Mi lesz idén a lakásárakkal? - A fordulat jeleit mutatja a piac

A tavalyi harmadik negyedév fordulópont lehetett az európai lakáspiacon, amikor a lakásárak 2022 elején kezdődött csökkenése megállt, éves alapon mindössze 1 százalékkal voltak lejjebb az árak, mint a megelőző év azonos időszakában. A kontinens országai között viszont nagy különbségek vannak, az élmezőny és a sereghajtó három-három országa mellett bemutatjuk Magyarország és az unió átlagának változását.

2023 harmadik negyedévében az egész EU-t nézve 1 százalékkal voltak olcsóbbak az lakóingatlanok, mint 2022 ugyanezen időszakában, míg Magyarországon 1,5 százalékos áremelkedés ment végbe. Mindkettő arra utal, hogy uniós szinten a tavalyi év nagy részében stagnáltak a lakásárak, ugyanakkor az élmezőny és a sereghajtók mezőnye között hatalmas eltéréseket látunk.

Horvátországban továbbra is 10 százalék felett emelkedtek az árak, de Lengyelországban és Bulgáriában is közelítették azt. Luxemburgban viszont egy év alatt 14 százalékos volt a visszaesés, miközben az ingatlanpiaci válsággal küzdő Németországban is 10 százalékkal kerültek lejjebb az árak. Hátulról a harmadik helyet pedig Finnország szerezte meg, ott 7 százalékos volt az éves árcsökkenés.

A tavalyi év lassulása azért is figyelemreméltó, mert 2010 és 2022 között masszív áremelkedés volt tapasztalható az Európai Unióban és Magyarországon is. Ezt követően jött a megtorpanás és enyhe visszaesés, mostanra viszont úgy tűnik, elértük a mélypontot és egyes országokban meg is fordult a trend.

Lakásárak változása 23q3/23 q2 23q1/22q1 23q2/22q2 23q3/22q3 Horvátország 0% 14% 14% 11% Lengyelország 5% 6% 7% 9% Bulgária 3% 10% 11% 9% Magyarország 0% 10% 5% 2% EU átlag 1% 1% -1% -1% Finnország -3% -5% -6% -7% Németország -1% -7% -10% -10% Luxemburg -6% -2% -6% -14% Forrás: Eurostat

A fenti táblázat különböző időtávokon mutatja be a három első és a három utolsó helyezett országot, a sorrendet a 2023 harmadik és a 2022 harmadik negyedéve közötti változás adja.

Túl vagyunk a mélyponton?

2023 tavaszához képest 2023 közepén már csak 7 tagállamban csökkentek, Olaszországban pedig stagnáltak a lakásárak, 18 országban viszont növekedésnek indultak, ami várhatóan a keresletben is meg fog mutatkozni.

Európa-szerte az adásvételek száma ugyancsak visszaesett tavaly és ez alól Magyarország sem jelentett kivételt.

az otpotthon.hu számításai szerint tavaly óta 40 százalékkal nőtt az oldalon regisztrált érdeklődők száma,

így feltételezhető, hogy ez később a tranzakciószámok emelkedésében is meg fog mutatkozni. A magyarországi ingatlaneladások 2023 első két negyedévében több mint 25 százalékkal csökkentek, de 2023 harmadik negyedében már csak 14,5 százalékos volt a visszaesés az előző negyedévéhez képest.

Címlapkép forrása: Shutterstock