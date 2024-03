Repülőrajtot vett idén a lakáspiac, de meddig tarthat a lendület?

A CSOK tavalyi kivezetése miatt tapasztalt kapuzárási pánik jelentős lendületet adott az idei év elején is a lakáspiacnak. 2023 utolsó három hónapjában kötött lakásvásárlást támogató szerződések dinamikája gyökeres változást hozott az előző év korábbi időszakához képest - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, ami azt is bemutatja, idén hol, milyen típusú ingatlanok iránt érdeklődnek a lakásvásárlók.

A lakásvásárlást támogató CSOK-os szerződéskötések száma tavaly január és szeptember vége között a lakáspiac gyengélkedésével párhuzamosan közel 50 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az utolsó negyedévben megkötött szerződések száma viszont a várakozásoknak megfelelően meghaladta az 5500 darabot, ami 12 százalékos bővülést jelent éves összevetésben.

“A CSOK kivezetése miatti kapuzárási pánik 2024 év eleji lendületéhez is hozzájárult. A továbbköltöző tavaly év végi lakáseladók által generált kereslet ugyanis az idei év forgalmában jelenik meg” - kommentálta az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “Az év végi CSOK-boom elsősorban a használt lakásokra kötött szerződéseknek köszönhető, mivel azoknak a száma 2023 utolsó negyedévében 17 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.”

Idén jelentősen csökkentek a hitelkamatok is, ami a CSOK Plusz indulásával együtt egyre jobb helyzetbe hozta a lakásvásárlókat. “Mivel az elmúlt másfél évben 60-80 ezer vevő halaszthatta el az ingatlanvásárlását, ezért a javuló körülményeknek köszönhetően egyre többen térnek vissza a lakáspiacra. Ezek a tényezők mind hozzájárultak a 2024-es repülőrajthoz, amit éves összevetésben 15-20 százalékos keresletnövekedés jellemez.” - tette hozzá a szakértő.

Milyen lakásokat keresnek az idén a vevők?

Az elemzés bemutatja azt is, hogy 2024 első két hónapjában hol, mit kerestek a lakásvásárlók. A használt lakóingatlanok iránti érdeklődések száma 20 százalékkal nőtt az ingatlanhirdetési portálon.

A lakások esetében 23 százalékos volt a bővülés, a családi házaknál pedig 16 százalékos.

Budapesten az eladó lakások iránti kereslet 17 százalékos erősödését meghaladó mértékben, 24 százalékkal nőtt a házak iránti érdeklődés. A megyei jogú városokban pont fordított a helyzet, az eladó házaknál 15 százalékos keresletnövekedés következett be, míg a lakások 37 százalékos növekedést könyvelhettek el. A kisebb városokban pedig a házakra irányuló kereslet 16 százalékos bővülésével párhuzamosan a lakásoknál 29 százalékos növekedés látható.

A szakértő az adatokat értékelve elmondta, hogy amíg a fővárosi családi házak kereslete főleg a külső kerületekben új lendületet kapott, addig a többi településtípuson inkább a társasházi lakások iránti érdeklődések száma növekedett nagyobb mértékben. Ez annak is köszönhető, hogy a társasházi lakások a kisebb alapterületük miatt olcsóbban megvásárolhatók, ami korrekt módon szemlélteti a lakáspiac jelenlegi állapotát. A kedvezőbb piaci körülmények ellenére a vevők számára ugyanis még a megfizethetőség az egyik legmeghatározóbb szempont az ingatlankeresés során. Ez az oka annak is, hogy a keresletnövekedés ellenére a lakásárak érezhető emelkedése még nem indult be az ingatlanpiacon.

Címlapkép forrása: Getty Images