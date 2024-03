Öt évet veszítenek életükből a budapestiek a nyugat-európai társaikhoz képest - Mit tehetünk azért, hogy ez megváltozzon?

A városok esetében sokszor beszélünk az élhetőségről, ami azt is magába foglalja, hogy meddig élünk, sőt meddig élünk egészségesen. A várható élettartam Budapesten 76,7 év, ami átlagosan 5 évvel kevesebb mint, az európai fővárosokban, és ez a környező országok fővárosainál is rosszabb. Hogy mit tehetünk ennek javítása érdekében, arról a Budapest Jövője Fórumon beszélt többek között Karácsony Gergely főpolgármester és más szakértők, akik a város élhetőségének szempontjait emelték ki.

Az életmód, a környezetünk minősége és az egészségügyi rendszer is befolyásolja az életminőségünket és a várható élettartamot. A cél, hogy idővel ezt az 5 év hátrányt ledolgozzuk – mondta el Karácsony Gergely, aki több területet is meghatározott ennek fejlesztése érdekében.

Egészségügy : Minden negyedik magyar haláleset megelőzhető okok miatt következik be. A betegség kezelésére fókuszálunk a megelőzés helyett. Az Egészséges Budapest Program keretében kibővítjük a CT/MR programot, szűrőprogramokat indítunk és a kerületi rendelőket is fejlesztjük.

: Minden negyedik magyar haláleset megelőzhető okok miatt következik be. A betegség kezelésére fókuszálunk a megelőzés helyett. Az Egészséges Budapest Program keretében kibővítjük a CT/MR programot, szűrőprogramokat indítunk és a kerületi rendelőket is fejlesztjük. Egészséges levegő : Európában a légszennyezés a korai elhalálozás egyik fő oka, ez a legnagyobb környezet-egészségügyi kockázat. Komplex elemekkel kell javítani Budapest levegőjét, ennek érdekében zöld fejlesztéseket, környezetbarát közlekedést, környezetbarát fűtést és környezetbarát városüzemeltetést kell megteremteni. Fontos a szilárd tüzelésű háztartások átállítása más fűtési módokra, az energiaszegénység enyhítése.

: Európában a légszennyezés a korai elhalálozás egyik fő oka, ez a legnagyobb környezet-egészségügyi kockázat. Komplex elemekkel kell javítani Budapest levegőjét, ennek érdekében zöld fejlesztéseket, környezetbarát közlekedést, környezetbarát fűtést és környezetbarát városüzemeltetést kell megteremteni. Fontos a szilárd tüzelésű háztartások átállítása más fűtési módokra, az energiaszegénység enyhítése. Egészséges víz : Budapesten kiemelkedő az ivóvíz minősége, de az évszázad végére 25-ször több hőségnap is lehet a fővárosban. A várost egyszerre kell felkészíteni a vízhiányra és a villámárvizekre. A Duna vízminősége is kiváló, fürdésre alkalmas.

: Budapesten kiemelkedő az ivóvíz minősége, de az évszázad végére 25-ször több hőségnap is lehet a fővárosban. A várost egyszerre kell felkészíteni a vízhiányra és a villámárvizekre. A Duna vízminősége is kiváló, fürdésre alkalmas. Egészséges utcák : Emberközpontú közterülettervezés, folyamatos kerületi és lakossági zöldpályázatokkal.

: Emberközpontú közterülettervezés, folyamatos kerületi és lakossági zöldpályázatokkal. Egészséges lakhatás : Nincs zöld város megfizethető lakhatás nélkül. A rossz minőségű és drága lakhatás a fizikai és mentális egészséget is károsítja. A lakhatási válság továbbgyűrűző környezeti károkat is okoz. A tervek szerint a főváros elindítja a klímaügynökséfet és 2024 tavaszán elindul a lakásügynökség, ami az üresen álló lakások lakhatási célú hasznosítását kívánja ösztönözni.

: Nincs zöld város megfizethető lakhatás nélkül. A rossz minőségű és drága lakhatás a fizikai és mentális egészséget is károsítja. A lakhatási válság továbbgyűrűző környezeti károkat is okoz. A tervek szerint a főváros elindítja a klímaügynökséfet és 2024 tavaszán elindul a lakásügynökség, ami az üresen álló lakások lakhatási célú hasznosítását kívánja ösztönözni. Egészséges étkezés : A fenntartható és egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés biztosításában a városoknak is szerepe van. Három uniós program fut ezzel kapcsolatban Budapesten.

: A fenntartható és egészséges élelmiszerekhez való hozzáférés biztosításában a városoknak is szerepe van. Három uniós program fut ezzel kapcsolatban Budapesten. Egészséges lélek: Az összetartó városi közösség az egyéni mentális állapot szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír. Fontos, hogy az elesettek, kirekesztettek mellé álljunk, inkluzív közterek építésével, hogy egy olyan várost építsünk, ahol nem érezzük magunkat magányosnak.

Hogyan biztosíthatjuk a hosszabb, jobb életet a budapestieknek?

Egy egészségfókuszú társadalomban élünk, mégis sok újfajta betegséggel találkozunk. Hogyan biztosíthatjuk a hosszabb, jobb életet a budapestieknek? – tette fel a kérdést a panelbeszélgetés tagjainak Karácsony Gergely, főpolgármester.

Azt hittük, hogy az orvostudomány legyőzte a fertőzéseket és a krónikus betegségekre kell fókuszálni, de jött a Covid, ami ezt megcáfolta, ráadásul előhozta a mentális problémákat, tehát ez egy sokkal komplexebb dolog. Tegyük fel a kérdést, hogy én mit tehetek az egészségem megőrzése érdekében? Fontos a környezet, ahol gyalog megközelíthetők a helyek, de tudunk törődni a saját mentális egészségünkkel is. Komplexen kell nézni a képet – mondta el dr. Rékassy Balázs, egészségpolitikai szakértő.

Kiemelte, hogy a Covidból sokat tanultunk, például, hogy mennyire fontos a mentális egészség, a közösség, és hogy mit is jelent az életminőség. Eszközök helyett gyakran fontosabb, hogy ez egészségügyben megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. Ne csak látványberuházásokban gondolkodjunk, hanem az apró, de gyümölcsöző projektekre is fókuszáljunk.

A mentális egészség állapotának változását nehéz mérni, ebbe a testi egészség is beletartozik. A városi tér is a jóllét megteremtésének egyik lehetősége, ezeket a kérdéseket is bele kell vonni a környezetpszichológia kérdésébe, ami holisztikus szemléletet igényel. A valós embert helyezzük be a környezetbe és az alapján mérjük, hozzunk döntéseket a szükséges fejlesztési irányokról. A mai embernek pszichológiailag nehéz dolga van akkor, ha megpróbál ebben az összetett világban élni. Még nagyon sokat kell tanulnunk és dolgoznunk, hogy megérthessük az ösztönös emberi késztetéseket, viselkedéseket. A térben mozgó ember viselkedését még nem mindig értjük és ezzel foglalkozni kell – hangsúlyozta dr. Dúll Andrea, környezetpszichológus.

Az egészséges utcák gondolata alatt azt kell érteni, hogy ha egy közterületet megtervezünk, elsődleges szempont legyen, hogy annak milyen hatása lesz az emberek életére. Tíz szempontot vizsgálunk, például az árnyékos felületek, a pihenésre alkalmas helyek, a biztonságos közlekedés meglétét. Budapesten például a járdák gyakran nagyon keskenyek, így ezek javításán is gondolkodni kell, de a 15 perces város koncepciója is az élhetőség növeléséhez járul hozzá. Emellett ne csak fentről, hanem alulról is tegyünk ezért, például a közterületi hibákat a weboldalunkon jelentsék nekünk a járókelők, hogy a probléma minél előbb megoldódhasson. Nincs egészséges város aktív polgárok nélkül – hívta fel a figyelmet Veress Luca, urbanista, a járókelő.hu munkatársa.

Címlapkép forrása: Shutterstock