Mi várható 2024-ben a hazai ingatlanpiacon?

A tavalyi év turbulenciái után milyen makrogazdasági tendenciák, ingatlanpiaci hatások érvényesülhetnek 2024-ben? Merre tart az ingatlanbefektetési-, az iroda- és az ipariingatlan-piac? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a Colliers vezető munkatársai: Tóth Kristóf (Head of Research), Vécsey Bence (Head of Capital Markets), Ecsődi Miklós (Head of Office) és Beck Tamás (Head of Industrial) a cég tájékoztatóján.