Véget érhet a dubaji ingatlanpiac szárnyalása

A 2008-as válság jelentősen érintette Dubajt, de az emírség azóta gazdasági átalakításba kezdett, amelynek célja a fenntartható növekedés elősegítése és az, hogy a várost a négy legnagyobb globális pénzügyi központ közé emelje. Az ingatlanok kiemelt szerepet játszanak ebben a jövőképben, hiszen 8,9%-kal járulnak hozzá Dubaj gazdaságához.

Ronan Hannan, a Proven Partners tanácsadó cég munkatársa szerint

Dubaj sebezhetősége a külföldi tőkétől való függőségében rejlik, mivel Kínából és Oroszországból jelentős tőkebeáramlás érkezik.

A válság utáni politika a város vonzerejét hatalmas infrastrukturális beruházásokkal, kedvező jövedelemadó-szabályozással és liberális bevándorlási gyakorlattal erősítette. A Betterhomes kutatás adatai szerint az oroszok 2023 elején még vezettek a külföldi lakásvásárlók között, de év végére a harmadik helyre estek vissza, miközben az indiai és a brit vásárlók törtek az élre. A kutatás emellett kiemelte az egyiptomi, libanoni, pakisztáni és törökországi vevők megnövekedett aktivitását is.

A Knight Frank kutatása szerint 2023-ban Dubajban rekordszámú, 431 darab, egyenként 10 millió dollár feletti értékű lakást adtak el - ez a szám csaknem kétszerese az előző évinek, de a lakásárak növekedése várhatóan lassulni fog. Egyesek szerint a város lakáspiacán a következő években akár 15%-os árcsökkenés is bekövetkezhet és megjelentek az eladó szállodák is.

Nasser al-Shaikh, Dubai korábbi pénzügyi vezetője aggodalmát fejezte ki a Dubajt érintő globális gazdasági körülményekkel kapcsolatban a nyitott gazdaság miatt, de továbbra is bizakodó maradt a kormány fejlesztési terveit illetően, amelyek új lakosokat vonzanak. A 2008-as összeomlással szemben a pénzügyi intézmények és a fejlesztők most jobban felkészültek az esetleges visszaesésekre, és a hangsúlyt a lakás- és infrastruktúra-fejlesztésre helyezik. A gazdasági mutatók továbbra is kedvezők és a lakáskínálatban is szűkösség várható.

Az Alvarez & Marsal tanácsadó cég adatai szerint az Egyesült Arab Emírségek bankjainak ingatlanpiaci kitettsége jelentősen csökkent a több mint egy évtizeddel ezelőtti pénzügyi válság óta: a 2008-2009-es válság időszakában mért több mint 30%-ról 16,2%-ra esett vissza 2023 harmadik negyedévében.

Az iparág több ezer kisebb szereplője azonban potenciálisan veszélyben van, ha hosszabb lassulás következik be. A Reuters által megkérdezett nyolc forrás szerint az ingatlanszektort az inflációs kiugrások, a globális kamatpolitika, az Izrael és a Hamász közötti háborúhoz hasonló regionális konfliktusok és a vörös-tengeri hajózási útvonalakkal kapcsolatos bizonytalanságok fenyegetik. Mások szerint viszont a geopolitikai nyugtalanságok történelmileg mindig is kedveztek Dubajnak.

Címlapkép forrása: Getty Images