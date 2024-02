Napelemekkel növeli ingatlanjai energiahatékonyságát az Auchan és az Auchan Korzó

A retail szektor idei legnagyobb napelem-beruházása valósul meg azzal, hogy az Auchan Magyarország és az Auchan Korzókat kezelő Nhood Hungary az ingatlanok energiahatékonyságának növeléséért az épületek tetejére napelemeket telepít 20 millió euró értékben. Ezzel a kiskereskedelem legnagyobb napelemparkját tudhatják magukénak a tulajdonosok.

A 2022-es év második felében elindult beruházás eredményeképpen 14 áruházban már működik a naperőmű, a többi hipermarketben és a logisztikai központon a következő félévben kapcsolják be a napelemeket. Az Auchanokra telepített napelemek éves viszonylatban összesen mintegy 26 MWp-t képesek termelni. Ez a mennyiség egy 20 000 lakosú város éves villamosáram-fogyasztásának felel meg.

Az Unió 2030-ra legalább 40%-kal szeretné csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, valamint a felhasznált energia legalább 27%-át megújuló energiaforrásokból kívánja biztosítani. Mivel az Európában elfogyasztott energia csaknem felét az épületek energiaigénye teszi ki, így mind a kiskereskedelemmel, mind pedig az ingatlanszolgáltatással foglalkozó vállalatoknak kiemelt szerepe van ezen célok megvalósulásában.

Ehhez kapcsolódóan az Auchan fenntarthatósági célkitűzése, hogy 2030-ra az üzletek működéséből fakadó (Scope 1 és Scope 2) CO2 kibocsátást 46%-kal, a termékek életciklusából és a szállítmányozásból származó kibocsátást (Scope 3) pedig 25%-kal csökkentse. Az Auchan Korzókat kezelő Nhood hosszútávú célkitűzése pedig, hogy 2040-re az általa üzemeltetett ingatlanok elérjék a nettó zéró kibocsátást.

„A kereskedelem szereplőinek lépéseket kell tennie egy fenntarthatóbb jövőért. Ennek egy jelentős állomása lesz az Auchannál, hogy villamosenergia-ellátásunk egyharmadát ezentúl napelemek biztosítják, de a fenntarthatósági céljainkba az edukáció is beletartozik. Folyamatosan dolgozunk azért, hogy a változásokat vásárlóink is észrevegyék, és azok számukra is komfortosak legyenek.” - mondta el Lucenko Viktória az Auchan Magyarország Kft. vezérigazgatója.

„Célunk az, hogy az összes Auchan hipermarketre és Auchan Korzóra mielőbb felkerüljenek a napelemek. A Nhood Hungary fontos kötelezettségének tartja, hogy az európai klímacélok és saját fenntarthatósági célkitűzéseinek érdekében a napelempark telepítésének műszaki felügyeletét is elvégzi. A húsz tetőre szerelt napelemes rendszer az üzembehelyezést követően évente összesen mintegy 26 GWH-t lesz képes termelni, ami egy 20 000 lakosú város éves fogyasztásának felel meg.” - emelte ki Pascal Steens, az Auchan Korzókat kezelő Nhood Services Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

