Új szállodát nyit Budapesten az InterContinental

Bejelentette az IHG Hotels & Resorts szállodalánc-vállalat, hogy Budapesten nyitja meg első európai Holiday Inn & Suits szállodáját. A 170 szobás Holiday Inn & Suites Budapest Centrale a XIV. kerületben, közvetlenül a Puskás Ferenc Stadion metróállomás felett helyezkedik majd el, a többfunkciós Centrale épületkomplexum részeként. A nyitás 2026 második felében várható, a beruházás együttműködő partnerei a Chain Bridge Ventures Ltd. és a Mogotel Hotel Group.

A Holiday Inn & Suites Budapest Centrale, közvetlenül a Puskás Aréna és a Papp László Budapest Sportaréna szomszédságában épül, közel a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központhoz, a Városligethez és a Múzeumi Negyedhez. A projektről korábban mi is írtunk:

A szállodában 25, konyhával és étkezővel rendelkező lakosztályt is kialakítanak, melyek közép- és hosszútávú tartózkodásra is alkalmasak, valamint a családok igényeihez is igazodnak. Ezenfelül nyitott lobbi, étterem, bár, tárgyaló és fitneszközpont várja az érkezőket. A Centrale multifunkciós létesítményében kereskedelmi és szolgáltató tér, ételudvar és irodák is helyet kapnak.

A Holiday Inn & Suites Budapest Centrale az IHG magyarországi ingatlanportfólióját bővíti, amely magában foglalja az InterContinental Budapestet, a Holiday Inn Budapestet, a Crown Plaza Budapestet, a Vignette Collection Verno House Budapestet és a Kimpton Budapestet, utóbbi várhatóan még ebben az évben megnyitja kapuit.

