

A családi házakra vonatkozó átlagos négyzetméterárak nagyban segíthetik az ügyfeleket a keresés kezdete során. A 150 millió forintos maximum értékhatár viszonylag nagy szabadságot ad a nagyobb ingatlanba költöző vásárlóknak, hiszen a családi házzal alig vagy egyáltalán nem rendelkező és a legdrágább kerületeken kívül elméletben szinte bármelyik budapesti kerületben találhatnak maguknak méretében és értékében is megfelelő, CSOK Pluszra alkalmas házat.

Az első közös otthonukat szerzők számára azonban szűkebb a merítés, ugyanis az összesen három vagy annál több gyermeket nevelő, vállaló párok maximum 888 ezer forintos négyzetméterárig nézelődhetnek, ami számos kerületben erősen leszűkíti a kínálatot.

Címlapkép forrása: Getty Images