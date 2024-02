Ez már súlyos ingatlanválság: időzített bomba robbanhat a világ irodapiacán

Jelképes, pár centes összegért kínálnak eladásra egy hatalmas londoni irodakomplexumot. A bökkenő, hogy a tulajdonjog mellé egy 800 millió dolláros adósság is jár. Az előttünk álló időszakban egyre több lehet az olyan kereskedelmi ingatlan, aminek valós értéke a hitelfedezeti értéke alá csökken, így inkább megszabadulnak tőle a tulajdonosaik. Iparági szakértők szerint 2008 óta a mostani a legnagyobb ingatlanválság a világon, a legsúlyosabb problémákat az Egyesült Államok és Németország piacain látjuk. Ennek kialakulását és a lehetséges kimenetelét az alábbiakban foglaltuk össze.

Egy manhattani irodaház nemrég a néhány évvel ezelőtti bekerülési árának a feléért cserélt gazdát, de a Los Angeles-i irodapiacon is voltak már 40-50 százalékos leértékelődések. Bár a tranzakció kevés, de a hozamok emelkedése Németországban is hasonló arányokról árulkodik. Az adatok szerint a német bankok jobban ki vannak téve a kereskedelmi ingatlanoknak, mint a legtöbb európai társaik, mivel korábban intenzívebben nyújtottak ilyen célra hiteleket.

Valeriya Dinger, a német Osnabrücki Egyetem közgazdászprofesszora egy nemrég megjelent tanulmányban úgy fogalmazott, a kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kockázatok már nem csak az Egyesült Államok problémája, és nem lenne meglepve, ha a német bankok céltartalékot képeznének hitelveszteségre a kereskedelmi ingatlanok kitettsége miatt. Németország egyik vezető (hatodik legnagyobb) ingatlanfinanszírozója a Deutsche Pfandbriefbank ezt már meg is tette, néhány hete derült ki, hogy a társaság megduplázta kockázati céltartalékát, amire a részvénypiac is érzékenyen reagált.

A német bankoknak van ugyanis a legtöbb kereskedelmiingatlan-hitele az Európai Unióban, melyeknek egyelőre kis részét minősítették csak nemteljesítőnek, de a közelmúltban az arány emelkedett, miközben számos más országban csökkent.

Középpontban az irodapiac

Ha létezik ciklikus iparág, akkor az ingatlan mindenképpen az. Ebben a ciklikusságban évtizedeken keresztül a befektetési eszközök között az iroda jelentette a stabilitást, aminél az volt a mondás, hogy ez az az alszektor, amit semmi nem rengethet meg. Az utóbbi 6-8 évben egyre erősebb tényezőként csatlakozott ehhez a logisztika is, de ez kevésbé a méreténél, sokkal inkább nettó hozamnál fogva vált versenyképessé, ahol a „headline/elméleti” és az „effektív/gyakorlati” hozamok közti különbség jóval kisebb, mint az irodánál – mondta el Kutas Gábor, a Recorde Alapkezelő vezérigazgatója.

A Coviddal viszont berobbant a probléma, ami a keresleti oldalról azonnal megkérdőjelezte, hogy hányan és hogyan fogják az irodákat használni a továbbiakban.

Felértékelődött a flexibilitás, ami önmagában is nagyobb költségeket jelent a tulajdonosi oldalon a gyakoribb és költségesebb felújítások, a sűrűbben ismétlődő ügynöki díjak, és a rövidebb bérleti futamidők okozta üresedések miatt.

Emellé jött az ESG, ami részben bérlői elvárás – a multik ma már nem hajlandók minősítés nélküli irodaházba költözni, illetve – részben az EU taxonómián keresztül jelenik meg. Ennek hatására idővel nagyon drágává válik és/vagy ellehetetlenül a zöld minősítéssel nem rendelkező épületek finanszírozása. Sokkal komolyabb divergencia alakul ki a prémium, ESG megfelelősséggel bíró A-kategóriás, és műszaki állapotában elavult B/C-kategóriás irodaházak között, mint az elmúlt években vagy évtizedekben látható volt.

Keresleti oldalról a korábbi óriási coworking boom is erősen csillapodni látszik.

Egyre több helyen fonódik össze az ipari-logisztikai ingatlannal az iroda, miután az ilyen ingatlanokon belül alakítanak ki irodákat. Mindez további keresletcsökkenést jelent a B és C kategóriás irodaházak iránt.

Az irodák kihasználtsága Amerikában fele a járvány előtti szintnek, de Európában és Ázsiában is csak bő kétharmada annak.

Jelenleg a hulló kések időszakában vagyunk, amikor teljes a bizonytalanság, senki nem tudja, hol tartunk a folyamatban, nem lehet megmondani, elértük-e már a lejtő alját, vagy innen még mindig lefelé vezet az út.

– hangsúlyozta a szakértő, kiemelve, hogy a bizonytalanság oka egyrészt a nagyon kevés a tranzakció, így nehéz a fair értékek meghatározása, másrészt a feleknek – bankoknak, ingatlanbefektetőknek - sem érdeke sokszor az ingatlanok újraértékelése.

Németországi problémák

Ezeknek az ingatlanoknak az értéke továbbra is sok vita tárgyát képezi, mivel egyre nő a szakadék a vevők által fizetni hajlandó árak és az eladóknak a hiteleik törlesztéséhez szükséges árak között. Ez különösen nagy kihívást jelent Németországban, ahol hajlamosak a tényleges tranzakciókra támaszkodni az ingatlanértékelés során, nem pedig a hangulatalapú inputokra, mint ahogy az néhány más országban történik.

A német VDP bankcsoport által közzétett index szerint az irodaértékek tavaly 10 százalékkal estek vissza, de a Green Street kutatása szerint, amely a jelenleg tárgyalt ügyletekre alapozza indexét, a piaci értékek 36 százalékot zuhantak 2022 első negyedéve óta, és egyes városokban, például Münchenben még erőteljesebb visszaesés tapasztalható.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 02. 12. Soha nem volt még ekkora árzuhanás a német ingatlanpiacon egyetlen év alatt

Ahogy az államkötvényhozamok megugrottak az elmúlt két évben, úgy nőtt az ingatlanbefektetők által megkövetelt hozam is. A CBRE mérése szerint a német prémium irodapiaci hozamok a 2022-es 2,5 százalékos mélyponthoz képest 4,8 százalékra emelkedtek, míg Berlinben 2,4 és 4,4 százalék volt ugyanez. Ez azt jelenti, hogy

egy 10 millió euró éves bérleti díjat generáló berlini irodaház értéke most nagyjából 227 millió euró lenne, miközben két éve még 417 millió euró körül volt.

Az értékelési szabályok alkalmazásában és értelmezésében mutatkozó különbségek miatt viszont ez a csökkenés az Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal szemben még nem mutatkozott meg a német piacon.

A Bayes Business School tavaly közzétett felmérése szerint a német bankok az épületek értékének 80 százalékáig nyújtottak finanszírozást, szemben az Egyesült Királyság konzervatívabb bankjaival, akiknél 60 százalék volt ugyanez.

Egyre közelebb az igazság pillanata

Feltehetően egyre közelebb vagyunk az igazság pillanatához, amikor kiderül, mennyire meztelen a király

- hangsúlyozta Kutas Gábor, kiemelve, hogy a Covid előtt kötött klasszikus 4-5 éves szerződésekből nagyon sok mostanában fog kifutni, a bérlői szerződéshosszabbítások, megújítások kérdése már az elmúlt hat hónapban is felerősödött és a következő másfél-két évben szinte mindenhol napirendre kerül.

Ezzel szoros összefüggésben van egy komoly refinanszírozási nyomás, ami újabb terhet fog jelenteni mind a tulajdonosi oldalaknak, mind a finanszírozói oldalnak.

Világszerte több példát is láttunk arra, hogy egy ingatlan tranzakciós értéke a fedezeti értéke alá csökkent, és a tulajdonos inkább odaadta a kulcsot a banknak. A jövőben ilyenből várhatóan több is lesz.

Egy ciklusnak jellemzően akkor érjük el az alját, amikor elkezdődnek a látványos bedőlések. Jó példa erre az osztrák Signa csődje, de a kínai Evergrande is lényegében ilyennek tekinthető. A jövőben várhatóan lesznek még hasonló bedőlések, de hogy azok az USA-ban, Japánban vagy Európában fognak-e bekövetkezni, nehéz megmondani, ha viszont megtörténik, az fontos jele lehet annak, hogy elértük a mélypontot - tette hozzá a szakember.

Az irodapiacot ugyanakkor véletlenül sem kell temetni, a mostani csak egy kreatív rombolás és struktúraváltás, amikor új folyamatok, új szerződések, új bérlői igények jelennek meg.

"Ez áldozatokkal jár, de aki túléli, megerősödve tud majd kijönni belőle. A legnagyobb profitot a legjobb üzleteket általában egy ciklus alján lehet kötni, így azt is gondolom, hogy nagyon jó lehetőségek lesznek a beszállásra a jövőben." - emelte ki.

Ezt támasztja az is alá, hogy többé kevésbé piaci konszenzus kezd kialakulni abban, hogy globálisan a kamatemelési ciklus végéhez értünk. Az amerikai és az európai ingatlanpiac több szempontból együtt mozog, ami a kelet-közép-európai régiót is meghatározza.

Az irodapiacon túl

Az irodák mellett meg kell említeni a másik régi nagy kedvencet, a klasszikus, nagyméretű bevásárlóközpontokat. Hosszú évtizedeken keresztül az iroda és a bevásárlóközpont volt a két közkedvelt, elsődleges befektetői célpont, sokan úgy gondolták, hogy aki ezekbe fektet, azt nem érheti nagy baj. Ehhez képest ez a kettő kapta a legnagyobb pofont, utóbbi már a Covid előtt, az online kereskedelem berobbanásakor.

A városszéli strip mallok viszont ellenállóbbnak bizonyultak, amiknél még növekedni is tudott a vásárlóerő. Szintén szót érdemelnek a turizmushoz kapcsolódó, frekventált helyen lévő belvárosi üzlethelyiségek. A Covid lecsengése óta kiderült, hogy senki nem hajlandó lemondani az utazásról és az élmények gyűjtéséről, amit mostanra igazolnak is a számok. Ebben a szegmensben viszont sok kicsi tranzakcióból lehet csak összeállítani egy értelmezhető méretű portfóliót, így több munkát kell beletenni, ami miatt ez nem a klasszikus befektetői termék. Nem véletlen viszont, hogy például a Benetton és a Zara tulajdonos dinasztiája is Európa legnevesebb bevásárlóutcáinak legdrágább kiskereskedelmi ingatlanjait vásárolja, amiket elmondásuk szerint soha nem akarnak majd eladni, jelezve azt, hogy ezeknek milyen maradandó értéket tulajdonítanak.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 18. Agresszív terjeszkedésbe kezdett az ingatlanpiacon a Zara alapítója

Végül az ipari-logisztikai szektort kell kiemelni, ahol - Magyarországra is visszatérve - az üresedés az elmúlt évben kicsit megnőtt, részben a spekulatív fejlesztések okán, de még bőven az egészséges szinteken belül vagyunk. "Úgy gondolom, hogy a gyártói kapacitások Európába visszatelepítése, illetve kelet-európai új gyárak létrehozása – ha ma még nem is annyira kézzelfogható – egy teljesen jogos várakozás, amiből a vidék többszörösen tud majd profitálni a gyárak melletti, őket kiszolgáló logisztikai egységek és beszállítók által is." - tette hozzá Kutas Gábor.

Ez Debrecennél már nagyon egyértelműen látszódik, de Kecskeméten is kezd megjelenni, Győrben pedig sok szempontból már korábban lejátszódott. Nemzetközi viszonylatban is nagyon erős az ipari/logisztikai szegmens, akár Nyugat-Európa, akár Amerika vonatkozásában.

Érdekes emellett a speciális, alternatív ingatlanok piaca is, mint például az egészségügyi intézmények, amelyek iránt a magánegészségügy térnyerése miatt a szakértő szerint szintén nő az érdeklődés. De a legnagyobb növekedés az adatközpont típusú ingatlanokban várható, gondoljunk csak az AI-robbanás generálta számítási kapacitásokat kiszolgáló temérdek számítógépre, amiket megfelelő módon kell fizikailag is elhelyezni. A világ egyik legnagyobb ingatlanbefektető cége, a Blackstone nem véletlenül ebben a szegmensben látja a legkecsegtetőbb potenciált, és vásárolt fel nemrég egy erre specializálódott tőzsdén jegyzett ingatlantársaságot.

Mit hoz a jövő?

Hogy milyen irányt vehet az ingatlanbefektetési étvágy, arról a CBRE készített átfogó felmérést, melyben összesen 210 kelet-közép-európai és 890 EMEA (Európa, a Közel-Kelet és Afrika) régióból származó befektetőt kérdezett meg.

A válaszokból kiderül, hogy mindkét csoportban az ipari- logisztikai szegmens vezet, miközben a második helyre a lakó jött fel. Az iroda a harmadik helyre került, de a kelet-közép-európai régió befektetői körében a kiskereskedelmi ingatlanok sem maradnak le tőle.

Mikor valósulhat meg mindez?

Végül pedig azt a kérdést kell megválaszolni, hogy ha megtörténik a fent említett struktúraváltás, mikorra térhet vissza a piaci aktivitás a kamatemelések előtti szinthez. Ezt a kérdést célzottan a kelet-közép-európai régióra vonatkozóan tette fel az ügynökség, ami a válaszadó befektetők szerint inkább jövőre következhet be. Kevesen vannak, akik már az idei második félévben elképzelhetőnek tartják az élénkülést, miközben a válaszadók több mint negyede csak 2026-ra látja ennek valószínűségét.

Ami biztos, hogy a 2008 utáni válsággal összevetve a pénzügyi rendszer most stabil, a probléma egyelőre csak a hitelezők bevételeit sújtja, nem pedig fizetőképességüket. Egyelőre az ingatlanbefektetők is kivárnak, de ahogy a hozamok egyre jobban emelkednek, el fog jönni a pillanat, amikor hirtelen ismét nagyon jó üzleteket lehet majd kötni. Ahogy korábban említettük, a változás mindig új megoldásokat kíván, amikhez nem mindenki fog tudni alkalmazkodni, de aki igen, az megerősödve, stabil szereplőként térhet vissza az ingatlanpiacra. Másfél-két év múlva sokkal világosabban fogjuk látni az új irányokat a kereskedelmi ingatlanok piacán.

Címlapkép forrása: Getty Images