Látványos fejlesztésekkel mutatkozik be Magyarország az idei MIPIM-en

A külföldi működőtőke beáramlás szempontjából a legjelentősebb ipari és logisztikai ingatlanfejlesztések bemutatására fókuszál Magyarország a MIPIM ingatlanfejlesztési kiállításon Cannes-ban, március 12-15. között. Idén a kiállítás fókuszában a zéró kibocsátás, a fenntarthatóság, a karbonsemlegesség áll, amelyre a magyar standon felvonultatott ipari, iroda és hotelfejlesztések jó példával szolgálnak.

A magyarországi beruházások népszerűsítésére, a fejlesztési irányok ismertetésére szolgáló standot a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) közösen alakította ki.

Magyarország részvétele kapcsán Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosa kiemelte: „Miközben világszinten csökken az FDI-áramlás, addig Magyarországon a 2022. évi csúcseredmény megduplázását tapasztaljuk. A 2023-as esztendő újabb mérföldkő a magyar beruházásösztönzés történetében, miután a pozitív döntésben érintett működőtőke-beruházások összesített értéke meghaladta a 13 milliárd eurót."

Az FDI beáramlása ösztönzi az ipariingatlan-fejlesztőket

„Minden idők legnagyobb beruházási rekordját érte el Magyarország, az FDI beáramlása pedig ösztönzően hat a professzionális ingatlanfejlesztők tevékenységére és kiemelt nemzetközi figyelmet vonz hazánkra a befektetők részéről is” – hangsúlyozta Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke.

Az FDI magas értéke magával húzza a válságok után csak lassan helyreálló ingatlanbefektetési piacot is – emelte ki. Nem volt rossz a tavalyi év, de sok területen elmaradt a 2022-estől, ugyanakkor voltak kiemelkedően teljesítő területek: az ipari ingatlanok piacán például az utolsó negyedévi kereslet elérte a rekordnak számító 358 000 m²-t, az éves kereslet volumene pedig eléri a 867 000 m²-t, ami szintén jó eredmény, 2%-kal megelőzi a 2022-es eddigi rekord évet, amikor a covid utáni felpattanás produkált kiugró számokat.

Jól látszik, hogy vidéki kereslet egyre nagyobb részt tesz ki a teljes bérlői aktivitásból, míg 2021-ben 14%-ot képviselt, addig 2023-ra már csaknem megduplázódott, 27%-ra növekedett az aránya.

Tavaly 518 000 m² spekulatív célú logisztikai ingatlant adták át, a saját tulajdonú ingatlanok átadási volumene elérte az 1,3 millió m²-t. Jelenleg 624 000 m² bérraktár építése van folyamatban, 90%-a várhatóan már idén elkészül - hangsúlyozta a CBRE számait Takács Ernő.

Bár Budapest részesedése továbbra is kimagasló, a folyamatban lévő építkezések közel 30%-a már a főváros térségén kívülre összpontosul, és ez az arány tovább nőhet a következő években. Érdemes kihangsúlyozni, hogy a spekulatív célú, építés alatt lévő országos ipari és logisztikai állomány 55%-a már előbérlettel lekötött. Ha pedig a tervezett fejlesztési volument is figyelembe vesszük - megnövekedett előbérleti szerződések esetén - akkor a piac reprodukálni tudja az elmúlt két év átadási volumenét az elkövetkezendő két évben is.

A teljes országos modern ipari, logisztikai állomány tavaly 5 millió m² fölé emelkedett, amelyből a fővárosban és környékén található 3,5 millió m², míg a regionális hazai állomány 1,6 millió m². Az aktivitás kiegyensúlyozott: Budapest ugyan továbbra is a legerősebb fejlesztési központ, de a piac szerkezete földrajzilag egyenletesebbé vált, erősödnek a vidéki lokációk is. A külföldi működőtőke-befektetések (FDI) ingatlanfejlesztésekre gyakorolt hatására jó példa Debrecen, ahol évek óta látható ez a pozitív trend, ezért fontos például a MIPIM-en bemutatni a vidéki fejlesztési lehetőségeket is - hangsúlyozta.

Új lehetőségek, új helyszínek az irodapiacon

Az irodapiacon megtorpanás volt tavaly nemcsak a régióban, de globálisan is: csökkent az irodák iránti kereslet mind felhasználói, mind fejlesztői oldalról. A hazai piacon a legerősebb aktivitást az államigazgatás költözése jelenti, de zajlik néhány nagy városközpont-fejlesztés is, ami az irodapiac kilátásait javítja.

Kedvező az is, hogy olyan helyeken indulnak meg hatalmas fejlesztések, amelyek eddig kiestek a befektetői érdeklődés fókuszából - például a 11. és 14. kerületben -, ami egyértelműen mutatja a belváros terjeszkedését. A komplett városrész-megújítások pedig húzzák a hotel-, retail- és lakóingatlan-beruházásokat is. Jó alapot ad az irodafejlesztéseknek, hogy tavaly a kereslet 47%-kal emelkedett, „nagyjából kezdünk visszatérni a covid előtti időkhöz, de meg kell jegyezni, hogy ennek nagy részét teszik ki az állami igények”. A kihasználatlanság 13,3%, ami egy régiós átlagnak felel meg.

A város egyes részein kialakulhat egy minőségi irodaövezet, mert hiány főleg a belvárosban vagy a Váci úton a közkedvelt területeken van, ugyanakkor irodai kínálat jelenik meg olyan helyeken, ahol eddig nem volt, megindul tehát a főváros irodapiaci átrendeződése” - ismertette. A nagyobb cégek a home office megmaradása miatt óvatosabbak, de kkv-k igénye egyre nő, és idei átadással már csaknem 173 000 m² van tervben, ami a korábbi idők jobb éveit idézi az IFK elnöke szerint.

Fókuszban a hotelpiac

Kiugrás előtt állnak a hotelfejlesztések is, köszönhetően a turizmus jó teljesítményének. A nemzetközi hotelüzemeltetők érezhetően keresik a budapesti beszállási lehetőségeket – ismertette Takács Ernő, és megjegyezte, hogy

a covid alatt megtorpanó szállodafejlesztések miatt jelentős összegek keresik még mindig a jó hozammal kecsegtető befektetéseket.

Magyarország pedig kifejezetten jó célpontja a magas minőségű, 4-5 csillagos hotelfejlesztéseknek. A hazai turizmus jelentős, minőségi átalakuláson ment át az elmúlt években, jelentősen nőtt a magas színvonalú kínálat – mondta.

Régiós összehasonlítás

„Összességében elmondható, hogy régiós összehasonlításban jól állunk, Budapesten épül a legtöbb iroda a régiós fővárosok közül, az állomány megújul és intenzíven gyarapodik. Budapesten építés alatt van 464 000 m², Prágában pedig csak 84 000 m², Varsóban pedig 216 000 m². Ipari vonatkozásban az állomány arányában építés alatt van 12%, Csehországban 11% Lengyelországban 21%, és a 2024-es erősödés után 2025-ben és 2026-ban jelentős felpattanást várunk az ingatlanfejlesztési piacon”- tette hozzá Takács Ernő.

Befektetések

A befektetési forgalom vonatkozásában: a tavalyi évben a negatív körülmények miatt fél milliárd euró alatt volt, de nagyon sok tranzakció van a csőben, mindenki arra vár, hogy az infláció lemegy, a kamatok stabilizálódnak és a finanszírozás olcsóbbá válhat még az idén. Alapvetően azt látjuk, hogy az intézményi befektetők hajlandók többet allokálni ingatlanba idén, mint tavaly illetve a kisbefektetők, az 5-10 millió eurós cégek pedig kifejezetten aktívan keresik a lehetőséget a kelet-közép-európai régióban – összegezte Takács Ernő.

A magyar vidék: Békéscsaba, Debrecen és Kaposvár

Az elmúlt években vidéken is elkezdtek kialakulni ipari és logisztikai csomópontok, az ipari és logisztikai ingatlanok piacán jellemző trend, az úgynevezett „közeli gyártás” (nearshoring), a vállalatok a közelebb hozzák a gyártási kapacitásaikat a célpiacaikhoz. Ennek a folyamatnak az egyik legnagyobb nyertese Európában Magyarország, amit a Magyarország-standon több nagyvárosunk is prezentál.

Például Békéscsaba, ahol felépült a Nyomdai Szakképző Központ és a Légi és Gépipari Képzőközpont, amelyek a városban működő vállalkozások munkaerőigényét szolgálják ki. A város SMART GRID programja révén Békéscsaba az ország egyik vezető, innovatív városa lett a megújuló energia területén. Nagy energiatermelő infrastruktúrát építettek fel, megfelelő, optimalizált energiatároló kapacitással. Folyamatban van a regionális repülőtér fejlesztésének előkészítése. A város vezetése a befektetőbarát szemlélet mellett a környezettudatos városfejlesztést támogatja.

Debrecenben a következő néhány év során léptékváltás történik, mind a gazdaság mérete, mind a regionális szerepköre tekintetében: 2015 óta több mint 12 milliárd euró beruházás érkezett a városba, amely által 19 500+ új munkahely létesült. A kiállításon a város általános ingatlanpiaci bemutatásán túl, a hosszú távú gazdaságfejlesztési és humán erőforrás stratégiához illeszkedve kerülnek promotálásra a potenciális lakásfejlesztési projektek.

Összesen közel 78 hektáron kínálnak fejlesztési lehetőséget, melynek egyik legnagyobb projektje a közel 1100 lakást tartalmazó Tócóvölgy fejlesztés, emellett bemutatják a város különböző pontjain elhelyezkedő egyéb potenciális lakhatásfejlesztési területeket is a beruházók részére. A lakhatásfejlesztés mellett további ingatlanfejlesztési projekttel is rendelkezik a város, így a Debrecen centrumában elhelyezkedő Dósa nádor téren, a belvárosi sétálóövezet központi részén egyedi fejlesztési lehetőséget kínálnak a város egyik legexkluzívabb szállodájának a megvalósítására. A két kiemelt projekt mellett további ingatlanfejlesztésekre alkalmas területek is bemutatásra kerülnek.

Kaposvár a kiemelt jelentőségű meglévő és jövőbeli fejlesztések megvalósításához szükséges új, 445,7 hektár alapterületű ipari parkot, az Északi Ipari Parkot mutatja be a seregszemlén. Hogy biztosítsák a megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshelyet, melyet az újraiparosítás generál, bemutatásra kerülnek zöldmezős lakóingatlan-fejlesztési projektek. Ismerteti a város a nemzetközi befektetőkkel a Németh István Programot is. A közel 200 milliárd forintból megvalósuló program célja, hogy olyan várost építsenek, amelyben többek között energetikai, környezeti, közlekedési és turisztikai beruházások valósulnak meg, oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények és iparterületek újulnak meg, új sportlétesítmények épülnek. Elhozzák a MIPIM-re az ország első Okosipari Tudományos és Innovációs Parkját, amely az Óbudai Egyetem és Kaposvár önkormányzatának közös projektjeként épül meg, hogy segítse a helyi kutatás-fejlesztési és az innovációs tevékenység erősödését, valamint támogassa a hazai gazdaság növekedési potenciálját. mellett bemutatják a Virágfürdőhöz kapcsolódó 4 csillagos 120 szobás szállodaprojektet is.

Címlapkép forrása: Getty Images