Visszatért a lakáslottó: hamarosan kiderül, kié lesz a 100 milliós nyereménylakás

Az úgynevezett lakáslottó korábban 1957-től egészen az 1970-es évek közepéig működött, amikor az Ötöslottó tárgynyeremény-sorsolásának legértékesebb tételei az ingatlanok voltak. Ebben az időszakban 505 lakás, 224 családi ház és üdülő talált gazdára a játékosok között. Az utolsó Lottóotthon-sorsolást 1973. december 3-án tartották, majd ötven éven keresztül szünetelt ez a típusú tárgynyeremény.

Tavaly viszont a Szerencsejáték Zrt. az OTP Bank együttműködésével egy nyereményjáték keretében visszahozta a lakásnyereményt, ami 2023. augusztus 28-án kezdődött és 2024. március 3-án zárul. Ezt követően kerül sor az OTP Ingatlan Zrt. fejlesztésében megvalósuló Somfa Liget lakóparkban található penthouse jellegű lakás kisorsolására.

Újragondolt nyereményjáték

"A 2023 őszén indított akcióval a nemzeti lottótársaság egy ötven évvel ezelőtti hagyományt keltett új életre. Jelenleg már több mint 1,2 millió játékos igényelte a Játékoskártya szolgáltatást a lottózókban." - mondta el Bánhegyi Zsófia.

A Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója kiemelte, hogy a vásárlók a szelvényvásárláskor pontokat gyűjthetnek, egy-egy 1000 forint feletti vásárlás 1 pontot ér. A játékosok ebben az időszakban átlagosan 18,2 pontot gyűjtöttek össze fejenként, és több mint 800 olyan játékos van, akinek 200 pontnál többet sikerült összegyűjtenie.

Mit jelent ma egy 100 milliós lakás?

Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője elmondta, hogy a penthouse jellegű lakások a társasházak legdrágább, magas- vagy egyenesen legfelső emeleti, általában nagyobb méretű, nagy terasszal rendelkező lakásai. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ingatlantranzakciós adatbázisa szerint 2023-ban a X. kerületben átlagosan 34,3 millió forintot fizettek egy megvásárolt lakásért, azaz a 100 milliós ingatlanérték a kerületi átlag háromszorosát jelenti, de még fővárosi szinten is kétszer annyit ér, mint egy tipikus gazdát cserélő lakás. Csak az új projektekre fókuszálva is igaz, hogy Kőbányán nagyítóval kell keresni ennél drágább ingatlant, kerületi szinten tehát ez a kínálat tetejét jelenti.

A szakértő kiemelte, hogy a lakáspiac ciklikusan működik, ahol felívelő szakaszok és – ezeknél általában rövidebb – lejtmenetek követik egymást. Jelenleg egy nagyjából kilenc éven át tartó, országosan két és félszeres, Budapesten háromszoros értéknövekedést hozó, Európa-rekorder reálár-emelkedés utáni korrekciós fázisban járunk. Több évtizedes távlatban, illetve nemzetközi példák alapján az áremelkedés trendje a hullámzás ellenére töretlen. Természetesen nem mindegy, hogy milyen piaci helyzetben döntünk befektetési célú ingatlanvásárlásról, de belátható időtávon elég nagy valószínűséggel értéknövekedéssel kalkulálhatunk. Az alatt az idő alatt pedig, amíg tartjuk a befektetést, azt bérbeadással hasznosítva addicionális hozamot érhetünk el.

Egy átlagember szeme előtt elsőként ez a – mai piaci helyzetben, budapesti új lakásokkal elérhető – nagyjából 5 százalék körüli nettó bérleti hozam lebeg, mint kézzelfoghatóbb nyereség, hiszen a jövőbeli értéknövekedéssel nehéz kalkulálni. Jól megválasztott ingatlan esetében – mint amilyen a lokációtól függően többé-kevésbé hiányterméknek tekinthető, jó minőségű, energiahatékony újépítésű társasházi lakás – a befektetésből való kiszállás sem jelenthet problémát.

Hasznosítási lehetőségek

A lakásnyeremény esetén ideális, hogy a nyertes hitelfelvétel nélkül jut egy értékét előreláthatóan stabilan növelő és közben akár folyamatos bevételt termelő eszközhöz, de dönthet természetesen a beköltözés mellett is. Az Európai Unióban a népesség 69 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban, míg a maradék 31 százalék bérlőként használja azt. Bizonyos történelmi, társadalmi, gazdasági okokból, illetve a lakásállomány eltéréseiből adódóan nagy különbségek adódnak az egyes országok között ebben a mutatóban. Magyarország – Románia, Szlovákia és Horvátország után – a lakástulajdonlás magas, 90 százalékos részarányával negyedik helyen áll a 27 ország között.

A nagyvárosi áremelkedés üteme hosszú távon általában meghaladja a vidéki ingatlanokét, ami világjelenség.

Budapest lakáspiaca a jövedelmekhez viszonyítva drágának számít, így sokan vannak, akik számára a lakásbérlés jelenti a megoldást, ami azt jelenti, hogy a kiadó lakások iránt is folyamatos a kereslet. Nem meglepő, hogy a lakásvásárlók közel harmada még a mostani bizonytalan áralakulást hozó helyzetben is befektetésnek vesz ingatlant - vázolta a képet a szakértő.

Lakáspiaci kilátások

2022 végén az akkorra túlfűtött állapotba került lakáspiac az ismert számtalan ok (Covid, háború, energiakrízis, infláció, gazdasági bizonytalanság, emelkedő kamatok, csökkenésbe forduló reálbérek) miatt látványosan bezuhant, elindult a korrekció. 2023 a kivárás éve volt, minden fő mutatóban visszaesést hozott, ugyanakkor a csökkenő inflációval és kamatszinttel, illetve a várhatóan újra meginduló reálbér-emelkedéssel már mostanra látszanak a kilábalás jelei.

A sajátos piaci helyzet miatt az elmúlt években erősödő trend lett emellett a zöld szemlélet, az energiahatékonyság mind hangsúlyosabbá válása. Noha 2024-ben még nem számítunk látványos fellendülésre, a forgalom már idén érezhetően nőhet, amit kis késéssel az árak növekedése, illetve a beinduló építkezések követhetnek. Bár az átfazonírozott CSOK támogatások a szigorúbb előírások miatt kevesebb embert érnek el, de nagyobb hitelösszegeket jelentenek, így összességében nőhet az érdeklődés, és az elmúlt szűk két évben elhalasztott kereslet is aktivizálódhat, ami ellensúlyozhatja a tavaly év végi előrehozott vásárlásokat. Idén újra nőhet a befektetési céllal vásárlók aránya is.

Nem következett be tehát a 2009-eshez hasonló zuhanás, most nem voltak devizahitel miatti tömeges kényszerértékesítések és teljes bizalmatlanság, ami időben elhúzná a válságot. Tartós, érezhető nominális áresés egyébként is csak komoly recessziók idején szokott bekövetkezni, most is inkább csak kisebb korrekciót láttunk, noha reálértéken nagyobb esés volt. Emellett az újlakáskínálat csökkent erőteljesebben, igazodva az elmaradó kereslethez.

Idén éves szinten, országos összesítésben a nominális árak valószínűleg még stagnálnak, vagy akár minimálisan nőhetnek, a reálértékű csökkenés pedig lassulhat.

Látványosabb, a fő piaci mutatók mindegyikében megnyilvánuló javulást majd 2025 hozhat - hangsúlyozta Valkó Dávid.

Várható-e újabb ingatlannyeremény-játék?

Bánhegyi Zsófia elmondta, hogy bár az akció vasárnapig tart, már most kijelenthető, hogy a lakásnyeremény-játék egyértelműen sikeres, éppen ezért gondolkodnak a folytatáson.

Címlapkép forrása: Shutterstock