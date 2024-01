A bécsi székhelyű Signa holding vállalatnak összesen 8,613 milliárd euró követeléssel kell szembenéznie - közölte a bíróság által kinevezett ügyvezető, Christof Stapf. Ez az összeg 70%-kal haladja meg az eredeti számot, amit már tavaly jeleztek, amikor a cég fizetésképtelenséget jelentett.

Christof Stapf kifejtette, hogy a követelt jelentős összegnek csak egy kisebb részét, 80,3 millió eurót ismertek el eddig. Rámutatott, hogy számos igényt vagy a szükséges igazoló dokumentumok hiányában nyújtottak be, vagy a határidőn túl érkeztek be. A Stapf értesülései szerint még folynak a tárgyalások a Signa olyan jelentős eszközökben való részesedésének esetleges eladásáról, mint a New York-i Chrysler Building és különböző médiaelemek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images